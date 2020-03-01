Александр проводит ещё 5 экскурсий

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  3. Казачья станица Атамань

Познакомиться с культурой и бытом кубанских казаков в музее под открытым небом

Александр
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Александр – ваш гид
Колоритная и красочная Атамань — отличный вариант выбраться на день из Новороссийска.

В этнографическом комплексе на берегу моря вы увидите, как жили казаки в 18-20 веках.

Заглянете в многочисленные подворья, рассмотрите подлинную утварь, познакомитесь с обрядами самобытной общины и по желанию отобедаете в одной из харчевен.
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча у места вашего проживания в Новороссийске
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Казачья станица Атамань
Казачья станица Атамань

На Кубани у нас появилась станица,
Атаманью её величает народ,
Приезжай посмотреть, как Кубань веселится,
На морском берегу чем станица живет.

Что вас ожидает

Нескучная дорога
В путь отправимся на комфортабельном авто: проедем мимо станиц, полей, виноградников и садов. Я расскажу об истории этих мест, о событиях Великой Отечественной войны в Краснодарском крае и о знаковых достопримечательностях помимо Атамани. Пара часов — и мы на берегу Таманского залива, у входа в этно-комплекс.

Жизнь казачьей станицы
Вы окажетесь там, откуда пошла земля кубанская, ведь именно вблизи нынешней Тамани в 18 веке обосновались первые казаки-переселенцы. Здесь в натуральную величину построена типичная казачья станица. По территории рассыпаны подворья: вы заглянете в кузню оружейника и дом мельника, в избы гончара и сапожника. Без труда представить жизнь казаков помогут предметы быта, среди которых нет ни единого муляжа! Посуда, кружева, фотографии, образа, сундуки, люльки, инструменты — все эти вещи хранились в семьях казаков и привезены в Атамань создателями музея. Все экспонаты не только можно, но и нужно трогать.

Казацкая кухня — вкусная, ароматная, разнообразная
Супы с галушками, борщ с чесночными пампушками, пироги, манники, вареники, сало, соления, шашлык… Казаки любили вкусно поесть и угостить гостей. Атамань чтит традиции и предлагает заглянуть в многочисленные харчевни. У вас будет время насладиться обедом, рассмотреть и купить изделия местных умельцев. А еще в Атамани постоянно выступают фольклорные ансамбли, часто проводятся красочные фестивали и мастер-классы — всё это по вашему желанию и интересам.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Начало и окончание в Новороссийске
  • Дорога в обе стороны займет около 4 часов
  • На территории «Атамани» экскурсии могут проводить только местные гиды (за дополнительную плату по желанию)

Дополнительные расходы

  • Входной билет в комплекс: взрослые — 500 руб.; дети 7-14 лет — 250 руб.; дети до 7 лет — бесплатно
  • Участие в экскурсии от местного гида (по желанию) — 50 руб.
Казачья станица Атамань
Казачья станица Атамань
Казачья станица Атамань
Казачья станица Атамань
Казачья станица Атамань
Казачья станица Атамань
Казачья станица Атамань
Казачья станица Атамань
Казачья станица Атамань
Казачья станица Атамань
Казачья станица Атамань
Казачья станица Атамань
Казачья станица Атамань

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у места вашего проживания в Новороссийске.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Александр. Я провожу экскурсии более 5 лет. С радостью покажу вам самые интересные места Краснодарского края и расскажу о них любопытные факты. До скорой встречи!
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Александр проводит ещё 5 экскурсий

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