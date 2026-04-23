3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо

Живописное озеро, завод шампанских вин
По чудесной дороге вы отправитесь в край виноградников, горных долин, прохладных рек и игристого вина.

Погуляете вдоль озера с изумрудно-голубой водой, узнаете тонкости приготовления напитков на винзаводе и услышите местные предания.
4.5
49 отзывов
Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо

Описание экскурсии

Великолепие озера Абрау

Озеро Абрау — место невероятной красоты, где голубые воды окружены всеми оттенками зеленого. Вокруг него раскинулись виноградники, а на берегу расположился старейший винзавод России по производству шампанских вин. Вы погуляете по ухоженной набережной и живописному парку, сделаете романтические снимки с видовых площадок, посетите арт-базар с промыслами местных умельцев и, по желанию, попробуете настоящую черкесскую и горскую кухню в уютном кафе.

Секреты винного завода

После прогулки вдоль озера вы отправитесь на винзавод. Сотрудники винодельни расскажут о его открытии, о связи с князем Голицыным, о секрете его названия и о том, почему местный климат идеально подходит для выращивания даже самых требовательных сортов винограда. На заводе вы спуститесь в старинные подвалы, понаблюдаете за процессом изготовления вина и шампанского и, конечно, продегустируете самые известные и необычные сорта.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
  • Дополнительные расходы: экскурсия с дегустацией на винзаводе (от 2000 ₽ с чел.), еда и напитки

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Новороссийск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Новороссийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1144 туристов
Я провожу экскурсии с 2016 года. За это время узнал много нового и интересного. С радостью поделюсь этими знаниями с вами. Покажу самые интересные места Краснодарского края и расскажу о них любопытные факты. Сделаю профессиональные фотографии. Жду вас на своих экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
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3
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3
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2
Екатерина
Я люблю твоих тихих вод красу, Васильки в полях твоих, Родина!
Водопады гор, будто волосы, И степей простор, как рапсодию.

У пролесков дом - мило малую, И прославленную соборами, В Петербурге -
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мосты с каналами, В Бацаде - с великими горами…

Часто в трудностях терпеливую, Победившую нечисть разную.
Меж народами говорливую, Работящую, но и праздную.

Горы ждут меня - Крым, Кавказ, Урал, И Алтай с Саяном исхожены.
На Луке Самарской счастливым стал… Русь хранить на нас - долг возложенный.

У морей твоих север, юг сошлись, Запад и восток солнцем сроднены.
Я люблю тебя, русской воли Жизнь, И везде, где был, - моя Родина!

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В
Александр забрал нас в шаговой доступности от нашего места проживания и привез обратно через 5 часов. Во время дороги он комментировал те места по которым мы проезжали. В Абрау Дюрсо
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мы погуляли по парковому комплексу, спустились к озеру, Александр всегда был с нами рядом и рассказывал об этом уникальном месте. Мы посетили экскурсию по винному дому, были на световом шоу и в кинозале посмотрели фильм про образование винодельни. Наша группа была 2 человека, спасибо Александру за этот день,

Александр забрал нас в шаговой доступности от нашего места проживания и привез обратно через 5 часов.
Александр забрал нас в шаговой доступности от нашего места проживания и привез обратно через 5 часов.
Александр забрал нас в шаговой доступности от нашего места проживания и привез обратно через 5 часов.
Александр забрал нас в шаговой доступности от нашего места проживания и привез обратно через 5 часов.
Александр забрал нас в шаговой доступности от нашего места проживания и привез обратно через 5 часов.
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Д
Спасибо большое прошло все удачно.
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Наталия
Александр приехал за нами вовремя, как и договаривались) Поездка в Абрау-дюрсо была лёгкой и непринуждённой благодаря приятной беседе инициатором которой был наш замечательный гид. Отдельное спасибо Александру за знакомство с Галереей Света в Абрау 🙏
Александр приехал за нами вовремя, как и договаривались) Поездка в Абрау-дюрсо была лёгкой и непринуждённой благодаря
Александр приехал за нами вовремя, как и договаривались) Поездка в Абрау-дюрсо была лёгкой и непринуждённой благодаря
Александр приехал за нами вовремя, как и договаривались) Поездка в Абрау-дюрсо была лёгкой и непринуждённой благодаря
Александр приехал за нами вовремя, как и договаривались) Поездка в Абрау-дюрсо была лёгкой и непринуждённой благодаря
Александр
Александр
Ответ организатора:
Очень рад, что вам понравилось. Спасибо за отзыв. Буду рад вас видеть на своих экскурсиях.
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Ксения
Добрый день. Ездили на экскурсию в Абрау- Дюрсо с Александром. Всё очень понравилось! Экскурсия прошла легко, интересно. Доехали до места с комфортом. Очень понравилось, также, после экскурсии отвезли не в отель, а в кафе, потому что очень хотелось кушать. Приятно.
Огромное спасибо!
На плохие отзывы не обращайте внимания, это просто люди такие, которым всё не нравится☺
Добрый день. Ездили на экскурсию в Абрау- Дюрсо с Александром. Всё очень понравилось! Экскурсия прошла легко,
Добрый день. Ездили на экскурсию в Абрау- Дюрсо с Александром. Всё очень понравилось! Экскурсия прошла легко,
Добрый день. Ездили на экскурсию в Абрау- Дюрсо с Александром. Всё очень понравилось! Экскурсия прошла легко,
Добрый день. Ездили на экскурсию в Абрау- Дюрсо с Александром. Всё очень понравилось! Экскурсия прошла легко,
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Алексей
Все прошло на высшем уровне. Гид отлично владеет информацией. Показал все важные места и рассказал интересные истории. Я доволен
Все прошло на высшем уровне. Гид отлично владеет информацией. Показал все важные места и рассказал интересные истории. Я доволен
Все прошло на высшем уровне. Гид отлично владеет информацией. Показал все важные места и рассказал интересные истории. Я доволен
Все прошло на высшем уровне. Гид отлично владеет информацией. Показал все важные места и рассказал интересные истории. Я доволен
Все прошло на высшем уровне. Гид отлично владеет информацией. Показал все важные места и рассказал интересные истории. Я доволен
Все прошло на высшем уровне. Гид отлично владеет информацией. Показал все важные места и рассказал интересные истории. Я доволен
Все прошло на высшем уровне. Гид отлично владеет информацией. Показал все важные места и рассказал интересные истории. Я доволен
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