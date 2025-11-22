Сейчас в Великом Новгороде в категории "Туры на четверых" можно забронировать 9 авторских туров от 8450 до 52 544 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5