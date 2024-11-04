Уверена, многие знакомы с усталостью детей на «скучных» взрослых экскурсиях, которые им неинтересны. На моей прогулке всё по-другому! Сначала мы посмотрим на Новосибирск — я расскажу о его достопримечательностях доступно и увлекательно. А затем отправимся в детское царство с аттракционами, театром кукол и почти настоящей железной дорогой.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Новосибирске

Ирина Ваш гид в Новосибирске

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Мы проедем по исторической части города и сделаем несколько остановок. Вы увидите:

Театр оперы и балета

часовню Николая Чудотворца

площадь Ленина

первое каменное здание в городе

стоквартирный дом

собор Александра Невского

купеческий квартал

парк «Городское начало»

набережную Оби

На площади Ленина и в парке немного погуляем. Длительность обзорной экскурсии — 3 часа. Мой рассказ о городе адаптирован так, что будет интересен и понятен путешественникам любого возраста.

Детская программа

После прогулки по городу начнётся обширная программа для детей. Мы посетим:

парк аттракционов

парк басен Крылова

парк «Арена»

парк около планетария

по желанию: театр кукол и детскую железную дорогу (в летнее время)

Организационные детали