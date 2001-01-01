Город с героическим прошлым

Во время Великой Отечественной Войны именно здесь проходили основные боевые действия на Западном Кавказе. Город сохранил воспоминания, запечатлев в величественных памятниках. Мы увидим вечный огонь, крейсер «Михаил Кутузов», монумент Неизвестному матросу, памятник «Погибшим рыбакам» и многое другое. Прогуляемся по площади Героев, набережная и Морскому вокзалу.

«Малая земля»

На западной стороне Цемесской бухты располагается плацдарм «Малая земля», напоминающий своим видом нос боевого корабля. Мемориал высотой в 22 м установлен в память о трагических событиях, связанных с обороной города в 1943 году. Внутри сооружения создана Галерея боевой славы, где размещаются портреты героев СССР и бронзовая капсула «Сердце».

Винодельня «Усадьба Мысхако»

При желании в экскурсию можно включить поездку в село Федотовка, где расположено винодельческое хозяйство «Усадьба Мысхако» – одно из старейших в стране. Дата его основания – 1869 год. Здесь гостям предлагают погрузиться в технологический экскурс, посетить исторические подвалы XIX столетия и отведать до восьми сортов местных вин.

Важно знать: