На увлекательной водной прогулке по р. Волхов вы ознакомитесь как с историей Великого Новгорода, так и историей храмов и монастырей.
Насладитесь великолепием 15ти расположенных по берегам реки Волхов ключевым историческим объектам, являющимися памятниками истории и архитектуры, монументальной живописи и иконописи. Многие из Новгородских храмов включены в список Всемирного наследия Юнеско.
Насладитесь великолепием 15ти расположенных по берегам реки Волхов ключевым историческим объектам, являющимися памятниками истории и архитектуры, монументальной живописи и иконописи. Многие из Новгородских храмов включены в список Всемирного наследия Юнеско.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Что вас ожидает:
- Церковь Бориса и Глеба в Плотниках
- Церковь Иоанна Богослова на Витке
- Церковь Петра и Павла в Кожевниках
- Зверин Женский Монастырь
- Антониев Монастырь
- Церковь Успения Божьей Матери в Колмово
- Деревяницкий монастырь
- Церковь Святого Никиты
- 2 опоры моста
- Сиверсов канал
- Рюриково Городище
- Юрьев Монастырь
- Перынский скит
- Озеро Ильмень
Описание экскурсии
С воды Вы сможете увидеть: Церковь Бориса и Глеба в Плотниках, храм в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба построен на берегу реки Волхов в 1536 году. Братья Борис и Глеб были первыми канонизированными русскими святыми. Церковь Иоанна Богослова на Витке была заложена в 1383 году на месте, где в Волхов впадала небольшая извилистая речка под названием Церковь Петра и Павла в Кожевниках Место, где расположился храм в Новгороде, называлось Коже́вники. Здесь размещались мастерские по обработке кожи. Первое упоминание о деревянной Петропавловской церкви относится к 1227 году. Зверин Женский Монастырь. Монастырь не имеет точной даты основания. В летописи самое первое упоминание относится к 1148 году. Антониев Монастырь основанный в далёком 1106 году. Основателем монастыря является преподобный Антоний Ри́млянин. В наши дни в прибрежных корпусах монастыря располагается уникальная мастерская реставрации фундаментальной живописи имени Грековых. Церковь Успения Божьей Матери в Колмово. Церковь необычной формы на берегу является напоминанием о стоящем здесь Ко́лмовском монастыре. Сам монастырь впервые упоминается в летописи в 1392 году, когда были заложены фундаменты каменного храма. Деревяницкий монастырь впервые упоминается в летописи в 1335 году, тогда был построен первый каменный храм в честь Воскресения Христова. Церковь Святого Никиты. Храм посвящён епископу Никите Новгородскому, правящему в Новгороде в начале 12 века. Сам Никита родился в Киеве, в раннем возрасте принял монашество и жил в Киево-Печё́рском монастыре. В 1096 году его возвели в сан епископа и отправили на служение в Новгород. 2 опоры моста недостроенной железной дороги, которая должна была соединить Санкт-Петербург и Орел, строительство этого грандиозного проекта началось еще в 1913 году, но в планы вмешались Первая мировая война и Революция. Сиверсов канал строительство канала велось губернатором Яковом Сиверсом с 1798 по 1803 год. Канал соединил две реки - Волхов и Мсту. Главной задачей при его постройке было сокращение пути между двумя реками и обход отмелей в реке Мста и озере Ильмень. Рюриково Городище являлось торгово-ремесленным и военно-административным центром Приильменья. Название пошло от Легендарного князя Рюрика, который был призван на княжение и основал здесь свою резиденцию. Впоследствии ставшей резиденцией и других Новгородских князей. Юрьев Монастырь, основанный в 1030 году князем Ярославом Мудрым. На территории монастыря большое количество древних построек, важнейшей из них является Георгиевский собор, являющийся усыпальницей Новгородской знати. Перынский скит находится на полуострове при истоке реки Волхов из озера Ильмень. На этом острове в 989 году произошло символическое крещение Великого Новгорода. Языческое капище было разрушено, а идолы сброшены в реку. Озеро Ильмень располагается в западной части Новгородской области с живописными берегами и многотысячелетней историей. Относится к числу крупнейших озер европейской части России. Важная информация:
Посадка на борт начинается за 15 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, является временем отхода судна от причала.
Водные прогулки проводятся по расписанию.
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (14+)
|1 800 ₽
|Детский (до 14 лет)
|1 500 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Бориса и Глеба в Плотниках
- Церковь Иоанна Богослова на Витке
- Церковь Петра и Павла в Кожевниках
- Зверин Женский Монастырь
- Антониев Монастырь
- Церковь Успения Божьей Матери в Колмово
- Деревяницкий монастырь
- Церковь Святого Никиты
- 2 опоры моста
- Сиверсов канал
- Рюриково Городище
- Юрьев Монастырь
- Перынский скит
- Озеро Ильмень
Что включено
- Речная прогулка
Место начала и завершения?
Центральный причал «Ярославово Дворище»
Когда и сколько длится?
Когда: Водные прогулки проводятся по расписанию.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Посадка на борт начинается за 15 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, является временем отхода судна от причала
- Экскурсия может быть отменена по причине неблагоприятных погодных условий
- Посадка на судно осуществляется в порядке «живой очереди»
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода
Похожие экскурсии из Великого Новгорода
Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия Великий Новгород в группе
Погрузитесь в историю Великого Новгорода: от первых поселений до Московского царства. Узнайте о варягах, купцах и князьях, держите копии древних монет
Начало: У Горбатого моста
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: историческое путешествие на авто
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: В районе кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Здравствуй, Великий Новгород: Путешествие в сердце истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые исторические места
Начало: У Кремля
Сегодня в 11:00
14 июня в 12:00
800₽ за человека