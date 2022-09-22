Великая Отечественная война — одно из самых трагических событий нашей истории.

А участь Великого Новгорода в годы войны была одной из самых тяжелых и невыносимых. Городу не повезло, и на 883 дня он оказался под оккупацией немецких захватчиков. За это время Новгород оказался практически стертым с лица земли. После окончания войны многие говорили, что город проще построить заново, чем восстановить то, что уже разрушено до основания. Посетив эту экскурсию, вы прочувствуете все самые трагические эпизоды жизни Новгорода в годы войны и узнаете, как пережили эти дни древние новгородские памятники, многие из которых удалось сберечь, несмотря ни на варварство немецких солдат.

19 августа 1941 года после тяжелейших боев советские войска оставили Новгород. Город оказался в оккупации до 20 января 1944 года. За время нашей экскурсии мы поговорим обо всех этапах жизни Новгорода с первых дней войны и оккупации и до его освобождения. Вы узнаете, какой жизнью жили в эти годы великие древние новгородские памятники: Софийский собор, памятник Тысячелетие России, Новгородский кремль. Мы расскажем вам о судьбе древних предметов искусства, которые застали войну в новгородских музеях. Вы узнаете, какую роль сыграла река Волхов и как сражалась советская армия, отстаивая город. Вы увидите памятники, посвященные героям войны, которые жертвовали собой ради спасения товарищей и родного города.

Герои, защищавшие Новгород, достойны того, чтобы о них помнили и говорили. Древние храмы, пережившие всю боль и разрушения войны, также заслуживают этого.

Мы должны отдавать дань уважения своим предкам и спасителям от страшной участи. Так давайте же сделаем это.