3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Живописное озеро, история князя Голицына и завод шампанских вин на авто-пешеходной экскурсии

Александр
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Александр – ваш гид
По чудесной дороге вы отправитесь в край виноградников, горных долин, прохладных рек и игристого вина.

Погуляете вдоль озера с изумрудно-голубой водой, узнаете тонкости приготовления напитков на винзаводе и услышите местные предания.
3700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Новороссийск
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Из Новороссийска — в Абрау-Дюрсо!
Из Новороссийска — в Абрау-Дюрсо!

Что вас ожидает

Великолепие озера Абрау
Озеро Абрау — место невероятной красоты, где голубые воды окружены всеми оттенками зеленого. Вокруг него раскинулись виноградники, а на берегу расположился старейший винзавод России по производству шампанских вин. Вы погуляете по ухоженной набережной и живописному парку, сделаете романтические снимки с видовых площадок, посетите арт-базар с промыслами местных умельцев и, по желанию, попробуете настоящую черкесскую и горскую кухню в уютном кафе.

Секреты винного завода
После прогулки вдоль озера мы отправимся на винзавод. По пути я расскажу о его открытии, о связи с князем Голицыным, о секрете его названия и о том, почему местный климат идеально подходит для выращивания даже самых требовательных сортов винограда. На заводе вы спуститесь в старинные подвалы, понаблюдаете за процессом изготовления вина и шампанского и, конечно, продегустируете самые известные и необычные сорта.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле.
  • Дополнительные расходы: экскурсия с дегустацией на винзаводе (от 850 рублей с человека), еда и напитки.
Из Новороссийска — в Абрау-Дюрсо!
Из Новороссийска — в Абрау-Дюрсо!
Из Новороссийска — в Абрау-Дюрсо!
Из Новороссийска — в Абрау-Дюрсо!
Из Новороссийска — в Абрау-Дюрсо!
Из Новороссийска — в Абрау-Дюрсо!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Новороссийск.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Александр. Я провожу экскурсии более 5 лет. С радостью покажу вам самые интересные места Краснодарского края и расскажу о них любопытные факты. До скорой встречи!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 января 2020
Здравствуйте! От поездки "Из Новороссийска в Абрау-Дюрсо», я и мои дети, остались под большим впечатлением! Очень интересно и познавательно проводил экскурсию Александр, за что ему огромное спасибо! За фото, мандаринки, море тоже большое спасибо! Советую всем посетить Абрау-Дюрсо, ОЧЕНЬ КРАСИВО!!!!
19 сентября 2019
Александр приятный и общительный человек, что очень важно для гида.
Экскурсия построена грамотно со знанием дела. Особенно это чувствуется в Абрау-Дюрсо, где Александру, кажется, знаком каждый камушек на исторических склонах.
Гид легко идёт навстречу пожеланиям заказчиков, и, что немаловажно, может положительно решить вопрос и предложить альтернативные варианты.
Любит своё дело, это остаётся в памяти от проведённого с ним дня, как приятное и качественное послевкусие.
Экскурсия понравилась - когда возвращались прошло больше запланированных часов и перед носом уже убирали трап корабля. Это говорит о том, что было комфортно и интересно.
И ещё. Мне кажется у Александра большой потенциал и жизненный опыт. Он мог бы расширить и географию своих экскурсий и предлагать на выбор различные варианты: общая обзорная, тематическая и углублённая.
Рекомендую всем.
18 сентября 2019
В Абрау-Дюрсо экскурсия состоялась,впечатлений масса!Наш гид Алесандр провез нас на своем личном автобусе вокруг красивейшего озера,мы побывали на обзорной площадке,в подвалах винзавода Абрау-Дюрсо.Приятным бонусом стали фотографии от Александра.Он всю экскурсию фотографировал нас на свой личный фотоаппарат.Спасибо,Александр.Я буду обязательно рекомендовать ваши экскурсии всем знакомым и друзьям.

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