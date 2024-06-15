Приглашаем вас на водную прогулку по реке Волхов с двумя остановками для самостоятельной прогулки.
В Юрьевом монастыре вы увидите древние постройки и усыпальницу Новгородской знати — Георгиевский собор.
А также побываете в старинной резиденции Новгородских князей — Рюриковом городище, которое являлось торгово-ремесленным и военно-административным центром Приильменья.
В Юрьевом монастыре вы увидите древние постройки и усыпальницу Новгородской знати — Георгиевский собор.
А также побываете в старинной резиденции Новгородских князей — Рюриковом городище, которое являлось торгово-ремесленным и военно-административным центром Приильменья.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Что вас ожидает:
- Юрьев Монастырь
- Рюриково Городище
- Перынский скит
- Сиверсов канал
Описание экскурсии
Вы посетите:
Юрьев Монастырь, основанный в 1030 году князем Ярославом Мудрым. На территории монастыря большое количество древних построек, важнейшей из них является Георгиевский собор, являющийся усыпальницей Новгородской знати.
- Две опоры моста недостроенной железной дороги, которая должна была соединить Санкт-Петербург и Орел, строительство этого грандиозного проекта началось еще в 1913 году, но в планы вмешались Первая мировая война и Революция.
- Перынский скит находится на полуострове при истоке реки Волхов из озера Ильмень. На этом острове в 989 году произошло символическое крещение Великого Новгорода. Языческое капище было разрушено, а идолы сброшены в реку.
- Рюриково Городище, которое являлось торгово-ремесленным и военно-административным центром Приильменья. Название пошло от Легендарного князя Рюрика, который был призван на княжение и основал здесь свою резиденцию, впоследствии ставшую резиденцией других Новгородских князей. С воды вы так же увидите:.
- Сиверсов канал: строительство канала велось с 1798 по 1803 год. Канал соединил две реки — Волхов и Мсту. Главной задачей при его постройке было сокращение пути между двумя реками и обход отмелей в реке Мста и озере Ильмень. Важная информация:.
Сиверсов канал: строительство канала велось с 1798 по 1803 год. Канал соединил две реки — Волхов и Мсту. Главной задачей при его постройке было сокращение пути между двумя реками и обход отмелей в реке Мста и озере Ильмень. Важная информация:.
Посадка на борт начинается за 15 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, является временем отхода судна от причала.
Ежедневно согласно расписанию.
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (14+)
|1 800 ₽
|Детский (до 14 лет)
|1 500 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Юрьев Монастырь
- Рюриково Городище
- Перынский скит
- Сиверсов канал
Что включено
- Речная прогулка
Место начала и завершения?
Центральный причал «Ярославово Дворище»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно согласно расписанию.
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Посадка на борт начинается за 15 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, является временем отхода судна от причала
- Экскурсия может быть отменена по причине неблагоприятных погодных условий
- Посадка на судно осуществляется в порядке «живой очереди»
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода
Похожие экскурсии из Великого Новгорода
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: историческое путешествие на авто
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: В районе кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с архитектурой Древней Руси в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир русской деревни 16-18 веков и откройте для себя уникальные памятники домонгольской архитектуры
Начало: Сенная площадь
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Напротив гостиницы «Садко»
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
4 667₽ за всё до 10 чел.