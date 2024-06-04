Экскурсии по паркам Новосибирска

Найдено 6 экскурсий в категории «Парки» в Новосибирске, цены от 4 270 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Индивидуальная экскурсия по новосибирским наукоградам: Академгородок, Кольцово, Краснообск
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
«Прогуляетесь по уютным улочкам, осмотрите красивую Введенскую церковь, посетите замечательный ландшафтный парк с прудом и задержитесь возле ультрасовременного здания Биотехнопарка»
10 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 9 334 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
130 отзывов
Добро пожаловать в Новосибирск: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя его знаковые места и архитектурные шедевры в компании опытного гида
Начало: На площади Ленина
«Любимый парк горожан, Дом-Мавзолей и «центр Державы»»
16 июня в 11:00
17 июня в 11:00
5 470 за всё до 4 чел.
"Алиса", "Поэт", "Эдемский сад" и прочие чудеса Богдашки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
"Алиса","Поэт", "Эдемский сад": уникальное путешествие по Богдашке
Погрузитесь в атмосферу одного из самых колоритных районов Новосибирска, где история и природа создают неповторимый дуэт
Начало: В районе универмага «Калининский»
«Добавьте к этому соседствующий с Богдашкой парк «Сосновый бор» и сохранившиеся кое-где на самой улице вековые сосны, и вы увидите чуть ли не «советскую Прибалтику» в её сибирском исполнении»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 4 270 за всё до 10 чел.
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
«Далее отправимся в парк «Городское начало»»
Завтра в 18:00
10 июня в 19:00
от 6 400 за всё до 4 чел.
Контрасты Левобережья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Контрасты Левобережья
«Город в городе», или многообразие Ленинского района
Начало: В районе «Сада Кирова»
«Экскурсия начнется в Саду Кирова — уникальном парке, разбитом на фоне заводских труб и градирен»
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 4 270 за всё до 10 чел.
ОбьГЭС - городок энергетиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
ОбьГЭС в Новосибирске: экскурсия в городок энергетиков
Разгадайте тайны городка энергетиков и его вклад в историю Новосибирска с увлекательной экскурсией
Начало: У станции метро «Студенческая»
«Гуляя тенистыми тропинками парка, отыщем художественное мозаичное панно «Покорители Оби», которое прославляет трудовой подвиг гидростроителей»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3 часа пролетели как один
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    миг. Спасибо Софье - она очень интересный человек и профессионал своего дела. Благодаря этой экскурсии, Новосибирск стал для нас еще ближе и интереснее. Несмотря на небольшое вмешательство погоды (дождь), это не помешало нам в нашей экскурсии. Хочется отметить водителя автомобиля Юрия: там, где мы не выходили из авто из-за дождя, водитель замедлял движение и останавливался. Большое спасибо за интересную экскурсию.

    Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3
  • O
    Olga
    2 июня 2024
    «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
    Очень интересная, содержательная, насыщенная экскурсия. Продуманный маршрут, хорошая комбинация пешеходных прогулок и маршрута в автомобиле
  • П
    Павел
    23 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсия прошла хорошо, забрали и отвезли в указанное место. Машина нормальная. Программа выполнена хорошо. Рассказ интересный. Обработано честно. Есть момент,
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    что мы ожидали немного больше. увидеть красоту ночного города с точки зрения местного жителя. Ночные фонтаны, подсветку и так далее. У нас был опыт индивидуальной экскурсии в Сочи. Таксист-экскурсовод провез нас по интересным местам, ориентируясь на на наши пожелания. Мы совершили три поездки там по 5-6 часов каждая. Это запомнилось больше.

  • К
    Ксения
    21 мая 2024
    Контрасты Левобережья
    Наталья прекрасный экскурсовод. Все что было заявлено было выполнено
  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
    Отличная экскурсия «кругосветка»по новосибирским наукоградам благодаря гиду Виктору. Умеет заинтересовать своими рассказом, всё очень интересно и красиво. Эту экскурсию я
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    организовывала для родственницы из Москвы да и сама была в восторге от рассказов о нашем города. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям. Огромное спасибо Виктору

  • К
    Ксения
    20 мая 2024
    "Алиса", "Поэт", "Эдемский сад" и прочие чудеса Богдашки
    Очень понравилась экскурсия. Наталья хорошо преподносит информацию. Экскурсия прошла на одном дыхании.
    Очень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсияОчень понравилась экскурсия
  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Рекомендую. т. к. некоторые достопримечательности Новосибирска эффектнее и величественней выглядят с подсветкой. Экскурсия емкая. Виктор много может рассказать о своем городе
  • Е
    Евгения
    16 мая 2024
    «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
    Было увлекательно, узнали много новой полезной и интересной информации.
  • Н
    Наталья
    26 апреля 2024
    Добро пожаловать в Новосибирск
    Очень рекомендую экскурсовода Наталью!!! Очень грамотная и разбирающаяся в истории и архитектуре города! Интересно и увлекательно рассказывает как об основных моментах развития
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    истории города Новосибирска, так и о небольших секретиках города…, подсказывает различные ньюансы, такие как - что десерт Анна Павловна в театре НОВАТ - можно заказать в буфете и во время антракта - Вам накрывают стол… Я вот воспользовалась этой прелестью и получила огромное удовольствие! Спасибо Наталье. Обязательно вернусь в Новосибирск и возьму другую экскурсию с Натальей.

    Очень рекомендую экскурсовода Наталью!!!Очень рекомендую экскурсовода Наталью!!!Очень рекомендую экскурсовода Наталью!!!Очень рекомендую экскурсовода Наталью!!!
  • Д
    Дамира
    11 января 2024
    "Алиса", "Поэт", "Эдемский сад" и прочие чудеса Богдашки
    Понравилась подача информации, а самое главное было легко ориентироваться в получаемой информации. Наталья отличный эксперт по «Богдашке»)

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Парки»

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Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Театр оперы и балета
  3. Собор Александра Невского
  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Парки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4 270 до 9 334. Туристы уже оставили гидам 269 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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