Мастер-класс по работе со стеклом в Новосибирске предлагает уникальную возможность освоить технику лэмпворк. Участники научатся безопасно работать с горелкой, создавая собственные бусины из стекла. В процессе обучения можно экспериментировать с

формой и цветом, создавая четыре уникальные бусины. Мастер-класс подходит для взрослых и детей старше 8 лет. Все работы запекаются 12 часов и будут готовы на следующий день. Готовые изделия можно забрать лично или получить почтой

Описание мастер-класса

Знакомство и инструктаж. Обсудим, что и как работает в мастерской. И какие правила безопасности при работе с горелкой и стеклом нужно соблюдать.

Создание бусин. Вы придумаете, какими должны быть ваши изделия, расплавите стекло при 1200°C и начнёте эксперименты с формой и цветом. А затем создадите 4 бусины (я буду подстраховывать вас и помогать в процессе).

Завершение работы. Всем бусинам мы сделаем крепления, чтобы вы (уже самостоятельно) могли создать из них украшения на свой вкус

