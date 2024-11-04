Уверена, многие знакомы с усталостью детей на «скучных» взрослых экскурсиях, которые им неинтересны.
На моей прогулке всё по-другому! Сначала мы посмотрим на Новосибирск — я расскажу о его достопримечательностях доступно и увлекательно.
А затем отправимся в детское царство с аттракционами, театром кукол и почти настоящей железной дорогой.
На моей прогулке всё по-другому! Сначала мы посмотрим на Новосибирск — я расскажу о его достопримечательностях доступно и увлекательно.
А затем отправимся в детское царство с аттракционами, театром кукол и почти настоящей железной дорогой.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Мы проедем по исторической части города и сделаем несколько остановок. Вы увидите:
- Театр оперы и балета
- часовню Николая Чудотворца
- площадь Ленина
- первое каменное здание в городе
- стоквартирный дом
- собор Александра Невского
- купеческий квартал
- парк «Городское начало»
- набережную Оби
На площади Ленина и в парке немного погуляем. Длительность обзорной экскурсии — 3 часа. Мой рассказ о городе адаптирован так, что будет интересен и понятен путешественникам любого возраста.
Детская программа
После прогулки по городу начнётся обширная программа для детей. Мы посетим:
- парк аттракционов
- парк басен Крылова
- парк «Арена»
- парк около планетария
- по желанию: театр кукол и детскую железную дорогу (в летнее время)
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Estima
- Никаких дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ст. метро «Речной вокзал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Новосибирске
Дипломированный гид-экскурсовод, коренной житель Новосибирска. К деятельности гидом меня привела любовь к своему краю и городу. Более 15 лет занимаюсь изучением Новосибирской области, её историей, и поиском потрясающе красивых мест. ВЗадать вопрос
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