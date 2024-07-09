Обзорная экскурсия по Новороссийску позволит увидеть знаковые места этого южного города и получить исчерпывающее представление о его культуре, истории, становлении как крупнейшего российского порта.
Мы осмотрим исторические и современные здания, посетим места, которые напоминают о славных защитниках города в годы Великой Отечественной войны.
Мы осмотрим исторические и современные здания, посетим места, которые напоминают о славных защитниках города в годы Великой Отечественной войны.
Описание экскурсииГород с героическим прошлым Во время Великой Отечественной Войны именно здесь проходили основные боевые действия на Западном Кавказе. Город сохранил воспоминания, запечатлев в величественных памятниках. Мы увидим вечный огонь, крейсер «Михаил Кутузов», монумент Неизвестному матросу, памятник «Погибшим рыбакам» и многое другое. Прогуляемся по площади Героев, набережная и Морскому вокзалу. «Малая земля» На западной стороне Цемесской бухты располагается плацдарм «Малая земля», напоминающий своим видом нос боевого корабля. Мемориал высотой в 22 м. установлен в память о трагических событиях, связанных с обороной города в 1943 году. Внутри сооружения создана Галерея боевой славы, где размещаются портреты героев СССР и бронзовая капсула «Сердце». Винодельня «Усадьба Мысхако» При желании (за дополнительную плату) в экскурсию можно включить поездку в село Федотовка, где расположено винодельческое хозяйство «Усадьба Мысхако» – одно из старейших в стране. Дата его основания – 1869 год. Здесь гостям предлагают погрузиться в технологический экскурс, посетить исторические подвалы XIX столетия и отведать до восьми сортов местных вин. Важно знать: Входные билеты, усадьба "Мысхако" и транспорт (такси) оплачиваются дополнительно. Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Важная информация: Входные билеты и транспорт (такси) оплачиваются дополнительно.
Ежедневно, в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вечный огонь
- Площадь Героев
- Набережная
- Морской вокзал
- Крейсер «Михаил Кутузов»
- Монумент Неизвестному матросу
- Памятник «Погибшим рыбакам»
- Плацдарм «Малая земля» и др
Что включено
- Экскурсионное обслуживание: услуги гида
Что не входит в цену
- Важно: экскурсия проводится на транспорте туристов
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Входные билеты и транспорт (такси) оплачиваются дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Замечательная экскурсия! Подробно осмотрели батарею Зубкова (плата отдельно с прекрасным местнвм гидом!), увидели разрушенный дом времен ВОв в Новороссийске, посетили "Малую землю" и крейсер "М. Кутузов" (плата отдельно), посетили ряд других памятников, коими богат Новороссийск. Спасибо гиду Владимиру Власовичу за интеллигентность, ненавязчивый рассказ и мягкость общения! Все было интересно!
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