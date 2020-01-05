3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Великолепие озера Абрау

Озеро Абрау — место невероятной красоты, где голубые воды окружены всеми оттенками зеленого. Вокруг него раскинулись виноградники, а на берегу расположился старейший винзавод России по производству шампанских вин. Вы погуляете по ухоженной набережной и живописному парку, сделаете романтические снимки с видовых площадок, посетите арт-базар с промыслами местных умельцев и, по желанию, попробуете настоящую черкесскую и горскую кухню в уютном кафе.

Секреты винного завода

После прогулки вдоль озера мы отправимся на винзавод. По пути я расскажу о его открытии, о связи с князем Голицыным, о секрете его названия и о том, почему местный климат идеально подходит для выращивания даже самых требовательных сортов винограда. На заводе вы спуститесь в старинные подвалы, понаблюдаете за процессом изготовления вина и шампанского и, конечно, продегустируете самые известные и необычные сорта.