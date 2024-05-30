Вечерние экскурсии Великого Новгорода

Найдено 4 экскурсии в категории «Вечерние» в Великом Новгороде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Великий Новгород: уникальная прогулка вдоль Кремлёвских стен с историческими рассказами
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, пройдя вдоль его знаменитых Кремлёвских стен. Истории, легенды и впечатляющие виды ждут вас
Начало: На Софийской площади
«Если отправиться на прогулку после заката, можно полюбоваться вечерней подсветкой кремлёвских башен, создающей волшебную атмосферу»
14 июня в 09:00
18 июня в 13:30
3 990 за всё до 10 чел.
Водная прогулка на Ильменский закат
Мини-группа
1 час
3 отзыва
Водная прогулка на Ильменский закат в Великом Новгороде
Озеро Ильмень в Великом Новгороде - живописные берега, старинные церкви и уютные деревни. Насладитесь закатом и интересными рассказами аудиогида
Начало: Центральный причал Ярославово Дворище
«Под интересные рассказы аудиогида на судне вы отдохнёте от городской суеты и насладитесь закатом»
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
800 за человека
Водная прогулка на Ильменский закат
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Водная прогулка на Ильменский закат
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
«Воспользуйтесь прекрасной возможностью насладиться спокойствием воды и закатом с красивыми бликами уходящих лучей солнца на озере Ильмень»
Расписание: Водные прогулки проводятся ежедневно с 9:00.
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
800 за человека
Вечерняя экскурсия «История Великого Новгорода в лучах солнечного заката»
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Вечерняя экскурсия «История Великого Новгорода в лучах солнечного заката»
Начало: Центральный причал «Ярославово Дворище»
Расписание: Водные прогулки проводятся по расписанию.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • а
    александра
    30 мая 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    очень понравилась экскурсия, насладились закатом. катались действительно долго, понравилось мне и ребенку 6 лет а вот агрегаторов не люблю по прежнему, никакие детали нельзя было уточнить до экскурсии, и гид был другой, вообщн не совсем было понятно, поедем либо нет
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    Все отлично, без задержек, правда вечерняя прогулка на воде предполагает более холодный ветер, поэтому лучше взять кофты, так как услуга
    читать дальше

    предоставления пледов/дождевиков на катамаране платная, например, плед стоимостью 800₽. В остальном все было интересно(как аудиогид, так и закат и просто сама прогулка).

  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    Увидели прекрасный закат
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
    Экскурсия очень понравилась. Нина, наш экскурсовод, очень хорошо владеет материалом по истории Великого Новгорода. Очень приятный человек, сразу расположила к себе. Узнала много интересных фактов. Два часа экскурсии прошли незаметно. Рекомендую всем этого экскурсовода.
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    Нам весьма понравилась поездка! На небольшом катамаране пролетели к устью реки Волхов и вышли в озеро Ильмень, по пути аудиогид
    читать дальше

    интересно повествовал об истории Великого Новгорода, о том, что видим справа и слева) А уж то, что эта прогулка состоялась на закате, и мы могли любоваться очаровательными видами заходящего солнца, сделало её ещё более приятной!

  • К
    Карина
    24 мая 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    Удобная лодка с мягкими сиденьями Хороший красивый маршрут Половина лодки закрыта плёнкой, что мешает фото и закрывает обзор. Очень не повезло с пьющий компанией, отмечающей др
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Водная прогулка на Ильменский закат
    Прекрасный сервис, можно сказать пример для других работников сферы внутреннего туризма. Новые, чистенькие, приятные кораблики. Причал - стильный, красивый, приятный
    читать дальше

    глазу. Все сотрудники - молодые, энергичные, опрятные и вежливые. Мы были приятно удивлены, потому что часто встречали на таких экскурсиях уровень «и так сойдет» - большой поток желающих, можно не стараться. Но здесь не смотря на высокий спрос - все сделано прекрасно. Рекомендуем бронировать заранее - на месте слишком много желающих. Рады, что купили на Трипстере, а не понадеялись взять на месте.

    Прекрасный сервис, можно сказать пример для других работников сферы внутреннего туризма. Новые, чистенькие, приятные кораблики. Причал
  • А
    Алиса
    12 мая 2024
    Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
    Лучшие впечатления от экскурсии!
  • Е
    Екатерина
    9 мая 2024
    Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
    Великолепная прогулка вдоль стен Кремля удивительного города. Очень приятный гид Нина, очень тёплые эмоции, глубокие познания в истории и лёгкая завораживающая подача информации.
    Великолепная прогулка вдоль стен Кремля удивительного города. Очень приятный гид Нина, очень тёплые эмоции, глубокие познанияВеликолепная прогулка вдоль стен Кремля удивительного города. Очень приятный гид Нина, очень тёплые эмоции, глубокие познанияВеликолепная прогулка вдоль стен Кремля удивительного города. Очень приятный гид Нина, очень тёплые эмоции, глубокие познанияВеликолепная прогулка вдоль стен Кремля удивительного города. Очень приятный гид Нина, очень тёплые эмоции, глубокие познанияВеликолепная прогулка вдоль стен Кремля удивительного города. Очень приятный гид Нина, очень тёплые эмоции, глубокие познания

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
  2. Водная прогулка на Ильменский закат
  3. Водная прогулка на Ильменский закат
  4. Вечерняя экскурсия «История Великого Новгорода в лучах солнечного заката»
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Вечерние" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 3 990. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Великом Новгороде на 2024 год по теме «Вечерние», 29 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам