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Индивидуальная
6 часов
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
Поселок Кабардинка, мемориал Малая земля, мыс Дооб и дегустация вин на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
8 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие: от Новороссийска до Адыгеи
Погрузитесь в мир загадочных пещер, величественных каньонов и древних монастырей в уникальной экскурсии Новороссийск-Адыгея
Начало: ваш отель в г. Новороссийск
1 ноя в 08:30
2 ноя в 08:30
26 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Казачья станица Атамань
Познакомиться с культурой и бытом кубанских казаков в музее под открытым небом
Начало: У места вашего проживания в Новороссийске
1 ноя в 08:00
2 ноя в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения8 мая 2024Прекрасная экскурсия по весеннему Новороссийску, покатались так, что гугл карта выдала сумасшедший маршрут. Увидели Новороссийск со всех сторон света, покатались по главным улицам, очень уютно продегустировали вино. Спасибо Александру за чудесный день!
- ААлексей19 декабря 2023Спасибо огромное Александру! Комфортно, познавательно,интересно,получили ответы на все вопросы. Мысхако- это обязательное к посещению!!!
- ДДенис16 августа 2020Всем доброго дня! Чудесная экскурсия: Азипшская пещера, Хаджокская теснина и фантастической красоты горы! А чего стоил обед в горном кафе:
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «От вашего отеля»
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