3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

По чудесной дороге вы отправитесь в край виноградников, горных долин, прохладных рек и игристого вина. Погуляете вдоль озера с изумрудно-голубой водой, узнаете тонкости приготовления напитков на винзаводе и услышите местные предания.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Великолепие озера Абрау

Озеро Абрау — место невероятной красоты, где голубые воды окружены всеми оттенками зеленого. Вокруг него раскинулись виноградники, а на берегу расположился старейший винзавод России по производству шампанских вин. Вы погуляете по ухоженной набережной и живописному парку, сделаете романтические снимки с видовых площадок, посетите арт-базар с промыслами местных умельцев и, по желанию, попробуете настоящую черкесскую и горскую кухню в уютном кафе.

Секреты винного завода

После прогулки вдоль озера вы отправитесь на винзавод. Сотрудники винодельни расскажут о его открытии, о связи с князем Голицыным, о секрете его названия и о том, почему местный климат идеально подходит для выращивания даже самых требовательных сортов винограда. На заводе вы спуститесь в старинные подвалы, понаблюдаете за процессом изготовления вина и шампанского и, конечно, продегустируете самые известные и необычные сорта.

Организационные детали