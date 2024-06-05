Речные прогулки в Великом Новгороде

Найдено 6 экскурсий в категории «Речные прогулки» в Великом Новгороде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная экскурсия на яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Близ Великого Новгорода на берегах озера, которое в древности называли Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места
Начало: В Новгородском яхт-клубе
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
14 970 за всё до 8 чел.
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
🚤 На катере
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень - индивидуальная экскурсия
Путешествие по Волхову на катере до озера Ильмень. Увидите Новгородский кремль, Юрьев монастырь и Рюриково городище с воды. Узнаете о древнем судоходстве
Начало: У Новгородского яхт-клуба
Завтра в 14:30
10 июня в 17:30
18 000 за всё до 10 чел.
Водная прогулка на Ильменский закат
Мини-группа
1 час
3 отзыва
Водная прогулка на Ильменский закат в Великом Новгороде
Озеро Ильмень в Великом Новгороде - живописные берега, старинные церкви и уютные деревни. Насладитесь закатом и интересными рассказами аудиогида
Начало: Центральный причал Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
800 за человека
Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
⛴ На теплоходе
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
Насладиться видами реки Волхов и сделать живописные кадры с воды
Начало: У причала Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100 за человека
Групповая водная прогулка по святым местам реки Волхов
⛴ На теплоходе
Мини-группа
1 час
Групповая водная прогулка по святым местам реки Волхов
Увидеть восемь церквей и храмов Великого Новгорода за 1 час
Начало: У причала Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 12:30, 15:30, 16:30 и 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 100 за человека
На катамаране с капитаном - вдоль берегов Великого Новгорода
Индивидуальная
1 час
На катамаране с капитаном - вдоль берегов Великого Новгорода
Отправиться в атмосферное водное путешествие своей компанией
Начало: У центрального причала «Ярославово Дворище»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
12 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    5 июня 2024
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Просто потрясающая и интересная поездка!
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы! Я увидела устье реки
    читать дальше

    Мсты и осуществила свою Мечту с детства 🙏🏼 Прошлись по озеру Ильмень под парусом и приняла непосредственное участие в подготовке паруса! Научилась вязать беседочный узел 🪢😃 Хочется отметить пунктуальность, доброжелательность организатора этого мероприятия Александра! И конечно разговор очень интересный о Пути из варяг в греки пролегающем здесь! Просто сказочное путешествие! Благодарю, Александр, успехов и больше счастливых людей на борту вашего корабля!

    Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы!
  • И
    Игорь
    1 октября 2023
    На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
    Чудесная прогулка! Красота и незабываемые впечатления! Капитан - профи и интересный рассказчик! Время пролетело как миг.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру
  2. Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень
  3. Водная прогулка на Ильменский закат
  4. Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
  5. Групповая водная прогулка по святым местам реки Волхов
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Речные прогулки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 800 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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