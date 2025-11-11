Мастер-класс по работе со стеклом «Моя Вселенная» - в Новосибирске

На мастер-классе по работе со стеклом в Новосибирске участники узнают, как расплавить стекло при 1200°C и создать уникальный кулон с Вселенной внутри. В ходе занятия будет изготовлено три бусины: тестовая,
Лучшее время для посещения
Мастер-класс проходит в помещении, поэтому лучшее время для посещения - с сентября по май, когда погода в Новосибирске может быть менее комфортной для уличных мероприятий. Летом, с июня по август, также можно насладиться занятием, особенно в дождливые дни. В остальные месяцы мастер-класс остаётся доступным, предоставляя уникальную возможность создать что-то особенное в любое время года.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Мастерская
Описание мастер-класса
Знакомство и инструктаж. Обсудим, что и как работает в мастерской. И какие правила безопасности при работе с горелкой и стеклом нужно соблюдать.
Уникальный опыт. Вы расплавите стекло при 1200°C и создадите кулон со Вселенной внутри — украшение, которое невозможно купить или повторить. У вас получится три бусины: тестовая ученическая, усложнённая космическая и свободная фантазийная. Опыт показывает, что сначала новички осваивают технологию, а на третий раз уже могут экспериментировать.
Достойное обрамление. Всем бусинам мы сделаем крепления, чтобы вы (уже самостоятельно) могли создать из них украшения на свой вкус.
Организационные детали
- Этот мастер-класс подходит для участников старше 18 лет
- Выбирайте простую одежду без рукавов или с возможностью их закатать
- Рядом с мастерской есть парковка, пешком от метро идти 10 минут
- Важно! Бусины запекаются 12 часов и будут готовы на следующий день после МК. Работы можно забрать самостоятельно, либо я отправлю их почтой или СДЭКом в любую точку мира
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Новосибирске
Я основательница школы лэмпворка с 10-летним опытом работы создания стеклянных украшений. За эти годы я прошла путь от увлечения до признанного мастера, обучив многих людей искусству работы с огнём иЗадать вопрос
