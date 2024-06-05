1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия на яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Близ Великого Новгорода на берегах озера, которое в древности называли Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места
Начало: В Новгородском яхт-клубе
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
14 970₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень - индивидуальная экскурсия
Путешествие по Волхову на катере до озера Ильмень. Увидите Новгородский кремль, Юрьев монастырь и Рюриково городище с воды. Узнаете о древнем судоходстве
Начало: У Новгородского яхт-клуба
Завтра в 14:30
10 июня в 17:30
18 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
Водная прогулка на Ильменский закат в Великом Новгороде
Озеро Ильмень в Великом Новгороде - живописные берега, старинные церкви и уютные деревни. Насладитесь закатом и интересными рассказами аудиогида
Начало: Центральный причал Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
800₽ за человека
Мини-группа
1 час
Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
Насладиться видами реки Волхов и сделать живописные кадры с воды
Начало: У причала Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100₽ за человека
Мини-группа
1 час
Групповая водная прогулка по святым местам реки Волхов
Увидеть восемь церквей и храмов Великого Новгорода за 1 час
Начало: У причала Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 12:30, 15:30, 16:30 и 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 100₽ за человека
Индивидуальная
1 час
На катамаране с капитаном - вдоль берегов Великого Новгорода
Отправиться в атмосферное водное путешествие своей компанией
Начало: У центрального причала «Ярославово Дворище»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
12 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра5 июня 2024Просто потрясающая и интересная поездка!
- ЕЕкатерина20 мая 2024Удивительное приключение! Больше всего понравилось, что все 100 из 100 моих пожеланий были учтены и реализованы! Я увидела устье реки
- ИИгорь1 октября 2023Чудесная прогулка! Красота и незабываемые впечатления! Капитан - профи и интересный рассказчик! Время пролетело как миг.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Речные прогулки»
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