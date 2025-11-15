Мастер-класс по работе со стеклом в Новосибирске предлагает уникальную возможность освоить технику лэмпворк. Участники научатся безопасно работать с горелкой, создавая собственные бусины из стекла. В процессе обучения можно экспериментировать с
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Мастерская
Описание мастер-класса
Знакомство и инструктаж. Обсудим, что и как работает в мастерской. И какие правила безопасности при работе с горелкой и стеклом нужно соблюдать.
Создание бусин. Вы придумаете, какими должны быть ваши изделия, расплавите стекло при 1200°C и начнёте эксперименты с формой и цветом. А затем создадите 4 бусины (я буду подстраховывать вас и помогать в процессе).
Завершение работы. Всем бусинам мы сделаем крепления, чтобы вы (уже самостоятельно) могли создать из них украшения на свой вкус
Организационные детали
- Этот мастер-класс подходит для взрослых и детей старше 8 лет
- Выбирайте простую одежду без рукавов или с возможностью их закатать
- Рядом с мастерской есть парковка, пешком от метро идти 10 минут
- Важно! Бусины запекаются 12 часов и будут готовы на следующий день после МК. Работы можно забрать самостоятельно, либо я отправлю их почтой или СДЭКом в любую точку мира
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Новосибирске
Я основательница школы лэмпворка с 10-летним опытом работы создания стеклянных украшений. За эти годы я прошла путь от увлечения до признанного мастера, обучив многих людей искусству работы с огнём и
