Увидеть атмосферные места и посмотреть на столицу Сибири с другого ракурса. Познакомиться с муралами на стенах домов центра Новосибирска и понять город с творческой стороны. Попробовать шоколад с дореволюционной историей. Всё это вы сможете на экскурсии.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- НОВАТ — знаменитый театр оперы и балета, с разных сторон
- Памятник трамваю номер 13
- Портреты знаменитого учного-самоучки и женщины-космонавта в виде огромных муралов и другие огромные изображения на стенах
- Сквер Крылья Сибири
- Атмосферный дворик с многочисленными кафе — популярное место встреч горожан
- Мозаичные украшения на стенах культового культурного учреждения
На экскурсии вы:
- познакомитесь с современным городским стрит-артом и прочувствуете творческий дух Сибирской столицы
- услышите легендарные истории трамвая с несчастливым номером
- побываете в местах встреч и отдыха молодёжи и почувствуете вайб столицы Сибири
- при желании сможете угоститься местными лакомствами — шоколадом или сбитнем. И то, и другое — с историей и в лучших традициях
Эта экскурсия без погружения в историю и основные достопримечательности, но они тоже будут охвачены. А наш маршрут — это всегда импровизация.
Организационные детали
- Напитки и перекусы оплачиваются дополнительно
- Экскурсия пешеходная
- Программа подходит для детей старше 8 лет
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 969 туристов
Здравствуйте! Я Ольга, организатор команды гидов, влюблённых в молодую столицу Сибири. Я родилась и всю жизнь живу в Новосибирске, но продолжаю, как и мои коллеги, ежедневно находить в нём много
Входит в следующие категории Новосибирска
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