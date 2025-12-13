Автобусный тур в Великий Новгород, Псков и Изборск: главные места и погружение в историю
Посетить Псково-Печерский монастырь, увидеть Труворово городище и полюбоваться деревянным зодчеством
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
30 080 ₽ за человека
Вперёд в прошлое! Автобусный тур в Великий Новгород, Старую Руссу и Валдай
Позвонить в валдайские колокольчики, побывать в доме Ф. Достоевского и осмотреть древние монастыри
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
24 дек в 06:24
19 фев в 08:00
43 187 ₽ за человека
Автобусный тур в древность: Великий Новгород, Старая Ладога, Псков, Изборск и Пушкинские Горы
Побывать в Михайловском, осмотреть Псково-Печорский монастырь, посетить Владычную и Крестовую палаты
Начало: Ж/д вокзал в Великом Новгороде, 6:24
19 фев в 08:00
5 мар в 08:00
52 544 ₽ за человека
