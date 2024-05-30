1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Великий Новгород: уникальная прогулка вдоль Кремлёвских стен с историческими рассказами
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, пройдя вдоль его знаменитых Кремлёвских стен. Истории, легенды и впечатляющие виды ждут вас
Начало: На Софийской площади
«Если отправиться на прогулку после заката, можно полюбоваться вечерней подсветкой кремлёвских башен, создающей волшебную атмосферу»
14 июня в 09:00
18 июня в 13:30
3 990₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
Водная прогулка на Ильменский закат в Великом Новгороде
Озеро Ильмень в Великом Новгороде - живописные берега, старинные церкви и уютные деревни. Насладитесь закатом и интересными рассказами аудиогида
Начало: Центральный причал Ярославово Дворище
«Под интересные рассказы аудиогида на судне вы отдохнёте от городской суеты и насладитесь закатом»
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
800₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Водная прогулка на Ильменский закат
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
«Воспользуйтесь прекрасной возможностью насладиться спокойствием воды и закатом с красивыми бликами уходящих лучей солнца на озере Ильмень»
Расписание: Водные прогулки проводятся ежедневно с 9:00.
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия «История Великого Новгорода в лучах солнечного заката»
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: Водные прогулки проводятся по расписанию.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- аалександра30 мая 2024очень понравилась экскурсия, насладились закатом. катались действительно долго, понравилось мне и ребенку 6 лет а вот агрегаторов не люблю по прежнему, никакие детали нельзя было уточнить до экскурсии, и гид был другой, вообщн не совсем было понятно, поедем либо нет
- ААнна30 мая 2024Все отлично, без задержек, правда вечерняя прогулка на воде предполагает более холодный ветер, поэтому лучше взять кофты, так как услуга
- ССветлана29 мая 2024Увидели прекрасный закат
- ООльга27 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Нина, наш экскурсовод, очень хорошо владеет материалом по истории Великого Новгорода. Очень приятный человек, сразу расположила к себе. Узнала много интересных фактов. Два часа экскурсии прошли незаметно. Рекомендую всем этого экскурсовода.
- ИИрина27 мая 2024Нам весьма понравилась поездка! На небольшом катамаране пролетели к устью реки Волхов и вышли в озеро Ильмень, по пути аудиогид
- ККарина24 мая 2024Удобная лодка с мягкими сиденьями Хороший красивый маршрут Половина лодки закрыта плёнкой, что мешает фото и закрывает обзор. Очень не повезло с пьющий компанией, отмечающей др
- ООльга20 мая 2024Прекрасный сервис, можно сказать пример для других работников сферы внутреннего туризма. Новые, чистенькие, приятные кораблики. Причал - стильный, красивый, приятный
- ААлиса12 мая 2024Лучшие впечатления от экскурсии!
- ЕЕкатерина9 мая 2024Великолепная прогулка вдоль стен Кремля удивительного города. Очень приятный гид Нина, очень тёплые эмоции, глубокие познания в истории и лёгкая завораживающая подача информации.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Вечерние»
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