Прогулка в память о погибших воинах

Обзорная экскурсия по Новороссийску позволит увидеть знаковые места этого южного города и получить...

Обзорная экскурсия по Новороссийску позволит увидеть знаковые места этого южного города и получить исчерпывающее представление о его культуре, истории, становлении как крупнейшего российского порта.

Мы осмотрим исторические и современные здания, посетим места, которые напоминают о славных защитниках города в годы Великой Отечественной войны.
Прогулка в память о погибших воинах
Прогулка в память о погибших воинах
Прогулка в память о погибших воинах
Прогулка в память о погибших воинах
Прогулка в память о погибших воинах
Прогулка в память о погибших воинах

Что вы увидите 🤩

  • Вечный огонь
  • Площадь Героев
  • Набережная
  • Морской вокзал
  • Крейсер «Михаил Кутузов»
  • Монумент Неизвестному матросу
  • Памятник «Погибшим рыбакам»
  • Плацдарм "Малая земля" и др.
Город с героическим прошлым
Во время Великой Отечественной Войны именно здесь проходили основные боевые действия на Западном Кавказе. Город сохранил воспоминания, запечатлев в величественных памятниках. Мы увидим вечный огонь, крейсер «Михаил Кутузов», монумент Неизвестному матросу, памятник «Погибшим рыбакам» и многое другое. Прогуляемся по площади Героев, набережная и Морскому вокзалу.
«Малая земля»
На западной стороне Цемесской бухты располагается плацдарм «Малая земля», напоминающий своим видом нос боевого корабля. Мемориал высотой в 22 м установлен в память о трагических событиях, связанных с обороной города в 1943 году. Внутри сооружения создана Галерея боевой славы, где размещаются портреты героев СССР и бронзовая капсула «Сердце».
Винодельня «Усадьба Мысхако»
При желании в экскурсию можно включить поездку в село Федотовка, где расположено винодельческое хозяйство «Усадьба Мысхако» – одно из старейших в стране. Дата его основания – 1869 год. Здесь гостям предлагают погрузиться в технологический экскурс, посетить исторические подвалы XIX столетия и отведать до восьми сортов местных вин.

Важно знать:

  • Входные билеты и транспорт (такси) оплачиваются дополнительно.
🚩 Начало и место завершения: по согласованию с гидом
 Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
 Что не входит
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты
Время проведения: Ежедневно
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Гиды В.
Гиды В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Новороссийска

🎩Индивидуальные👣Пешком🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Новороссийске

Первая прогулка по Новороссийску
Индивидуальная экскурсия
5
32
2 600
за 1-10 чел.
Первая прогулка по Новороссийску
Познакомиться с историей и современной жизнью города-героя на обзорной экскурсии
Фотопрогулка по Новороссийску
Индивидуальная фото-прогулка
4.9
15
3 000
за 1-6 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
Увидеть знаковые места южного города, услышать его историю и получить душевные снимки
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
5
29
1 300
за 1-4 чел.
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
Проехать по главным достопримечательностям города и раскрыть его историю в компании краеведа
Новороссийск — имперский, советский и новейший
4.4
7
1 300
за 1 чел.
Новороссийск — имперский, советский и новейший
История и культура приморского города-порта на колоритном обзорном маршруте
в воскресенье в 17:30
Новороссийск - имперский, советский и новейший
1 250
за 1 чел.
Новороссийск - имперский, советский и новейший
Стоит только приехать в Новороссийск - и вас сразу покорит архитектурный облик улочек в...
Пн-Пт: с 18:00. Сб-Вс: с 17:00
Теплая встреча с Новороссийском
Индивидуальная экскурсия
4.9
11
3 000
за 1-6 чел.
Теплая встреча с Новороссийском
Дружеская прогулка по самым ярким местам города с легким погружением в историю 19-21 вв.
Фототур по улочкам Новороссийска
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
3 000
за 1-5 чел.
Фототур по улочкам Новороссийска
Мы, жители Новороссийска, очень любим свой город
Ежедневно в 10 часов
Фотоэкскурсия по центру Новороссийска
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-5 чел.
Фотоэкскурсия по центру Новороссийска
Мы прогуляемся по центру Новороссийска с профессиональным фотографом Алексеем
Ежедневно с 08:00 до 19:30
Поездка в солнечную Кабардинку и Геленджик — из Новороссийска
Индивидуальная экскурсия
6 500
за 1-6 чел.
Поездка в солнечную Кабардинку и Геленджик — из Новороссийска
Исследовать города на берегах Цемесской и Геленджикской бухт на автомобиле
Военный аудиоспектакль-прогулка "393 шага"
4.8
13
800
за 1 чел.
Военный аудиоспектакль-прогулка "393 шага"
За время аудиоспектакля "393 шага" мы с вами отвоюем каждый сантиметр Новороссийска вместе с теми,...
по воскресеньям в 17:30
Из Новороссийска — в Крым!
Индивидуальная экскурсия
5
2
11ч
14 500
за 1-6 чел.
Из Новороссийска — в Крым!
Крымский мост, Керчь, древний город Пантикапей и Аджимушкайские каменоломни
Из Новороссийска в Геленджик и Кабардинку
Индивидуальная экскурсия
5
2
6 500
за 1-8 чел.
Из Новороссийска в Геленджик и Кабардинку
Быть на море и сидеть в одном городе
Ежедневно в 10 часов

Гиды В. проводит ещё 3 экскурсии

Обзорная экскурсия по Новороссийску
Индивидуальная экскурсия
5
1
4 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Новороссийску
Посетить знаковые места Новороссийска, познакомиться с его богатой историей, услышать легенды и...
Ежедневно
Во славу военного прошлого Кабардинки
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-10 чел.
Во славу военного прошлого Кабардинки
Мы посетим мемориал "Батарея Зубкова" в селе Кабардинка
Ежедневно
Прогулка по виноградникам Абрау-Дюрсо
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-10 чел.
Прогулка по виноградникам Абрау-Дюрсо
Поездка в Абрау-Дюрсо познакомит вас с секретами российского шампенуаза и позволит пройти весь путь...
Ежедневно
У нас ещё много экскурсий 😎 в Новороссийске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Новороссийске
🇷🇺