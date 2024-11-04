Новосибирск для детей

Семейная прогулка по городу с посещением парков развлечений и детской железной дороги
Уверена, многие знакомы с усталостью детей на «скучных» взрослых экскурсиях, которые им неинтересны.

На моей прогулке всё по-другому! Сначала мы посмотрим на Новосибирск — я расскажу о его достопримечательностях доступно и увлекательно.

А затем отправимся в детское царство с аттракционами, театром кукол и почти настоящей железной дорогой.
Новосибирск для детей
Новосибирск для детей
Новосибирск для детей
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Мы проедем по исторической части города и сделаем несколько остановок. Вы увидите:

  • Театр оперы и балета
  • часовню Николая Чудотворца
  • площадь Ленина
  • первое каменное здание в городе
  • стоквартирный дом
  • собор Александра Невского
  • купеческий квартал
  • парк «Городское начало»
  • набережную Оби

На площади Ленина и в парке немного погуляем. Длительность обзорной экскурсии — 3 часа. Мой рассказ о городе адаптирован так, что будет интересен и понятен путешественникам любого возраста.

Детская программа

После прогулки по городу начнётся обширная программа для детей. Мы посетим:

  • парк аттракционов
  • парк басен Крылова
  • парк «Арена»
  • парк около планетария
  • по желанию: театр кукол и детскую железную дорогу (в летнее время)

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Estima
  • Никаких дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ст. метро «Речной вокзал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Новосибирска

Похожие экскурсии из Новосибирска

По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
Пешая
1 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
Исследование птичьих троп - каждый раз уникальное, неизменно интересное
Начало: У метро Речной вокзал
5 ноя в 09:00
11 ноя в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Первомайка: криминал и железная дорога
Пешая
На поезде
4 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Первомайке
Откройте для себя тайны Первомайки, самого криминального района Новосибирска, в компании эксперта, который вырос здесь
Начало: В районе станции электрички «Первомайская»
Завтра в 15:30
5 ноя в 08:00
4 900 за всё до 10 чел.
Путешествие в Сибирскую Швейцарию
На машине
4 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие в Сибирскую Швейцарию: уникальный Маслянинский район
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Сибирской Швейцарии с посещением музеев и парков
5 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
26 000 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Новосибирске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Новосибирске
ХорошоТам