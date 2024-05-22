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переплетается история нашего государства. Второй этап- это посещение Юрьевского монастыря. Тема первого этапа - религиозно-историческая. Второй этап- посещения парка Витославица. Это парк древней северной архитектуры под открытым небом, который я уверенна может посоперничать с Кижами и Мандрогами. Очень интересное место с очень познавательной экскурсией. Хочется отдельное слово сказать о экскурсоводе Наталье. Наталья профессиональный экскурсовод, специалист с большой буквы, очень сильно погружена в темы экскурсии и в историю России. Мы узнали много для нас нового и интересного. Большое спасибо.