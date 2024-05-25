Морской проспект – экскурсии в Новосибирске

Найдено 3 экскурсии в категории «Морской проспект» в Новосибирске, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большая прогулка по Академгородку
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
65 отзывов
Большая прогулка по Академгородку: погружение в сердце науки Новосибирска
Познакомьтесь с уникальным городом внутри города - Академгородок. Это не только научный центр, но и место с богатой историей и культурой
Начало: По договорённости
10 июня в 08:00
12 июня в 14:00
от 9 334 за всё до 6 чел.
Невероятный Академгородок и Обское море
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Невероятный Академгородок и Обское море: путешествие по сердцу Сибири
Погрузитесь в атмосферу науки и природы с экскурсией по Академгородку и Обскому морю. Уникальные локации и незабываемые впечатления ждут вас
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 3 чел.
Академгородок: наука и жизнь 21 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Академгородок: наука и жизнь 21 века
Авторская прогулка по Академгородку в Новосибирске. Узнайте о научных достижениях, истории и архитектуре этого уникального места
Начало: На проспекте Лаврентьева
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
6 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    25 мая 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Академгородок и правда невероятен! Большое спасибо гиду Наталье и водителю Павлу за экскурсию! Наталья старается дать максимум информации, который можно вложить в 4 часа экскурсии, очень заряжает своей позитивной энергетикой)) Видно, что человек очень любит свой город!
  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Очень понравилась экскурсия продумана гид хорошо владеет материалом рекомендую
  • Т
    Татьяна
    6 мая 2024
    Академгородок: наука и жизнь 21 века
    Светлана очень интересный, разносторонний, грамотный и увлекательный рассказчик. Много нового подчеркнули из экскурсии, Хорошо построенный маршрут прогулки, Светлана учла все наши пожелания и ответила на все интересующие вопросы.
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Большая прогулка по Академгородку
    Экскурсию проводила Наталья. Нас было четыре человека, поэтому ездили с водителем на минивене. Водитель Ара, замечательный, добрейший человек. Машина безупречно
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    чистая, комфортная. Наталья и Ара очень вежливые, приятные люди. Не жалеющие своего времени и положительных эмоций. Я очень благодарна за их труд. Эта прогулка, это знакомство обогатило наше короткое посещение Новосибирска, оно состоялось благодаря этим людям!

  • Л
    Лариса
    1 апреля 2024
    Академгородок: наука и жизнь 21 века
    Отличная экскурсия. Спасибо Светлане. Хорошая подача материала, много интересных историй. Особенно хорошо, что Светлана живёт в Академгородке и знает его жизнь. А не просто экскурсовод.
  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Отличная, очень познавательная, немного мистическая экскурсия! Рекомендую всем!
  • О
    Ольга
    7 декабря 2023
    Большая прогулка по Академгородку
    Очень понравилась экскурсия, узнали много интересного не только про Академгородок, но и про Новосибирск))
  • В
    Виктория
    27 ноября 2023
    Большая прогулка по Академгородку
    Спасибо огромное Виктору! Нам выдался хоть и непогожий (мягко сказано) денек, но настроение было превосходным: восхищает любовь, с которой организована,
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    преподнесена экскурсия - гордость за автора, историю, людей и их достижения! Не оскудеет земля русская! Спасибо за тепло, радость, которые повезем с собой на Дальний Восток и понесем в своей душе!

    Спасибо огромное Виктору! Нам выдался хоть и непогожий (мягко сказано) денек, но настроение было превосходным: восхищаетСпасибо огромное Виктору! Нам выдался хоть и непогожий (мягко сказано) денек, но настроение было превосходным: восхищаетСпасибо огромное Виктору! Нам выдался хоть и непогожий (мягко сказано) денек, но настроение было превосходным: восхищаетСпасибо огромное Виктору! Нам выдался хоть и непогожий (мягко сказано) денек, но настроение было превосходным: восхищает

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Морской проспект»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Академгородок: наука и жизнь 21 века
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  1. Самое главное
  2. Театр оперы и балета
  3. Собор Александра Невского
  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Морской проспект" можно забронировать 3 экскурсии от 6 500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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