Об экскурсии

Для гостей Новосибирска, у которых нет возможности длительной прогулки по городу, мы подготовили приятную экспресс-экскурсию по историческому центру и самым популярным местам.

Вы узнаете краткую историю города и факты о современном Новосибирске. Осмотрите впечатляющий Театр оперы и балета, Краеведческий музей, Гастрономическую улицу, Театральный квартал, купеческие дворики. По желанию, сможем остановиться, выпить кофе/чай.