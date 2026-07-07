ARтефакты VRемени: вече и Ганза в Великом Новгороде (иммерсивная экскурсия)

Мы объединили классическую экскурсию с технологиями будущего. Вы посетите кремль, Софийский собор, Ярославово Дворище и в двух точках наденете VR-очки. Будете не просто слушать гида, а буквально увидите историю вокруг себя: станете участником шумного вече на Владычном дворе и поможете ганзейскому купцу на средневековом торгу.

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Описание экскурсии

Сенная площадь и Новгородский детинец

Вы увидите:

западную стену Кремля. Здесь узнаете, как крепость из дерева и известняка превратилась в краснокирпичную твердыню по указу Ивана III

мемориал «Вечный огонь» и здание Присутственных мест из эпохи Екатерины II

Памятник «1000-летие России» — символ единства самодержавия, православия и народности

южный фасад Софийского собора и звонницу

Первое иммерсивное погружение — Владычный двор

Здесь когда-то собиралось вече — главный орган новгородской республики. Вы надеваете VR-очки, продолжаете видеть реальные здания вокруг и становитесь участником народного собрания: слышны споры, поднимаются руки для голосования, решается судьба князя или объявление войны. Мы расскажем, какие ещё вопросы обсуждали на таких встречах.

Ярославово Дворище

Переходим по Пешеходному (Горбатому) мосту на Торговую сторону.

Что вас ждёт:

церковь Иоанна Предтечи на Опоках — первый на Руси «торговый храм» с палатой мер и весов

фрагмент Торгового ряда и карта Ганзейского союза, чьим ключевым партнёром был Новгород

церковь Успения на Торгу, Никольский собор, церкви Мироносиц и Прокопия

Путевой дворец Екатерины Великой

Второе иммерсивное погружение — средневековый торг

«Чем вы, гости, торг ведёте?» — именно здесь вы узнаете ответ. В VR-очках перед вами оживают средневековые купцы, появляются бочки с воском и мёдом, кожаные меха, дары рек и озёр. Вам нужно помочь заморскому гостю приобрести нужные товары.

Организационные детали