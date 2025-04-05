Александр проводит ещё 5 экскурсий

Колоритная и красочная Атамань — отличный вариант выбраться на день из Новороссийска. В этнографическом комплексе на берегу моря вы увидите, как жили казаки в 18-20 веках. Заглянете в многочисленные подворья, рассмотрите подлинную утварь, познакомитесь с обрядами самобытной общины и по желанию отобедаете в одной из харчевен.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

На Кубани у нас появилась станица,

Атаманью её величает народ,

Приезжай посмотреть, как Кубань веселится,

На морском берегу чем станица живет.

Что вас ожидает

Нескучная дорога

В путь отправимся на комфортабельном авто: проедем мимо станиц, полей, виноградников и садов. Пара часов — и мы на берегу Таманского залива, у входа в этно-комплекс.

Жизнь казачьей станицы

Вы окажетесь там, откуда пошла земля кубанская, ведь именно вблизи нынешней Тамани в 18 веке обосновались первые казаки-переселенцы. Здесь в натуральную величину построена типичная казачья станица. По территории рассыпаны подворья: вы заглянете в кузню оружейника и дом мельника, в избы гончара и сапожника. Без труда представить жизнь казаков помогут предметы быта, среди которых нет ни единого муляжа! Посуда, кружева, фотографии, образа, сундуки, люльки, инструменты — все эти вещи хранились в семьях казаков и привезены в Атамань создателями музея. Все экспонаты не только можно, но и нужно трогать.

Казацкая кухня — вкусная, ароматная, разнообразная

Супы с галушками, борщ с чесночными пампушками, пироги, манники, вареники, сало, соления, шашлык… Казаки любили вкусно поесть и угостить гостей. Атамань чтит традиции и предлагает заглянуть в многочисленные харчевни. У вас будет время насладиться обедом, рассмотреть и купить изделия местных умельцев. А еще в Атамани постоянно выступают фольклорные ансамбли, часто проводятся красочные фестивали и мастер-классы — всё это по вашему желанию и интересам. Сотрудники комплекса помогут вам с навигацией и вопросами.

Организационные детали

Как проходит поездка

Начало и окончание в Новороссийске

Дорога в обе стороны займет около 4 часов

На территории «Атамани» экскурсии могут проводить только местные гиды (за дополнительную плату по желанию)

Дополнительные расходы