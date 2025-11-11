Мастер-класс по работе со стеклом «Моя Вселенная» - в Новосибирске

Мастер-класс проходит в помещении, поэтому лучшее время для посещения - с сентября по май, когда погода в Новосибирске может быть менее комфортной для уличных мероприятий. Летом, с июня по август, также можно насладиться занятием, особенно в дождливые дни. В остальные месяцы мастер-класс остаётся доступным, предоставляя уникальную возможность создать что-то особенное в любое время года.

На мастер-классе по работе со стеклом в Новосибирске участники узнают, как расплавить стекло при 1200°C и создать уникальный кулон с Вселенной внутри. В ходе занятия будет изготовлено три бусины: тестовая,

усложнённая и фантазийная. Каждой бусине сделают крепление, чтобы из них можно было создать украшения. Мастер-класс подходит для взрослых старше 18 лет. Работы запекаются 12 часов и будут готовы на следующий день. Участники могут забрать их самостоятельно или получить почтой

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание мастер-класса

Знакомство и инструктаж. Обсудим, что и как работает в мастерской. И какие правила безопасности при работе с горелкой и стеклом нужно соблюдать.

Уникальный опыт. Вы расплавите стекло при 1200°C и создадите кулон со Вселенной внутри — украшение, которое невозможно купить или повторить. У вас получится три бусины: тестовая ученическая, усложнённая космическая и свободная фантазийная. Опыт показывает, что сначала новички осваивают технологию, а на третий раз уже могут экспериментировать.

Достойное обрамление. Всем бусинам мы сделаем крепления, чтобы вы (уже самостоятельно) могли создать из них украшения на свой вкус.

Организационные детали