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вкусно и красиво))) Наш гид Александр оказался увлекательным собеседником, причём, он увлёк не только взрослых, но и детей (два боевых мальчика 8 и 12 лет). Недостаток был только один - Адыгея достаточно далеко расположена от Новороссийска))) Всем рекомендую!!!