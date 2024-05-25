А Алёна Невероятный Академгородок и Обское море Академгородок и правда невероятен! Большое спасибо гиду Наталье и водителю Павлу за экскурсию! Наталья старается дать максимум информации, который можно вложить в 4 часа экскурсии, очень заряжает своей позитивной энергетикой)) Видно, что человек очень любит свой город!

И Ирина Невероятный Академгородок и Обское море Очень понравилась экскурсия продумана гид хорошо владеет материалом рекомендую

Т Татьяна Академгородок: наука и жизнь 21 века Светлана очень интересный, разносторонний, грамотный и увлекательный рассказчик. Много нового подчеркнули из экскурсии, Хорошо построенный маршрут прогулки, Светлана учла все наши пожелания и ответила на все интересующие вопросы.

А Анна Большая прогулка по Академгородку читать дальше чистая, комфортная. Наталья и Ара очень вежливые, приятные люди. Не жалеющие своего времени и положительных эмоций. Я очень благодарна за их труд. Эта прогулка, это знакомство обогатило наше короткое посещение Новосибирска, оно состоялось благодаря этим людям! Экскурсию проводила Наталья. Нас было четыре человека, поэтому ездили с водителем на минивене. Водитель Ара, замечательный, добрейший человек. Машина безупречно

Л Лариса Академгородок: наука и жизнь 21 века Отличная экскурсия. Спасибо Светлане. Хорошая подача материала, много интересных историй. Особенно хорошо, что Светлана живёт в Академгородке и знает его жизнь. А не просто экскурсовод.

Т Татьяна Невероятный Академгородок и Обское море Отличная, очень познавательная, немного мистическая экскурсия! Рекомендую всем!

О Ольга Большая прогулка по Академгородку Очень понравилась экскурсия, узнали много интересного не только про Академгородок, но и про Новосибирск))