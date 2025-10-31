Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Посетить главные достопримечательности Русской Ривьеры и получить на память профессиональные фото
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия на авто: исторический Новороссийск
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новороссийску, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Героев
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешие маршруты Абрау-Дюрсо: панорамные виды и лесные тропы
Индивидуальная экскурсия по живописным тропам Абрау-Дюрсо. Панорамные виды на Черное море, горы и лес. Расслабление и снятие стресса в Доме йога
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6950 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: В Новороссийске
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Место подвига - Новороссийск
Путешествие в прошлое Новороссийска: от памятников до исторических событий. Узнайте о героях, изменивших ход истории, и ощутите их подвиг
Начало: На набережной им. адмирала Серебрякова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6900 ₽ за всё до 4 чел.
- ААндрей31 октября 2025Всё замечательно! Экскурсия очень интересная. Были семьёй, с ребёнком 14 лет, интересуется темой ВОВ, которую сейчас проходят в школе. Так
- ююрий30 марта 2025Наш гид была Екатерина! Рекомендуем! За такое малое время нашей экскурсии успеть столько много рассказать о военно-патриотической жизни Новороссийска-это талант!
- ББэлла20 марта 2025Новороссийск стоит посетить обязательно!
Это один из городов героев и узнать о его героическом прошлом, а главное увидеть все собственными глазами
