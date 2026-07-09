Лучшее время для экскурсии по Великому Новгороду - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода может быть переменчивой, но эти месяцы также подходят для поездки, так как туристов меньше, а природа радует своими красками. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и необходимость тёплой одежды.

Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода с экскурсией «Новгородский дозор». Вас ждет встреча с древней историей, от эпохи викингов до времен Ивана Грозного. Осмотрите знаковые места: от городищенского холма до Софийской стороны, узнайте о новгородском вече, а также о современном облике города. Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое, позволяя вам прикоснуться к истории одного из самых древних городов России

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие к истокам

Вначале мы отправимся на легендарное Рюриково Городище, где ещё во времена викингов появился первый город. Вы оцените панорамы на озеро Ильмень и пойменные луга восточных окрестностей Новгорода. Далее проедем по историческим кварталам Торговой стороны. На Ярославовом Дворище поговорим о новгородском Торге и собиравшемся здесь вече. А позже я покажу великолепную церковь Спаса на Ильине улице с её загадочными крестами на фасадах.

Великий Новгород на Софийской стороне

Переместившись в другую часть города, вы увидите район, где в послевоенные десятилетия складывается современный центр с фонтанами, парком, сталинскими домами.

Стражи и защитники города

Средневековый Новгород напомнит о себе земляными валами, сохранившимися почти на всем своём протяжении, и мощной Алексеевской башней эпохи Ивана Грозного — когда-то она защищала въезд в город. А завершится экскурсия на Сенной площади. Рядом — Кремлёвский парк и вход в Кремль, откуда вам будет удобно продолжить дальнейшее изучение нашего древнего города.

Организационные детали