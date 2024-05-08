Экскурсии от вашего отеля в Новороссийске

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Новороссийске, цены от 8 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
Поселок Кабардинка, мемориал Малая земля, мыс Дооб и дегустация вин на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
8 200 за всё до 4 чел.
Большое путешествие: Новороссийск-Адыгея
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Большое путешествие: от Новороссийска до Адыгеи
Погрузитесь в мир загадочных пещер, величественных каньонов и древних монастырей в уникальной экскурсии Новороссийск-Адыгея
Начало: ваш отель в г. Новороссийск
1 ноя в 08:30
2 ноя в 08:30
26 000 за всё до 4 чел.
Казачья станица Атамань
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Казачья станица Атамань
Познакомиться с культурой и бытом кубанских казаков в музее под открытым небом
Начало: У места вашего проживания в Новороссийске
1 ноя в 08:00
2 ноя в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    8 мая 2024
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Прекрасная экскурсия по весеннему Новороссийску, покатались так, что гугл карта выдала сумасшедший маршрут. Увидели Новороссийск со всех сторон света, покатались по главным улицам, очень уютно продегустировали вино. Спасибо Александру за чудесный день!
  • А
    Алексей
    19 декабря 2023
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Спасибо огромное Александру! Комфортно, познавательно,интересно,получили ответы на все вопросы. Мысхако- это обязательное к посещению!!!
  • Д
    Денис
    16 августа 2020
    Большое путешествие: Новороссийск-Адыгея
    Всем доброго дня! Чудесная экскурсия: Азипшская пещера, Хаджокская теснина и фантастической красоты горы! А чего стоил обед в горном кафе:
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    вкусно и красиво))) Наш гид Александр оказался увлекательным собеседником, причём, он увлёк не только взрослых, но и детей (два боевых мальчика 8 и 12 лет). Недостаток был только один - Адыгея достаточно далеко расположена от Новороссийска))) Всем рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «От вашего отеля»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
  2. Большое путешествие: Новороссийск-Адыгея
  3. Казачья станица Атамань
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная
  2. Самое главное
  3. Мыс Любви
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Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июле 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 8 200 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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