7 дней
Шерегеш: горнолыжный тур для новичков и продвинутых
Обкатать сибирские склоны, насладиться закатами в горах и опробовать другие развлечения курорта
Начало: Новокузнецк, ж/д вокзал и аэропорт, 7:30-8:30
«Нас ждут пушистый снег, панорамные виды гор, ароматы хвойного леса и современная инфраструктура курорта»
23 фев в 07:30
2 мар в 07:30
63 600₽ за человека
3 дня
Летнее путешествие в Горную Шорию
Начало: Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
«Туристы, приезжающие сюда, просто теряют дар речи от завораживающих своим величием гор, покрытых тайгой, и чистейших горных рек»
12 июн в 10:00
11 июл в 10:00
22 900₽ за человека
7 дней
Загадки горной Шории
Начало: Кемеровская область, Новокузнецк
«Активное 4-часовое приключение в горы в связке (шлейка и поводок для собаки, пояс участника) с добрым мохнатым другом»
9 июн в 10:00
16 июн в 10:00
76 140₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга15 марта 2023С 6 марта по 11 марта 2023 была в туре Зимнее путешествие в сердце Сибири. Тур оставил очень хорошее впечатление.
Ответы на вопросы от путешественников по Новокузнецку в категории «Горы»
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Сколько стоит тур в Новокузнецке в январе 2025
Сейчас в Новокузнецке в категории "Горы" можно забронировать 3 тура от 22 900 до 76 140. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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