Отель «Бианки» — несетевой комфортабельный отель в особняке 19 века. Расположен в исторической части Великого Новгорода, сочетает в себе все современные технологии, обеспечивающие ваш комфорт, с уютным классическим интерьером.

Здание, в котором расположен наш отель, было построено в конце 18 века и является памятником архитектуры. Перед открытием отеля здание было полностью отреставрировано и обеспечено всеми современными инженерными системами для удобства гостей. В непосредственной близости с отелем находится много исторически важных достопримечательностей, являющихся центром притяжения для всех туристов.

Прежде всего это «Яросла́вово двори́ще и Торг» — исторический архитектурный комплекс являющийся, наряду с Новгородским кремлем, основной архитектурной доминантой исторического центра города. Особую историческую и художественную ценность имеет ещё один памятник, находящийся в шаговой доступности от отеля — Церковь Спаса Преображения на Ильине улице — храм построенный в 1374 году и знаменитый тем, что в нём одном сохранились фрески кисти Феофана Грека.

А прямо во дворе отеля вы сможете увидеть уцелевшую часть здания «Кружечного двора» начала XVIII века. В отеле для вас работает сауна и массажный кабинет, платная парковка с видеонаблюдением. Также Отель «Бианки» предлагает для вас завтраки в формате «шведский стол» под старинными кирпичными сводами кафе-бара «Кружечный двор».

Отель «БИАНКИ» предлагает посетить комфортабельную сауну. Просторная сауна вмещает 6 человек. Для удобства гостей в СПА зоне есть раздевалки с запирающимися ящиками для одежды. Сауна работает ежедневно при наличии запросов на посещение. Вы можете посетить сауну при наличии свободных мест на выбранную Вами дату. Забронировать сауну можно заранее или по приезду на стойке регистрации.

Отель предлагает для вашего автомобиля парковку, примыкающую к зданию отеля, оборудованную шлагбаумом и системой видеонаблюдения.

В цокольном этаже отеля работает уютный аутентичный бар «Кружечный двор», названный так в честь исторического кружечного двора, располагавшегося рядом со зданием отеля ещё в конце XVIII века.

Уцелевшие части этого древнего памятника вы и сейчас сможете увидеть во внутреннем дворе здания нашего отеля. Сейчас мы готовы угостить Вас вкусным завтраком утром и лёгкими закусками и напитками в течение дня и вечером. Также в баре для гостей найдутся любимые всеми игры — шахматы, нарды, домино.