Монумент Победы на Поклонной горе

Найдено 4 экскурсии в категории «Монумент Победы» в Великом Новгороде, цены от 3 825 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Господин Великий Новгород
Пешая
24 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Господин Великий Новгород
Господин Великий Новгород. Имя, прошедшее сквозь столетия, знакомое нам со школьной скамьи, веющее древностью и историей
Начало: Великий Новгород, ул. Дворцовая, д. 1
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Детинец Великого Новгорода
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Погружение в историю Великого Новгорода: Детинец и Ярославово дворище
Познайте дух средневековья Великого Новгорода через уникальный мастер-класс, раскрывающий тайны Детинца и Ярославова дворища
Начало: Сенная площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 900 за всё до 9 чел.
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
Начало: ул. Большая Московская, д. 48А
Расписание: Ежедневно, по предварительной записи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 6 чел.
Первое свидание с Великим Новгородом
На машине
На автобусе
15 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Первое свидание с Великим Новгородом
Начало: 173000, Великий Новгород, Сенная площадь
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 825 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    19 декабря 2023
    Достопримечательности Великого Новгорода
    18 декабря 2023 года я и муж словно перенеслись в прошлое Великого Новгорода! Мы познакомились с древними городищами, нам рассказали
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    как проходила торговля, как развивался город, отметили особенности строительства и архитектуры храмов. Мы увидели много церквей, соборов, монастырей. Восхитила своей гармоничной красотой церковь Спаса Преображения на торговой стороне. Жаль, что в этот день церковь была закрыта и не удалось увидеть сохранившуюся фреску Феофана Грека. В городе много прекрасных соборов, монастырей, многие из которых сохранены. Интересна история каждого, в частности Свято-Юрьева. Особое впечатление произвёл Георгиевский собор этого монастыря. Безусловно вызывает восторг и Кремль Великого Новгорода с древнейшим Софийским собором. А колокольный звон! Много узнали о знаменитых людях, связанных с городом. А памятник тысячелетия России -это история в бронзе! Экскурсия превзошла все ожидания благодаря изумительному экскурсоводу Константину. Его глубокие знания об истории города, эмоциональность, увлекательное изложение материала, любовь к своему городу и делу произвели необыкновенное впечатление. Мы просто прожили время экскурсии с Новгородом! Спасибо ему! Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию друзьям, да и сами хотим вернуться!

  • С
    Соловьева
    21 сентября 2023
    Достопримечательности Великого Новгорода
    Получили удовольствие, пополнили знания истории города и нашего государства на авторской экскурсии с Константином. Экскурсия 3,5 часа прошла на одном дыхании, Константин профессионально, с большой любовь к истории своего города ее провел. Огромная благодарность, рекомендуем. Галина, Александр 20 сентября 2023
  • О
    Ольга
    22 августа 2023
    Достопримечательности Великого Новгорода
    Константин великолепный гид, один из немногих лучших среди тех, с которыми приходилось встречаться в жизни, а их уже, ни много-ни
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    мало, около сотни! Прекрасно владеет материалом, ориентирован на слушателя, подача информации легкая, непринужденная, с небольшими элементами театральности!) Челоаеку интересно его дело, история его малой родины, это чувствуется, и послое экскурсии возникает некое одобие сожаления о том, что сам ты живешь не в этом прекрасном месте - Великом Новгороде!

  • K
    Kushenew
    15 августа 2023
    Новгородский Детинец
    Очень понравился экскурсовод, познавательно, не скучно, даже детям-подросткам,) Выражаем Елене и организации благодарность за профессионализм!
  • М
    Марина
    30 июля 2023
    Новгородский Детинец
    Экскурсия замечательная, было интересно и взрослым и детям 9 и 11 лет. Экскурсовод обращала наше внимание на интересные факты и детали, которые мы сами и не заметили бы. Все было абсолютно не скучно, много узнали о Детинце и его истории.
  • Ю
    Юлия
    28 июня 2023
    Новгородский Детинец
    Мы осмотрели достопримечательности Кремля. Экскурсия проходила с Натальей. Были с ребенком 5 лет. Все остались довольны. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Монумент Победы»

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  6. Кремль
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  9. Путевой дворец
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Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июле 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Монумент Победы" можно забронировать 4 экскурсии от 3 825 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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