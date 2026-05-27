Мы создали эту программу для семей с детьми. Поэтому кроме фактов и дат вас ждут песни о Новосибирске, звуки улиц и душевные истории. Детям не будет скучно, взрослые узнают то,
Описание экскурсии
Вы увидите
- Метромост
- Октябрьский, Дмитровский и Железнодорожный мосты
- Памятник императору Александру III
- Памятник первому железнодорожному мосту
- Пилон в форме буквы «Н»
И узнаете
- Как мост через Обь превратился в город-миллионник за 70 лет
- Чем знамениты 20 вузов, 15 театров, 7 международных исследовательских институтов Новосибирска
- Почему метромост меняет длину до полуметра: секрет специальных роликов на опорах
Расписание по сезонам
- Апрель — май: ежедневно в 15:45 (аудиогид)
- Июнь — август: понедельник — пятница в 15:00 (аудиогид); суббота, воскресенье в 15:00 (гид)
- Сентябрь: ежедневно в 15:45 (аудиогид)
Длительность 1 час 30 минут — для обоих форматов.
Организационные детали
- Детский билет действует для детей от 3 до 13 лет
- Дети до 3 лет — бесплатно
- У нас есть все необходимые документы на перевозки, судно оборудовано спасательными жилетами
- Вас будет сопровождать капитан или гид из нашей команды (в зависимости от формата программы)
Стоимость экскурсии
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный (аудиогид)
|1000 ₽
|Детский билет от 4 до 13 лет (аудиогид)
|800 ₽
|Стандартный (гид) сб, вс, 15:00
|1200 ₽
|Детский билет от 4 до 13 лет (гид) сб, вс, 15:00
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Добролюбова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
РЕЧНЫЕ — Организатор в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 340 туристов
Экскурсии на любой вкус. Регулярные рейсы. Отличный сервис. Прекрасные виды на город и окрестности.
Входит в следующие категории Новосибирска
