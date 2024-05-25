1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Большая прогулка по Академгородку: погружение в сердце науки Новосибирска
Познакомьтесь с уникальным городом внутри города - Академгородок. Это не только научный центр, но и место с богатой историей и культурой
Начало: По договорённости
10 июня в 08:00
12 июня в 14:00
от 9 334₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Невероятный Академгородок и Обское море: путешествие по сердцу Сибири
Погрузитесь в атмосферу науки и природы с экскурсией по Академгородку и Обскому морю. Уникальные локации и незабываемые впечатления ждут вас
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Академгородок: наука и жизнь 21 века
Авторская прогулка по Академгородку в Новосибирске. Узнайте о научных достижениях, истории и архитектуре этого уникального места
Начало: На проспекте Лаврентьева
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна25 мая 2024Академгородок и правда невероятен! Большое спасибо гиду Наталье и водителю Павлу за экскурсию! Наталья старается дать максимум информации, который можно вложить в 4 часа экскурсии, очень заряжает своей позитивной энергетикой)) Видно, что человек очень любит свой город!
- ИИрина18 мая 2024Очень понравилась экскурсия продумана гид хорошо владеет материалом рекомендую
- ТТатьяна6 мая 2024Светлана очень интересный, разносторонний, грамотный и увлекательный рассказчик. Много нового подчеркнули из экскурсии, Хорошо построенный маршрут прогулки, Светлана учла все наши пожелания и ответила на все интересующие вопросы.
- ААнна3 мая 2024Экскурсию проводила Наталья. Нас было четыре человека, поэтому ездили с водителем на минивене. Водитель Ара, замечательный, добрейший человек. Машина безупречно
- ЛЛариса1 апреля 2024Отличная экскурсия. Спасибо Светлане. Хорошая подача материала, много интересных историй. Особенно хорошо, что Светлана живёт в Академгородке и знает его жизнь. А не просто экскурсовод.
- ТТатьяна9 января 2024Отличная, очень познавательная, немного мистическая экскурсия! Рекомендую всем!
- ООльга7 декабря 2023Очень понравилась экскурсия, узнали много интересного не только про Академгородок, но и про Новосибирск))
- ВВиктория27 ноября 2023Спасибо огромное Виктору! Нам выдался хоть и непогожий (мягко сказано) денек, но настроение было превосходным: восхищает любовь, с которой организована,
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Морской проспект»
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