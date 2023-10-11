Великий Новгород и Рюриково городище - «Откуда есть пошла русская земля»

От Великого Новгорода до Рюрикова городища: уникальная индивидуальная экскурсия

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Рюриково городище, где найдена древнейшая крепость северо-запада Руси и «откуда есть пошла русская земля».

Это место завораживает мощью прошлых эпох и окунает в события IX века, когда Новгородом княжил Рюрик. Церковь Благовещения на Городище является ярким объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. История — это картинная галерея, где каждый найдет своё.
Великий Новгород и Рюриково городище - «Откуда есть пошла русская земля»
Великий Новгород и Рюриково городище - «Откуда есть пошла русская земля»
Великий Новгород и Рюриково городище - «Откуда есть пошла русская земля»
Великий Новгород и Рюриково городище - «Откуда есть пошла русская земля»
Великий Новгород и Рюриково городище - «Откуда есть пошла русская земля»
Великий Новгород и Рюриково городище - «Откуда есть пошла русская земля»
Великий Новгород и Рюриково городище - «Откуда есть пошла русская земля»
Ближайшие даты:
11
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Что вас ожидает:

  • Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
  • Рюриково городище
  • Церковь Благовещения на Городище
  • Церковь Спаса на Нередице
  • Церковь Спаса на Ковалеве
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Великий Новгород — древний город Руси

Это колыбель российской государственности, место призвания Рюрика. Великий Новгород не подвергался монгольскому нашествию, поэтому Новгород — единственный город, где можно увидеть древние памятники архитектуры в их первозданной красоте.

Что вас ожидает:

  • Обзорная экскурсия по Великому Новгороду.
  • Рюриково городище.
  • Церковь Благовещения на Городище.
  • Церковь Спаса на Нередице.
  • Церковь Спаса на Ковалеве.

Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Транспортные услуги
Место начала и завершения?
173000, Великий Новгород, Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Адрес встречи и места окончания с гидом оговаривается с учетом ваших пожеланий. Входные билеты оплачиваются отдельно.
  • Сайт: https://vk.com/wsc53 Телефон, WhatsApp, Telegram +7(952)485-01-19
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На автобусе
Выездные
Рюриково Городище
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