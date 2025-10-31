Мои заказы

Экскурсии Новороссийска об истории и архитектуре

Найдено 5 экскурсий в категории «История и архитектура» в Новороссийске, цены от 6900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
На машине
4 часа
21 отзыв
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Посетить главные достопримечательности Русской Ривьеры и получить на память профессиональные фото
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
9000 ₽ за всё до 3 чел.
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
На машине
3 часа
195 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия на авто: исторический Новороссийск
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новороссийску, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Героев
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 7 чел.
Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
Пешая
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешие маршруты Абрау-Дюрсо: панорамные виды и лесные тропы
Индивидуальная экскурсия по живописным тропам Абрау-Дюрсо. Панорамные виды на Черное море, горы и лес. Расслабление и снятие стресса в Доме йога
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6950 ₽ за всё до 4 чел.
К дольменам Геленджика из Новороссийска
На машине
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: В Новороссийске
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Военно-патриотическая экскурсия: «Место подвига - Новороссийск»
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Место подвига - Новороссийск
Путешествие в прошлое Новороссийска: от памятников до исторических событий. Узнайте о героях, изменивших ход истории, и ощутите их подвиг
Начало: На набережной им. адмирала Серебрякова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    31 октября 2025
    Военно-патриотическая экскурсия: «Место подвига - Новороссийск»
    Всё замечательно! Экскурсия очень интересная. Были семьёй, с ребёнком 14 лет, интересуется темой ВОВ, которую сейчас проходят в школе. Так
    читать дальше

    что было еще и очень актуально. Экскурсовод превосходная, рассказывает живо, с душой, сопровождает рассказ не только показом историко-культурных объектов Новороссийска, но и специально подобранными фотографиями, аудиоматериалами, интересными вопросами, мастер-классами. Рекомендую!!!

  • ю
    юрий
    30 марта 2025
    Военно-патриотическая экскурсия: «Место подвига - Новороссийск»
    Наш гид была Екатерина! Рекомендуем! За такое малое время нашей экскурсии успеть столько много рассказать о военно-патриотической жизни Новороссийска-это талант!
    читать дальше

    Мы коренные Краснодарцы и нам очень понравилось, особенно моим пацанам! День прошёл не зря. Теперь у них есть представления о городе герое Новороссийске. Особое спасибо Екатерине за эту экскурсию.

    Наш гид была Екатерина! Рекомендуем! За такое малое время нашей экскурсии успеть столько много рассказать оНаш гид была Екатерина! Рекомендуем! За такое малое время нашей экскурсии успеть столько много рассказать оНаш гид была Екатерина! Рекомендуем! За такое малое время нашей экскурсии успеть столько много рассказать оНаш гид была Екатерина! Рекомендуем! За такое малое время нашей экскурсии успеть столько много рассказать оНаш гид была Екатерина! Рекомендуем! За такое малое время нашей экскурсии успеть столько много рассказать оНаш гид была Екатерина! Рекомендуем! За такое малое время нашей экскурсии успеть столько много рассказать оНаш гид была Екатерина! Рекомендуем! За такое малое время нашей экскурсии успеть столько много рассказать о
  • Б
    Бэлла
    20 марта 2025
    Военно-патриотическая экскурсия: «Место подвига - Новороссийск»
    Новороссийск стоит посетить обязательно!
    Это один из городов героев и узнать о его героическом прошлом, а главное увидеть все собственными глазами
    читать дальше

    для нас было очень важным (в путешествии была с сыном).
    Его роль в освобождении нашей страны от фашистов невозможно переоценить.
    Гид Екатерина - настоящий профессионал, очень интересный рассказчик, досконально знающий историю и любящий свой город.
    Мы очень рады, что познакомились с ней и именно она познакомила нас с такой непростой судьбой славного города Новороссийска.
    Однозначно советуем к посещению!

    Новороссийск стоит посетить обязательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новороссийске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
  2. По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
  3. Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
  4. К дольменам Геленджика из Новороссийска
  5. Военно-патриотическая экскурсия: «Место подвига - Новороссийск»
Какие места ещё посмотреть в Новороссийске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Крейсер Михаил Кутузов
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Мыс Любви
  5. Озеро Абрау
  6. Лаго-Наки
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в декабре 2025
Сейчас в Новороссийске в категории "История и архитектура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6900 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 238 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Новороссийске на 2025 год по теме «История и архитектура», 238 ⭐ отзывов, цены от 6900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль