Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборНескучная обзорная по Новосибирску
Путешествие по Новосибирску, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте о мостах, архитектуре и легендах города
Начало: В парке «Городское начало» или у вашего отеля в це...
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
11 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску: от истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска: от площади Ленина до уникальных уголков города с завершением за чашечкой ароматного чая
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
14 999 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
22 500 ₽ за всё до 3 чел.
