Водная прогулка к Юрьеву Монастырю и Рюрикову Городищу

Приглашаем вас на водную прогулку по реке Волхов с двумя остановками для самостоятельной прогулки.

В Юрьевом монастыре вы увидите древние постройки и усыпальницу Новгородской знати — Георгиевский собор.

А также побываете в старинной резиденции Новгородских князей — Рюриковом городище, которое являлось торгово-ремесленным и военно-административным центром Приильменья.
Водная прогулка к Юрьеву Монастырю и Рюрикову Городищу
Водная прогулка к Юрьеву Монастырю и Рюрикову Городищу
Водная прогулка к Юрьеву Монастырю и Рюрикову Городищу
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

Что вас ожидает:

  • Юрьев Монастырь
  • Рюриково Городище
  • Перынский скит
  • Сиверсов канал

Описание экскурсии

Вы посетите:

Юрьев Монастырь, основанный в 1030 году князем Ярославом Мудрым. На территории монастыря большое количество древних построек, важнейшей из них является Георгиевский собор, являющийся усыпальницей Новгородской знати.
  • Две опоры моста недостроенной железной дороги, которая должна была соединить Санкт-Петербург и Орел, строительство этого грандиозного проекта началось еще в 1913 году, но в планы вмешались Первая мировая война и Революция.
  • Перынский скит находится на полуострове при истоке реки Волхов из озера Ильмень. На этом острове в 989 году произошло символическое крещение Великого Новгорода. Языческое капище было разрушено, а идолы сброшены в реку.
  • Рюриково Городище, которое являлось торгово-ремесленным и военно-административным центром Приильменья. Название пошло от Легендарного князя Рюрика, который был призван на княжение и основал здесь свою резиденцию, впоследствии ставшую резиденцией других Новгородских князей. С воды вы так же увидите:.
  • Сиверсов канал: строительство канала велось с 1798 по 1803 год. Канал соединил две реки — Волхов и Мсту. Главной задачей при его постройке было сокращение пути между двумя реками и обход отмелей в реке Мста и озере Ильмень. Важная информация:.
Сиверсов канал: строительство канала велось с 1798 по 1803 год. Канал соединил две реки — Волхов и Мсту. Главной задачей при его постройке было сокращение пути между двумя реками и обход отмелей в реке Мста и озере Ильмень. Важная информация:.
Посадка на борт начинается за 15 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, является временем отхода судна от причала.

Ежедневно согласно расписанию.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (14+)1 800 ₽
Детский (до 14 лет)1 500 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Юрьев Монастырь
  • Рюриково Городище
  • Перынский скит
  • Сиверсов канал
Что включено
  • Речная прогулка
Место начала и завершения?
Центральный причал «Ярославово Дворище»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно согласно расписанию.
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Посадка на борт начинается за 15 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, является временем отхода судна от причала
  • Экскурсия может быть отменена по причине неблагоприятных погодных условий
  • Посадка на судно осуществляется в порядке «живой очереди»
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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