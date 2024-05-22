Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Великому Новгороду

Найдено 6 экскурсий в категории «Зимние» в Великом Новгороде, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с архитектурой Древней Руси (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
111 отзывов
Знакомство с архитектурой Древней Руси в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир русской деревни 16-18 веков и откройте для себя уникальные памятники домонгольской архитектуры
Начало: Сенная площадь
«Вы узнаете историю скита, рассмотрите самый миниатюрный храм домонгольской Руси, церковь Рождества Богородицы, а также посетите Георгиевский собор — уникальнейший памятник средневековой русской архитектуры, где находится княжеская усыпальница»
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
5 400 за всё до 5 чел.
Истории Плотницкого конца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Истории Плотницкого конца
Погулять по самому малоизученному путешественниками району/концу Великого Новгорода
Начало: На набережной Александра Невского
«Дойдём до храмов Дмитрия Солунского, Фёдора Стратилата и церкви Рождества Богородицы на Михалице»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
4 600 за всё до 8 чел.
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
73 отзыва
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом шаге
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые места на комфортном транспорте
Начало: По договоренности
«Также на экскурсии мы осмотрим: - Величественный Антониев монастырь с собором Рождества Богородицы XII века»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
12 отзывов
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
Начало: Предтеченская, 24
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 11:00
14 июня в 11:00
1 800 за человека
Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита
Начало: По согласованию с гидом
«На его территории сохранились несколько корпусов и миниатюрная каменная церковь Рождества Богородицы, построенная в 1226 году»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Все тайны древнего города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Все тайны древнего города
За 4 часа автопешеходной экскурсии увидеть главные символы Великого Новгорода и не устать
«На его территории сохранились несколько корпусов и миниатюрная каменная церковь Рождества Богородицы, построенная в 1226 году»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Знакомство с архитектурой Древней Руси (на вашем авто)
    Спасибо за экскурсию! Наталия-замечательный экскурсовод!
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста
    Прекрасная экскурсия с интересными историческими фактами, все очень подробно. Огромное спасибо экскурсоводу Ирине. Незабываемые два дня в Великом Новгороде благодаря Ирине 👍
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
    "К звёздам синих куполов" 17 мая. Великолепно!!! Над гид Ирина обладает отличной подачей информации, поездка проходила на её комфортабельной машине, у
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    неё отличный слог и приятный голос. Подача информации последовательна, очень интересна,хорошо запоминается, мы узнали много интересных фактов. Всё вовремя, организация на высоте. Наша огромная благодарность за интересный день, за то, что она любит свой город и мы полюбили его тоже.

  • Н
    Наталья
    17 мая 2024
    Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита
    Ирина Алексеевна замечательный экскурсовод! Увидели всё, что нужно, человек живёт своей работой,с большим интересом рассказывает обо всём. Спасибо, получили огромное удовольствие, жаль, что так быстро закончилась экскурсия)
  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Знакомство с архитектурой Древней Руси (на вашем авто)
    Рекомендую для тех, кто хочет посмотреть окрестности Великого Новгорода в сжатые сроки, но при этом не пропустить ничего важного)
  • М
    Марина
    11 мая 2024
    К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
    Превосходная экскурсия, замечательный экскурсовод Наталья Ивановна! Получили с мужем огромное удовольствие. Очень плохо, что нет расписания работы экскурсионных объектов в музее деревянного зодчества.
  • В
    Вера
    7 мая 2024
    Знакомство с архитектурой Древней Руси (на вашем авто)
    Были на экскурсии 03.05.2024. Экскурсия очень понравилась. Экскурсия делится на два этапа. Первый это посещение удивительного исторического места в котором
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    переплетается история нашего государства. Второй этап- это посещение Юрьевского монастыря. Тема первого этапа - религиозно-историческая. Второй этап- посещения парка Витославица. Это парк древней северной архитектуры под открытым небом, который я уверенна может посоперничать с Кижами и Мандрогами. Очень интересное место с очень познавательной экскурсией. Хочется отдельное слово сказать о экскурсоводе Наталье. Наталья профессиональный экскурсовод, специалист с большой буквы, очень сильно погружена в темы экскурсии и в историю России. Мы узнали много для нас нового и интересного. Большое спасибо.

  • К
    Кристина
    3 мая 2024
    Истории Плотницкого конца
    Добрый день. Были на экскурсии 1.05.24, очень приятная энергетика у Галины, интересно и легко преподносилась информация. Спасибо вам большое. Советую!!!
  • В
    Виталия
    13 апреля 2024
    Истории Плотницкого конца
    Галина провела для нас двоих очень интересную экскурсию! Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    30 марта 2024
    Истории Плотницкого конца
    Прекрасная экскурсия в веселой и непринужденной обстановке. 2 часа пролетели незаметно. Узнаете историю улочек Плотницкого конца. О каждой церкви, о
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    каждом здании вам расскажет Галина. Увидите, где протекал Федосьевский ручей и что с ним стало, где рос Рахманинов, и кто повлиял на его любовь к музыке. Галина, огромное Вам спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Зимние»

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Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
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  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Зимние" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 800 до 10 200. Туристы уже оставили гидам 209 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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