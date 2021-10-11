Что вас ожидает

Путешествие к истокам

Вначале вы отправитесь на легендарный городищенский холм, где ещё во времена викингов появился первый город. Оцените панорамы на озеро Ильмень и пойменные луга восточных окрестностей Новгорода. Проедете по историческим кварталам Торговой стороны. На Ярославовом Дворище поговорим о новгородском Торге и собиравшемся здесь вече. А позже я покажу великолепную церковь Спаса на Ильине улице с ее загадочными крестами на фасадах.

Великий Новгород на Софийской стороне

Переместившись в другую часть города, вы увидите район, где в послевоенные десятилетия складывается современный центр с фонтанами, парком, сталинскими домами, ж/д вокзалом в русском стиле и университетом им. Ярослава Мудрого. Здесь же я расскажу о самом странном здании Новгорода — театре архитектора Владимира Сомова, или «новгородском космическом корабле». На протяжении 30 лет его критиковали и высмеивали, но в наше время у сооружения появляется всё больше защитников.

Стражи и защитники города

Продолжим путешествие в бывшем Зверине монастыре, где вы увидите памятник Петру и Февронии, покровителям семьи. Средневековый Новгород напомнит о себе земляными валами, сохранившимися почти на всем своём протяжении, и мощной Алексеевской башней эпохи Ивана Грозного — когда-то она защищала въезд в город. По дороге назад я покажу место археологических раскопок. А завершится экскурсия на Екатерининской горке, у подножия Монумента Победы. Рядом — Кремлёвский парк и вход в Кремль, откуда вам будет удобно продолжить дальнейшее изучение нашего древнего города.

Организационные детали

Варианты экскурсии на транспорте

Вы будете на своем автомобиле

Можно найти машину (1-3 чел. ) здесь на месте — 500 руб. / в час

Поездка на ретро-автомобиле 50-70 х годов (на «гагаринской» Волге ГАЗ -21, Победе, армейском джипе ГАЗ -67 и других, по договоренности) обойдется в 1000 руб. /час.

-21, Победе, армейском джипе -67 и других, по договоренности) обойдется в 1000 руб. /час. Заказ комфортабельного микроавтобуса (до 8 или до 19 мест, уточняйте в переписке) — 900 руб. /час.

В холодный сезон или плохую погоду мы, по предварительному согласованию, едем вместо городищенского холма в Юрьев монастырь, откуда видно Рюриково городище с противоположного берега.