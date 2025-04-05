Александр проводит ещё 5 экскурсий

На Кубани у нас появилась станица, Атаманью её величает народ, Приезжай посмотреть, как Кубань веселится, На морском берегу чем станица живет.
Что вас ожидает
Нескучная дорога
В путь отправимся на комфортабельном авто: проедем мимо станиц, полей, виноградников и садов. Пара часов — и мы на берегу Таманского залива, у входа в этно-комплекс.
Жизнь казачьей станицы
Вы окажетесь там, откуда пошла земля кубанская, ведь именно вблизи нынешней Тамани в 18 веке обосновались первые казаки-переселенцы. Здесь в натуральную величину построена типичная казачья станица. По территории рассыпаны подворья: вы заглянете в кузню оружейника и дом мельника, в избы гончара и сапожника. Без труда представить жизнь казаков помогут предметы быта, среди которых нет ни единого муляжа! Посуда, кружева, фотографии, образа, сундуки, люльки, инструменты — все эти вещи хранились в семьях казаков и привезены в Атамань создателями музея. Все экспонаты не только можно, но и нужно трогать.
Супы с галушками, борщ с чесночными пампушками, пироги, манники, вареники, сало, соления, шашлык… Казаки любили вкусно поесть и угостить гостей. Атамань чтит традиции и предлагает заглянуть в многочисленные харчевни. У вас будет время насладиться обедом, рассмотреть и купить изделия местных умельцев. А еще в Атамани постоянно выступают фольклорные ансамбли, часто проводятся красочные фестивали и мастер-классы — всё это по вашему желанию и интересам. Сотрудники комплекса помогут вам с навигацией и вопросами.
Организационные детали
Как проходит поездка
Начало и окончание в Новороссийске
Дорога в обе стороны займет около 4 часов
На территории «Атамани» экскурсии могут проводить только местные гиды (за дополнительную плату по желанию)
Дополнительные расходы
Входной билет в комплекс: взрослые — 500 ₽; дети 7-14 лет — 250 ₽; дети до 7 лет — бесплатно
Участие в экскурсии от местного гида (по желанию) — 50 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Новороссийске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Новороссийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1144 туристов
Я провожу экскурсии с 2016 года. За это время узнал много нового и интересного. С радостью поделюсь этими знаниями с вами. Покажу самые интересные места Краснодарского края и расскажу о них любопытные факты. Сделаю профессиональные фотографии. Жду вас на своих экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Надежда
Очень рекомендую посетить
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