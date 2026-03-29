чай, кофе и печеньки. Рассказала про муранское стекло, про технику безопасности. Есть много бусин и изделий для вдохновения. Время на мастер-классе пролетело незаметно, Светлана помогала и подсказывала при создании бусин. Можно работать под ее чутким контролем, можно самостоятельно. Каждый из нас сделал несколько бусин в разных техниках. Большой выбор оттенков стекла, которые можно использовать для изделий. Также в мастерской можно приобрести интересные изделия и украшения, которые изготовила Светлана. Ждем когда уже заберем наши бусины и обязательно придумаем из них изделие. Точно стоит сходить семьей - создавать такую красоту руками и всем вместе это круто!