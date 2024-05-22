1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с архитектурой Древней Руси в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир русской деревни 16-18 веков и откройте для себя уникальные памятники домонгольской архитектуры
Начало: Сенная площадь
«Вы узнаете историю скита, рассмотрите самый миниатюрный храм домонгольской Руси, церковь Рождества Богородицы, а также посетите Георгиевский собор — уникальнейший памятник средневековой русской архитектуры, где находится княжеская усыпальница»
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истории Плотницкого конца
Погулять по самому малоизученному путешественниками району/концу Великого Новгорода
Начало: На набережной Александра Невского
«Дойдём до храмов Дмитрия Солунского, Фёдора Стратилата и церкви Рождества Богородицы на Михалице»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом шаге
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые места на комфортном транспорте
Начало: По договоренности
«Также на экскурсии мы осмотрим: - Величественный Антониев монастырь с собором Рождества Богородицы XII века»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
Начало: Предтеченская, 24
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 11:00
14 июня в 11:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита
Начало: По согласованию с гидом
«На его территории сохранились несколько корпусов и миниатюрная каменная церковь Рождества Богородицы, построенная в 1226 году»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Все тайны древнего города
За 4 часа автопешеходной экскурсии увидеть главные символы Великого Новгорода и не устать
«На его территории сохранились несколько корпусов и миниатюрная каменная церковь Рождества Богородицы, построенная в 1226 году»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 200₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена22 мая 2024Спасибо за экскурсию! Наталия-замечательный экскурсовод!
- ЕЕлена21 мая 2024Прекрасная экскурсия с интересными историческими фактами, все очень подробно. Огромное спасибо экскурсоводу Ирине. Незабываемые два дня в Великом Новгороде благодаря Ирине 👍
- ННаталья18 мая 2024"К звёздам синих куполов" 17 мая. Великолепно!!! Над гид Ирина обладает отличной подачей информации, поездка проходила на её комфортабельной машине, у
- ННаталья17 мая 2024Ирина Алексеевна замечательный экскурсовод! Увидели всё, что нужно, человек живёт своей работой,с большим интересом рассказывает обо всём. Спасибо, получили огромное удовольствие, жаль, что так быстро закончилась экскурсия)
- ЕЕлена11 мая 2024Рекомендую для тех, кто хочет посмотреть окрестности Великого Новгорода в сжатые сроки, но при этом не пропустить ничего важного)
- ММарина11 мая 2024Превосходная экскурсия, замечательный экскурсовод Наталья Ивановна! Получили с мужем огромное удовольствие. Очень плохо, что нет расписания работы экскурсионных объектов в музее деревянного зодчества.
- ВВера7 мая 2024Были на экскурсии 03.05.2024. Экскурсия очень понравилась. Экскурсия делится на два этапа. Первый это посещение удивительного исторического места в котором
- ККристина3 мая 2024Добрый день. Были на экскурсии 1.05.24, очень приятная энергетика у Галины, интересно и легко преподносилась информация. Спасибо вам большое. Советую!!!
- ВВиталия13 апреля 2024Галина провела для нас двоих очень интересную экскурсию! Спасибо!
- ТТатьяна30 марта 2024Прекрасная экскурсия в веселой и непринужденной обстановке. 2 часа пролетели незаметно. Узнаете историю улочек Плотницкого конца. О каждой церкви, о
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