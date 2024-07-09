Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Обзорная экскурсия по Новороссийску позволит увидеть знаковые места этого южного города и получить исчерпывающее представление о его культуре, истории, становлении как крупнейшего российского порта.



Мы осмотрим исторические и современные здания, посетим места, которые напоминают о славных защитниках города в годы Великой Отечественной войны. 5 3 отзыва

Gidy Gorode Ваш гид в Новороссийске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7750 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 3 отзыва 3 часа 1-5 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Город с героическим прошлым Во время Великой Отечественной Войны именно здесь проходили основные боевые действия на Западном Кавказе. Город сохранил воспоминания, запечатлев в величественных памятниках. Мы увидим вечный огонь, крейсер «Михаил Кутузов», монумент Неизвестному матросу, памятник «Погибшим рыбакам» и многое другое. Прогуляемся по площади Героев, набережная и Морскому вокзалу. «Малая земля» На западной стороне Цемесской бухты располагается плацдарм «Малая земля», напоминающий своим видом нос боевого корабля. Мемориал высотой в 22 м. установлен в память о трагических событиях, связанных с обороной города в 1943 году. Внутри сооружения создана Галерея боевой славы, где размещаются портреты героев СССР и бронзовая капсула «Сердце». Винодельня «Усадьба Мысхако» При желании (за дополнительную плату) в экскурсию можно включить поездку в село Федотовка, где расположено винодельческое хозяйство «Усадьба Мысхако» – одно из старейших в стране. Дата его основания – 1869 год. Здесь гостям предлагают погрузиться в технологический экскурс, посетить исторические подвалы XIX столетия и отведать до восьми сортов местных вин. Важно знать: Входные билеты, усадьба "Мысхако" и транспорт (такси) оплачиваются дополнительно. Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Важная информация: Входные билеты и транспорт (такси) оплачиваются дополнительно.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Вечный огонь

Площадь Героев

Набережная

Морской вокзал

Крейсер «Михаил Кутузов»

Монумент Неизвестному матросу

Памятник «Погибшим рыбакам»

Плацдарм «Малая земля» и др Что включено Экскурсионное обслуживание: услуги гида Что не входит в цену Важно: экскурсия проводится на транспорте туристов

Транспортное обслуживание

Входные билеты

Личные расходы Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, в любое время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация Входные билеты и транспорт (такси) оплачиваются дополнительно Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.