К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности

К звёздам синих куполов
Всего за три часа мы с вами побываем в самых красивых уголках Новгорода и его пригородов, сделаем остановки в лучших точках для фото на память, доедем до южного форпоста и посетим первый православный монастырь.
4.42
12 отзывов
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
К звёздам синих куполов: Великий Новгород и окрестности
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Что вас ожидает:

  • Ярославо дворище
  • Юрьевский монастырь
  • Георгиевский собор
  • Музей Деревянного Зодчества «Витославлицы»

Описание экскурсии

3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фотопаузами в самых красивых уголках. Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей Победоносца Георгия и экскурсия в Чудесную деревню "Витославлицы - узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом. Архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества. Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно. Знакомство с Новгородскими традициями Новгородской губернии в конце XIX-начале XX веков». Или (расписание уточняется) праздничные гуляния на свежем воздухе. Зимние игры и забавы с любимыми сказочными персонажами из русских сказок, колокольные звоны, праздничные хороводы, историческая реконструкция, молодецкие бои, гадания, катания на санях, ростовые куклы, ремесленный ряд, музыканты с русскими народными песнями-плясками, зажигательные частушки на территории заповедника. «К звёздам синих куполов» — 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям с фотопаузами в самых красивых уголках. Поездка в действующий мужской монастырь, узнаем о житии монахов. На территории построен Георгиевский собор, этот храм использовался как усыпальница новгородских князей. Здесь похоронены мать и брат Александра Невского, Дмитрий Шемяка и другие. Экскурсия в Чудесную деревню «Витославлицы» —Экскурсия в Чудесную деревню "Витославлицы - узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом. Архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества. Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно. Знакомство с Новгородскими традициями Новгородской губернии в конце XIX-начале XX веков». Дегустационная встреча в ресторанном комплексе «Юрьевском подворье» (по субботам и воскресеньям). Сможете попробовать продукты собственного производства. Услышите увлекательный рассказ истории их рождения, процессах и тонкостях изготовления и о разнообразных сочетаниях. Вся продукция сделана вручную по традиционной европейской рецептуре и имеет абсолютно натуральный состав. Возможность приобрести продукты по ценам производителя. Перерыв на обед. Организация обеда в кафе - доп. плата 700 р. /чел. Бронирование заранее. Свободное время в центре города.

Согласно календарю

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый1 800 ₽
Дети с 0 до 16 лет1 500 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ярославо дворище
  • Юрьевский монастырь
  • Георгиевский собор
  • Музей Деревянного Зодчества «Витославлицы»
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Питание
  • Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Предтеченская, 24
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
3
2
1
1
Н
18 мая 2024
"К звёздам синих куполов" 17 мая.
Великолепно!!! Над гид Ирина обладает отличной подачей информации, поездка проходила на её комфортабельной машине, у неё отличный слог и приятный голос.
Подача информации последовательна, очень интересна,хорошо запоминается, мы узнали много интересных фактов.
Всё вовремя, организация на высоте. Наша огромная благодарность за интересный день, за то, что она любит свой город и мы полюбили его тоже.
Ш
12 мая 2024
М
11 мая 2024
Превосходная экскурсия, замечательный экскурсовод Наталья Ивановна! Получили с мужем огромное удовольствие. Очень плохо, что нет расписания работы экскурсионных объектов в музее деревянного зодчества.
С
10 мая 2024
Добрый день.
Были на экскурсии К Синим куполам.
Посетили Юрьев монастырь, Перынский скит и деревню деревянного зодчества Витославицы.
По экскурсии все понравилось, но маловато времени для посещения Витославиц. Все как- то набегу.
И бал
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снижен за организацию экскурсии компанией ООО Волхва, т. к. при посадке в микроавтобус оказалось, что нам не хватило одного посадочного места. В автобус был посажен лишний человек. Все поняли кто это, но гид ситуацию исправить не посчетала нужным. Сделала вид, что все в порядке, хотя ее дважды просили проверить список. И водитель, согласно правил ПДД, отказывался везти группу.
А в остальном всё было хорошо.
Спасибо.

О
4 мая 2024
А
4 мая 2024
Благодарим за прекрасную экскурсию, без которой не смогли бы в полной мере осознать святость и величие земли Великого Новгорода. Низкий поклон экскурсоводу Тамаре Павловне, красивому и обаятельному человеку, который любит
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и знает своё дело, не просто рассказывает, но вдохновляет, заряжает чувством гордости за нашу страну и её историю. Минус-организационный: сбор был заявлен с Предтеченской, но накануне нам зачем-то предложили подъехать к одной из гостиниц, до которых добираться было крайне неудобно, а потом выяснилось, что часть группы всё-таки забрали с Предтеченской, так что нас напрасно сбили с толку. Сама же экскурсия и выходные, проведённые в Великом Новгороде, оставили незабываемый след!

Е
30 апр 2024
Отвратительная организация и некорректное предоставление информации клиентам по поездке. Забронировали заранее экскурсию в мини-группе до 5 человек, а получили экскурсию в группе из 26 человек.
Б
24 окт 2022
Увидели Юрьев монастырь, Торговую сторону Великого Новгорода, послушали великолепный рассказ экскурсовода, ощутили древнюю мощь этой земли и гордость за свою Отчизну
Б
1 июля 2022
Очень интересная экскурсия
А
3 мая 2022
Все прошло четко)
А
10 апр 2022
Всё было здорово, особенно понравилась деревня Витославлицы - музей строений Новгородской области, я такого раньше и не видел.
Х
14 июня 2021

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