🌟 Уникальная возможность прикоснуться к истории Новгорода
🏰 Посещение древних земляных валов и башен
🏞️ Великолепные панорамы на озеро Ильмень
🏛️ Осмотр исторических кварталов и храмов
🚶♂️ Прогулка по современному центру города
👨👩👧👦 Подходит для семейного отдыха
🕵️♂️ Увлекательные рассказы о прошлом и настоящем
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Великому Новгороду - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода может быть переменчивой, но эти месяцы также подходят для поездки, так как туристов меньше, а природа радует своими красками. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и необходимость тёплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Городищенский холм
Церковь Спаса на Ильине улице
Алексеевская башня
Земляные валы
Новгородский Кремль
Театр архитектора Владимира Сомова
Памятник Петру и Февронии
Описание экскурсии
Путешествие к истокам
Вначале мы отправимся на легендарное Рюриково Городище, где ещё во времена викингов появился первый город. Вы оцените панорамы на озеро Ильмень и пойменные луга восточных окрестностей Новгорода. Далее проедем по историческим кварталам Торговой стороны. На Ярославовом Дворище поговорим о новгородском Торге и собиравшемся здесь вече. А позже я покажу великолепную церковь Спаса на Ильине улице с её загадочными крестами на фасадах.
Великий Новгород на Софийской стороне
Переместившись в другую часть города, вы увидите район, где в послевоенные десятилетия складывается современный центр с фонтанами, парком, сталинскими домами.
Стражи и защитники города
Средневековый Новгород напомнит о себе земляными валами, сохранившимися почти на всем своём протяжении, и мощной Алексеевской башней эпохи Ивана Грозного — когда-то она защищала въезд в город. А завершится экскурсия на Сенной площади. Рядом — Кремлёвский парк и вход в Кремль, откуда вам будет удобно продолжить дальнейшее изучение нашего древнего города.
Организационные детали
Стоимость за экскурсию указана, если вы будете на своём транспорте. В нём должно быть место для гида
В холодный сезон или плохую погоду мы, по предварительному согласованию, едем вместо Рюрикова Городища в Юрьев монастырь, откуда его видно с противоположного берега
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив гостиницы «Садко»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — ваш гид в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 4774 туристов
Здравствуйте! Я родился и вырос в Великом Новгороде, получил историческое образование в Санкт-Петербурге (истфак СпбГУ), вернулся в родной город, где с 2001 года работаю гидом. Говорю на русском и английском языках, знаю шведский, одна из любимых тем — викинги на Руси. Любимые экскурсии — по живописным окрестностям и городским кварталам Великого Новгорода. Жду встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 134 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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елена
спасибо огромное Аркадию за увлекательную прогулку!!! много интереснейших мест, взрослым и детям было очень интересно. и даже побывали на настоящих археологических раскопках. Аркадий открыл для нас ВН!!! конечно много еще где побывать и что посмотреть!! обязательно приедем еще!!! спасибо!
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Анастасия
Замечательный гид! Всегда с опаской выбираю экскурсовода, так как сама экскурсовод и, честно говоря, угодить на меня трудно. С Аркадием нам очень повезло - человек профессиональный историк, который не утратил интерес читать дальшеуменьшить
к истории края. При этом он не превращает экскурсию в лекцию. Вы получаете столько информации, сколько вам нужно - сначала верхний "слой", но если задаете вопросы - гид всегда знает ответ и рассказывает то, что ни в одной книге не прочитаешь. Ни один вопрос не остался без ответа (поверьте, мы очень любопытные туристы), ни разу даже тени какой-то недовольства нашими вопросами, попытками где-то задержаться - всё очень душевно. Что для меня важно - гид не "кормит" байками и не выдаёт версии за чистую правду ради эпатажа. Если это версии - это версии. Если точно неизвестно - так и говорит. Погрелись чаем в атмосферном "погребке", программу с ходу перестроили, потому что гид понял, что очень уж нам хочется, в Юрьев монастырь. Очень светлые впечатления остались, как от прогулки с давним знакомым! Однозначно, рекомендую гида! Спасибо, Аркадий!
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Людмила
Экскурсия понравилась. Аркадий интересно и познавательно ознакомил нас с историей и красивыми достопримечательностями Новгорода и его окрестностей. Спасибо за красивые иллюстрации города - отличные локации-остановки!
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А
Александр
Экскурсия превзошла все ожидания! Узнали много нового, восхищены харизмой, стилем, эрудицией гида. Спасибо за то, что открыли город и окрестности со всех сторон, в том числе и с такой стороны, о которой не пишут в путеводителях. Рекомендуем своим друзьям и знакомым.
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Анна
Как быстро пролетело время экскурсии! Мне приятно, что страницы истории Великого Новгорода нам приоткрыл именно Аркадий. Тактичный, жизнерадостный, образованный. По моей просьбе (благо, была такая возможность) мы дополнительно ко всему читать дальшеуменьшить
попали на раскопки! Сколько азарта в глазах Аркадия на месте непосредственного прикосновения к истории! Не сомневаюсь, что он живёт и горит своим делом. Аркадий, желаю и дальше быть причастным к истории вашего удивительного города, активных экскурсантов и чудесных находок в культурном слое!
+2
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Ирина
Здравствуйте! Наша семья в Великом Новгороде впервые. Нам очень хотелось познакомиться с этим красивейшим местом на реке Волхов. Наш гид Аркадий сделал наше знакомство впечатляющим и интересным. Рюриково городище, с него и началась читать дальшеуменьшить
наша экскурсия,- знаковое место, здесь установлен Княжий камень и открывается красивый вид на реку и окрестности, красота,аж дух захватывает! Далее наш путь лежал в Церковь Преображения,в которой сохранились фрески Феофана Грека. Собор Знамения Пресвятой Богородицы,, Белая Башня, Покровский Собор - все эти прекрасные места были частью нашего маршрута, также мы увидели и современный Великий Новгород, прогулялись по набережной. Аркадий -замечательный рассказчик, любящий свой город и великолепно знающий историю. Огромное спасибо за экскурсию! 👍🏻👏🏻 Браво нашему экскурсоводу Аркадию! 💗❤️
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