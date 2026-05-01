Музыкальные – экскурсии в Новосибирске

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные» в Новосибирске, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
На теплоходе
1 час
Групповая
Вечерняя прогулка по Оби под живую музыку (в Новосибирске)
Проводить закат и насладиться видами
Начало: На ул. Добролюбова
«Наслаждаться видами будете под живую музыку — саксофон или скрипку»
23 мая в 21:00
24 мая в 20:00
1000 ₽ за человека
1.5 часа
Групповая
Город 54 - рекорды, ритмы и самый длинный метромост
Семейная водная прогулка по Новосибирску с музыкой и живыми историями
Начало: На улице Добролюбова
«Поэтому кроме фактов и дат вас ждут песни о Новосибирске, звуки улиц и душевные истории»
23 мая в 15:45
24 мая в 15:45
1000 ₽ за человека
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
2 часа
Групповая
Огни Новосибирска с борта теплохода
Вечерняя прогулка по Оби с закатом, живой музыкой и панорамами ночного города
Начало: На улице Добролюбова
«Музыкальное сопровождение создаст уютную атмосферу, особенно если будет выступать саксофонист»
23 мая в 20:00
28 мая в 20:00
1500 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Стоквартирный дом;
  2. Набережная реки Обь;
  3. Красный Проспект;
  4. Академгородок;
  5. Собор Александра Невского;
  6. Часовня Николая Чудотворца;
  7. Монумент славы;
  8. Вокзал Главный;
  9. Театр оперы и балета;
  10. Площадь Ленина.
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в мае 2026
Сейчас в Новосибирске в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 1500.
