3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погуляете вдоль озера с изумрудно-голубой водой, узнаете тонкости приготовления напитков на винзаводе и услышите местные предания.
Описание экскурсии
Великолепие озера Абрау
Озеро Абрау — место невероятной красоты, где голубые воды окружены всеми оттенками зеленого. Вокруг него раскинулись виноградники, а на берегу расположился старейший винзавод России по производству шампанских вин. Вы погуляете по ухоженной набережной и живописному парку, сделаете романтические снимки с видовых площадок, посетите арт-базар с промыслами местных умельцев и, по желанию, попробуете настоящую черкесскую и горскую кухню в уютном кафе.
Секреты винного завода
После прогулки вдоль озера вы отправитесь на винзавод. Сотрудники винодельни расскажут о его открытии, о связи с князем Голицыным, о секрете его названия и о том, почему местный климат идеально подходит для выращивания даже самых требовательных сортов винограда. На заводе вы спуститесь в старинные подвалы, понаблюдаете за процессом изготовления вина и шампанского и, конечно, продегустируете самые известные и необычные сорта.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
- Дополнительные расходы: экскурсия с дегустацией на винзаводе (от 2000 ₽ с чел.), еда и напитки
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Водопады гор, будто волосы, И степей простор, как рапсодию.
У пролесков дом - мило малую, И прославленную соборами, В Петербурге -
Огромное спасибо!
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