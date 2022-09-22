Самостоятельная квест-экскурсия Великий Новгород во времена ВОВ

Каждый участок нашего маршрута - это страничка истории военного Новгорода

Каждый участок нашего маршрута — это страничка истории военного Новгорода. Вместе с нами хронологически вы пройдете все этапы оккупации и освобождения города. Вы окажетесь на месте, где водрузили советские бойцы знамя в честь освобождения Новгорода. Мы побываем и на Софийской стороне, и на Торговой стороне, по которой проходила линия фронта.
Самостоятельная квест-экскурсия Великий Новгород во времена ВОВ
Самостоятельная квест-экскурсия Великий Новгород во времена ВОВ
Самостоятельная квест-экскурсия Великий Новгород во времена ВОВ
Самостоятельная квест-экскурсия Великий Новгород во времена ВОВ
Самостоятельная квест-экскурсия Великий Новгород во времена ВОВ
Самостоятельная квест-экскурсия Великий Новгород во времена ВОВ

Что вас ожидает 🤩

  • Новгород в начале войны
  • Десятинный Рождественский монастырь
  • Церковь Михаила Архангела на Прусской улице
  • Церковь Двенадцати апостолов
  • Зал Воинской славы
  • Стела «Великий Новгород» – город воинской славы
  • Сквер Лёни Голикова
  • Площадь Победы-Софийская, памятник Ленину
  • Цепной мост
  • Новгородский Кремль
  • Вечный огонь в Новгородском кремле
  • Памятник Тысячелетие России
  • Новгородский музей
  • Собор Святой Софии
  • Лихудов корпус, Часозвоня, Грановитая палата
  • Звонница
  • Река Волхов: ее значение и роль перед оккупацией Новгорода
  • Кремлевский мост
  • Памятник Трем героям Советского Союза
  • Ярославово Дворище
  • Путевой дворец
  • Знамя Победы
  • Екатерининская горка и памятники Победы
  • Монумент победы
  • Мемориал воинов-освободителей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Великая Отечественная война — одно из самых трагических событий нашей истории.
А участь Великого Новгорода в годы войны была одной из самых тяжелых и невыносимых. Городу не повезло, и на 883 дня он оказался под оккупацией немецких захватчиков. За это время Новгород оказался практически стертым с лица земли. После окончания войны многие говорили, что город проще построить заново, чем восстановить то, что уже разрушено до основания. Посетив эту экскурсию, вы прочувствуете все самые трагические эпизоды жизни Новгорода в годы войны и узнаете, как пережили эти дни древние новгородские памятники, многие из которых удалось сберечь, несмотря ни на варварство немецких солдат.
19 августа 1941 года после тяжелейших боев советские войска оставили Новгород. Город оказался в оккупации до 20 января 1944 года. За время нашей экскурсии мы поговорим обо всех этапах жизни Новгорода с первых дней войны и оккупации и до его освобождения. Вы узнаете, какой жизнью жили в эти годы великие древние новгородские памятники: Софийский собор, памятник Тысячелетие России, Новгородский кремль. Мы расскажем вам о судьбе древних предметов искусства, которые застали войну в новгородских музеях. Вы узнаете, какую роль сыграла река Волхов и как сражалась советская армия, отстаивая город. Вы увидите памятники, посвященные героям войны, которые жертвовали собой ради спасения товарищей и родного города.
Герои, защищавшие Новгород, достойны того, чтобы о них помнили и говорили. Древние храмы, пережившие всю боль и разрушения войны, также заслуживают этого.
Мы должны отдавать дань уважения своим предкам и спасителям от страшной участи. Так давайте же сделаем это.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бессрочный доступ к материалам экскурсии в вашем личном кабинете на сайте turest.in
Что не входит
  • Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Власьевская улица, д. 4
Завершение: Софийская сторона, Вал
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время, в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Итак, мы поздравляем счастливых обладателей вот-вот начинающегося приключения под названием "Великий Новгород во времена Великой Отечественной". Вы как раз успели к отправлению. Прыгайте в вагон, наш исторический поезд отправляется прямо сейчас!
  • Приготовьте свое воображение, ведь именно оно поможет вам прочувствовать этот прекрасный город.
  • Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке.
  • После оплаты экскурсии мы получим сообщение о вашем бронировании. Наш менеджер свяжется с вами и расскажет вам как открыть экскурсию на ваших телефонах.
  • Если у вас возникнут вопросы вы всегда сможете позвонить нам или написать в WhatsApp +79955956785
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми⚙️Необычные🌃НочныеСофийская сторона🕵️Квесты🛡Военные

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