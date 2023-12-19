2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Господин Великий Новгород
Господин Великий Новгород. Имя, прошедшее сквозь столетия, знакомое нам со школьной скамьи, веющее древностью и историей
Начало: Великий Новгород, ул. Дворцовая, д. 1
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Погружение в историю Великого Новгорода: Детинец и Ярославово дворище
Познайте дух средневековья Великого Новгорода через уникальный мастер-класс, раскрывающий тайны Детинца и Ярославова дворища
Начало: Сенная площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 900₽ за всё до 9 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Аз есмь царь! Иван Грозный и Новгород
Начало: ул. Большая Московская, д. 48А
Расписание: Ежедневно, по предварительной записи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Первое свидание с Великим Новгородом
Начало: 173000, Великий Новгород, Сенная площадь
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 825₽ за всё до 3 чел.
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- ВВалентина19 декабря 2023Достопримечательности Великого Новгорода18 декабря 2023 года я и муж словно перенеслись в прошлое Великого Новгорода! Мы познакомились с древними городищами, нам рассказали
- ССоловьева21 сентября 2023Достопримечательности Великого НовгородаПолучили удовольствие, пополнили знания истории города и нашего государства на авторской экскурсии с Константином. Экскурсия 3,5 часа прошла на одном дыхании, Константин профессионально, с большой любовь к истории своего города ее провел. Огромная благодарность, рекомендуем. Галина, Александр 20 сентября 2023
- ООльга22 августа 2023Достопримечательности Великого НовгородаКонстантин великолепный гид, один из немногих лучших среди тех, с которыми приходилось встречаться в жизни, а их уже, ни много-ни
- KKushenew15 августа 2023Новгородский ДетинецОчень понравился экскурсовод, познавательно, не скучно, даже детям-подросткам,) Выражаем Елене и организации благодарность за профессионализм!
- ММарина30 июля 2023Новгородский ДетинецЭкскурсия замечательная, было интересно и взрослым и детям 9 и 11 лет. Экскурсовод обращала наше внимание на интересные факты и детали, которые мы сами и не заметили бы. Все было абсолютно не скучно, много узнали о Детинце и его истории.
- ЮЮлия28 июня 2023Новгородский ДетинецМы осмотрели достопримечательности Кремля. Экскурсия проходила с Натальей. Были с ребенком 5 лет. Все остались довольны. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Монумент Победы»
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