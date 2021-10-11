Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу

Великий Новгород от Рюрикова Городища до «марсианского театра» Владимира Сомова

4.9
14 отзывов
Исследуя живописные окрестности, вы прикоснетесь к ранней истории Новгорода эпохи викингов, а в историческом центре посетите место, где проходило легендарное новгородское вече.

Осмотрите оригинальный храм, древние земляные валы и башню, построенную при Иване Грозном.

Увидите современный центр города.

И вместе с Новгородом пройдете путь длиной более чем в 1160 лет!
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу

Что вас ожидает

Путешествие к истокам

Вначале вы отправитесь на легендарный городищенский холм, где ещё во времена викингов появился первый город. Оцените панорамы на озеро Ильмень и пойменные луга восточных окрестностей Новгорода. Проедете по историческим кварталам Торговой стороны. На Ярославовом Дворище поговорим о новгородском Торге и собиравшемся здесь вече. А позже я покажу великолепную церковь Спаса на Ильине улице с ее загадочными крестами на фасадах.

Великий Новгород на Софийской стороне

Переместившись в другую часть города, вы увидите район, где в послевоенные десятилетия складывается современный центр с фонтанами, парком, сталинскими домами, ж/д вокзалом в русском стиле и университетом им. Ярослава Мудрого. Здесь же я расскажу о самом странном здании Новгорода — театре архитектора Владимира Сомова, или «новгородском космическом корабле». На протяжении 30 лет его критиковали и высмеивали, но в наше время у сооружения появляется всё больше защитников.

Стражи и защитники города

Продолжим путешествие в бывшем Зверине монастыре, где вы увидите памятник Петру и Февронии, покровителям семьи. Средневековый Новгород напомнит о себе земляными валами, сохранившимися почти на всем своём протяжении, и мощной Алексеевской башней эпохи Ивана Грозного — когда-то она защищала въезд в город. По дороге назад я покажу место археологических раскопок. А завершится экскурсия на Екатерининской горке, у подножия Монумента Победы. Рядом — Кремлёвский парк и вход в Кремль, откуда вам будет удобно продолжить дальнейшее изучение нашего древнего города.

Организационные детали

Варианты экскурсии на транспорте

  • Вы будете на своем автомобиле
  • Можно найти машину (1-3 чел. ) здесь на месте — 500 руб. / в час
  • Поездка на ретро-автомобиле 50-70 х годов (на «гагаринской» Волге ГАЗ-21, Победе, армейском джипе ГАЗ-67 и других, по договоренности) обойдется в 1000 руб. /час.
  • Заказ комфортабельного микроавтобуса (до 8 или до 19 мест, уточняйте в переписке) — 900 руб. /час.

В холодный сезон или плохую погоду мы, по предварительному согласованию, едем вместо городищенского холма в Юрьев монастырь, откуда видно Рюриково городище с противоположного берега.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Дворцовой улице
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Аркадий
Аркадий
Здравствуйте! Я родился и вырос в Великом Новгороде, получил историческое образование в Санкт-Петербурге (истфак СпбГУ), вернулся в родной город, где с 2001 года работаю гидом. Говорю на русском и английском языках, знаю шведский, одна из любимых тем — викинги на Руси. Любимые экскурсии — по живописным окрестностям и городским кварталам Великого Новгорода. Жду встречи с вами!
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14 реальных отзывов от туристов

Т
11 окт 2021
Очень благодарны Аркадию за интересную экскурсию. Хочется отметить глубокое знание истории, любовь к своему городу, умение тактично вести дискуссию по спорным вопросам истории.
Я бы посоветовала приглашать Аркадия не на обзорную, а на тематические экскурсии. При таком глубоком знании и понимании истории, как у Аркадия, жаль тратить время экскурсии на стандартные вопросы, которые может осветить любой другой гид.
Е
9 окт 2021
Очень всем рекомендую знакомство с городом именно с этой экскурсии. Замечательный гид. Большое спасибо, Аркадий!
Н
20 сен 2021
Экскурсия с Аркадием прошла очееь интересно. Приедем в Новгород еще и обязательно закажем экскурсию по другим историческим местам. Замечательно, что Аркадий гибко меняет план экскурсии и показывает нестандартные объекты.
С
4 сен 2021
Аркадий прекрасно знает историю и очень умело использует свои знания, чтобы сделать экскурсию интересной.
А
25 авг 2021
Аркадий просто супер профессионал своего дела, отлично знает и любит свой город и его историю.
Оригинальный не банальный маршрут думаю запомнится на долго. Однозначно рекомендую всем!
Т
23 авг 2021
Остались очень довольны экскурсией с Аркадием. Гибко и продуманно был построен маршрут. Финальным аккордом стало посещение раскопок древней мостовой 11 века. Это эксклюзивно и недоступно массовому туристу.
Кроме этого, получили ряд полезных советов, что можно посмотреть самостоятельно.
Очень рекомендуем воспользоваться услугами Аркадия при посещении Великого Новгорода.
О
18 авг 2021
Чувствуется, что у экскурсовода хорошим знания материала, но, видимо, из- за того, что экскурсия была вечерней и в какие то места мы не смогли попасть, экскурсия получилась очень однобокой (архитектура храмов). Кроме того, мало информации о городе через призму исторических Личностей и связанных с ними реальных событий.
Аркадий
Ответ гида:
Уважаемая Ольга,
Спасибо за отзыв о моей работе. Довольно неожиданная оценка, признаюсь. Но вам, как опытным путешественникам, безусловно виднее, поэтому сожалею, если ожидания не всегда совпали с тем, что оказалось на самом деле. Беда многих вечерних программ-что надо успевать посещения почти или уже к закрытым дверям музейных объектов.
А вот касательно тематики экскурсии, спасибо за критику, конечно добавим и исторических личностей и общий исторический контекст.
М
5 авг 2021
Очень интересно! Аркадий прекрасный рассказчик, владеет материалом, разработал очень интересный маршрут, постарался обратить внимание на все, действительно, интересные места, подход индивидуальный, легко и быстро договорились о встрече. Очень увлечённый своим делом гид. Большое спасибо!
А
30 июля 2021
Если Вы хотите знать историю, а не придуманные экскурсоводами -фантазерами байки на заданную тему, то Вам к Аркадию. При этом в его рассказе есть место и художественным образам и историческим легендам, но с оговоркой на Ваш анализ и критическое восприятие информации. Экскурсия познавательна, информационно насыщена и окрашена любовью автора к истории и своей работе. Спасибо огромное за стремящийся к объективности анализ, яркое повествование и любовь к своему делу!
А
14 июля 2021
Нам пришлось поискать, прежде чем мы нашли то, что искали. Предложение от гидов по Вел. Новгороду замусорено тематическими экскурсиями, которые нам вообще не интересны (к тому же, половина нашей компании ехала в Новгород 1-й раз и хотела просто получить впечатления о городе), а скоморошество в стиле "статский советник" или "хмельной Новгород" вообще наводит тоску. У Аркадия тематика была строго по делу, а наличие исторического образования подкупало дополнительно. Ожидания оправдались полностью! Приятным бонусом было посещение места раскопок. Узнав, что нам интересна тема берестяных грамот, он просто отвез нас туда, попутно рассказав, что очередная 1136-я береста была здесь найдена буквально накануне. Короче, мы увидели все и даже больше, включая Рюриково городище, до которого тех из нас, кто здесь уже бывал, их прошлый гид почему-то не удосужился довезти. Рекомендуем всем.
Н
12 июля 2021
Можно просто приехать в город и посмотреть красивую картинку, пройтись по старым улицам, заглянуть в храмы и церквушки. А можно и даже нужно обратиться к Аркадию, который проведёт вас по самым интересным местам, расскажет истории, которые дорогого стоят и более того, прогуливаясь по улицам Великого Новгорода вместе с Аркадием можете ненароком опуститься на несколько веков назад и уже вы стоите на дороге, сделанной из цельных брусьев, по которой ездили цари, купцы, монахи. И история начинает оживать прямо здесь и сейчас. Хочется также отметить, что Аркадий грамотно и интересно продумал всю поездку, в которой было все: начиная с легенд и мифов, заканчивая современной Россией.
Мы всей семьей рекомендуем доверить своё культурное пребывание в городе Аркадию!
А
29 июня 2021
Аркадий очень знающий и приятный в общении гид, сразу видно, что старается делать свое дело, спасибо ему большое за экскурсию.
Л
20 июня 2021
Спасибо Аркадию за увлекательное путешествие в историческое прошлое. Экскурсия на автомобиле хорошая альтернатива пешеходной в такую жару, позволяет гибко построить маршрут и посетить удаленные друг от друга объекты.
в
16 июня 2021
Мы были на автомобильной экскурсии, во время которой смогли посетить исторические памятники по обе стороны Волхова.
Аркадий увлекательно рассказал об истории города, живших поблизости народах, многочисленных местах отправления культа. Мы получили от экскурсии массу удовольствия и положительных эмоций.
Спасибо!

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