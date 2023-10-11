От Великого Новгорода до Рюрикова городища: уникальная индивидуальная экскурсия
Рюриково городище, где найдена древнейшая крепость северо-запада Руси и «откуда есть пошла русская земля».
Это место завораживает мощью прошлых эпох и окунает в события IX века, когда Новгородом княжил Рюрик. Церковь Благовещения на Городище является ярким объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. История — это картинная галерея, где каждый найдет своё.
Это место завораживает мощью прошлых эпох и окунает в события IX века, когда Новгородом княжил Рюрик. Церковь Благовещения на Городище является ярким объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. История — это картинная галерея, где каждый найдет своё.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
- Рюриково городище
- Церковь Благовещения на Городище
- Церковь Спаса на Нередице
- Церковь Спаса на Ковалеве
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Великий Новгород — древний город РусиЭто колыбель российской государственности, место призвания Рюрика. Великий Новгород не подвергался монгольскому нашествию, поэтому Новгород — единственный город, где можно увидеть древние памятники архитектуры в их первозданной красоте.
Что вас ожидает:
- Обзорная экскурсия по Великому Новгороду.
- Рюриково городище.
- Церковь Благовещения на Городище.
- Церковь Спаса на Нередице.
- Церковь Спаса на Ковалеве.
Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты
- Транспортные услуги
- Место начала и завершения?
- 173000, Великий Новгород, Сенная площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Адрес встречи и места окончания с гидом оговаривается с учетом ваших пожеланий. Входные билеты оплачиваются отдельно.
- Сайт: https://vk.com/wsc53 Телефон, WhatsApp, Telegram +7(952)485-01-19
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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На автобусе
Выездные
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