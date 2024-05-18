Описание экскурсии

3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фотопаузами в самых красивых уголках. Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей Победоносца Георгия и экскурсия в Чудесную деревню "Витославлицы - узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом. Архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества. Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно. Знакомство с Новгородскими традициями Новгородской губернии в конце XIX-начале XX веков». Или (расписание уточняется) праздничные гуляния на свежем воздухе. Зимние игры и забавы с любимыми сказочными персонажами из русских сказок, колокольные звоны, праздничные хороводы, историческая реконструкция, молодецкие бои, гадания, катания на санях, ростовые куклы, ремесленный ряд, музыканты с русскими народными песнями-плясками, зажигательные частушки на территории заповедника. «К звёздам синих куполов» — 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фотопаузами в самых красивых уголках. Поездка в действующий мужской монастырь, узнаем о житии монахов. На территории построен Георгиевский собор, этот храм использовался как усыпальница новгородских князей. Здесь похоронены мать и брат Александра Невского, Дмитрий Шемяка и другие. Экскурсия в Чудесную деревню «Витославлицы» —Экскурсия в Чудесную деревню "Витославлицы - узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом. Архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества. Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно. Знакомство с Новгородскими традициями Новгородской губернии в конце XIX-начале XX веков». Дегустационная встреча в ресторанном комплексе «Юрьевском подворье» (по субботам и воскресеньям). Сможете попробовать продукты собственного производства. Услышите увлекательный рассказ истории их рождения, процессах и тонкостях изготовления и о разнообразных сочетаниях. Вся продукция сделана вручную по традиционной европейской рецептуре и имеет абсолютно натуральный состав. Возможность приобрести продукты по ценам производителя. Перерыв на обед. Организация обеда в кафе - доп. плата 700 р. /чел. Бронирование заранее. Свободное время в центре города.