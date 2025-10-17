По следам истории Новгородской земли: на автобусе по Валдаю, Великому Новгороду и Старой Руссе
Зайти в Музей колоколов, погрузиться в атмосферу вече и увидеть, где творил Ф.М. Достоевский
Начало: Великий Новгород, ж/д вокзал, 6:24 (поезд №42 из М...
17 окт в 06:24
24 окт в 06:24
29 331 ₽ за человека
Автобусный тур в сердце Древней Руси: Старая Ладога, Великий Новгород и Старая Русса
Побывать в доме-музее Ф. Достоевского, посетить Ярославово дворище и полюбоваться святынями
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
10 окт в 06:24
17 окт в 06:24
31 705 ₽ за человека
Великий Новгород и Старая Русса: тур в прошлое России с увлекательными экскурсиями
Заглянуть в Грантовитую палату, увидеть древние иконы, посетить дом-музей Достоевского и здравницу
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
10 окт в 06:24
17 окт в 06:24
26 042 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Дом-музей Достоевского»
Самые популярные туры этой рубрики в Великом Новгороде
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Великом Новгороде в октябре 2025
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Дом-музей Достоевского" можно забронировать 3 тура от 26 042 до 31 705.
Забронируйте тур в Великом Новгороде на 2025 год по теме «Дом-музей Достоевского», цены от 26042₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь