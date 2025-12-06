-
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Познакомиться с событиями прошлого, деревенским бытом и современной жизнью древних городов
Начало: Санкт-Петербург, 7:00 - отправление от Казанского ...
6 дек в 07:00
20 дек в 07:00
8450 ₽
16 900 ₽ за человека
2 эпохи русской культуры: путешествие по Великому Новгороду и Старой Руссе на автобусе
Побывать в Ярославовом дворище, заглянуть в дом-музей Ф.М. Достоевского и осмотреть святыни
Начало: Великий Новгород, ж/д вокзал, 6:24 (поезд №42 из М...
6 дек в 06:24
13 дек в 06:24
18 976 ₽ за человека
На родину Садко: автобусный тур по Великому Новгороду и окрестностям
Посетить Новгородский кремль, узнать, где находился двор Ярослава Мудрого и зайти в музей зодчества
Начало: Великий Новгород, ж/д вокзал, 6:24 (поезд №42 из М...
6 дек в 06:24
13 дек в 06:24
12 192 ₽ за человека
