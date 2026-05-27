Город 54 - рекорды, ритмы и самый длинный метромост

Семейная водная прогулка по Новосибирску с музыкой и живыми историями
Мы создали эту программу для семей с детьми. Поэтому кроме фактов и дат вас ждут песни о Новосибирске, звуки улиц и душевные истории. Детям не будет скучно, взрослые узнают то,
читать дальше

о чём молчат путеводители.

Вы услышите, как строился самый длинный крытый метромост в мире, почему он «дышит» на полметра и как Новосибирск попал в Книгу рекордов Гиннесса. Доступны два формата — с гидом или с аудиозаписью.

Описание экскурсии

Вы увидите

  • Метромост
  • Октябрьский, Дмитровский и Железнодорожный мосты
  • Памятник императору Александру III
  • Памятник первому железнодорожному мосту
  • Пилон в форме буквы «Н»

И узнаете

  • Как мост через Обь превратился в город-миллионник за 70 лет
  • Чем знамениты 20 вузов, 15 театров, 7 международных исследовательских институтов Новосибирска
  • Почему метромост меняет длину до полуметра: секрет специальных роликов на опорах

Расписание по сезонам

  • Апрель — май: ежедневно в 15:45 (аудиогид)
  • Июнь — август: понедельник — пятница в 15:00 (аудиогид); суббота, воскресенье в 15:00 (гид)
  • Сентябрь: ежедневно в 15:45 (аудиогид)

Длительность 1 час 30 минут — для обоих форматов.

Организационные детали

  • Детский билет действует для детей от 3 до 13 лет
  • Дети до 3 лет — бесплатно
  • У нас есть все необходимые документы на перевозки, судно оборудовано спасательными жилетами
  • Вас будет сопровождать капитан или гид из нашей команды (в зависимости от формата программы)

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный (аудиогид)1000 ₽
Детский билет от 4 до 13 лет (аудиогид)800 ₽
Стандартный (гид) сб, вс, 15:001200 ₽
Детский билет от 4 до 13 лет (гид) сб, вс, 15:001000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Добролюбова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
РЕЧНЫЕ
РЕЧНЫЕ — Организатор в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 340 туристов
Экскурсии на любой вкус. Регулярные рейсы. Отличный сервис. Прекрасные виды на город и окрестности.

Входит в следующие категории Новосибирска

