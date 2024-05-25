Необычные дома в Новосибирске

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Новосибирске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Новосибирска - в Томск на 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Томск из Новосибирска на один день
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, насладитесь его архитектурой и историческими рассказами
10 июня в 08:00
8 июля в 08:00
25 500 за всё до 5 чел.
Тайны Еврейского квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Тайны Еврейского квартала: индивидуальная экскурсия по Новосибирску
Прогуляйтесь по историческим улицам Новосибирска и узнайте о жизни еврейских купцов и предпринимателей. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: на Красном проспекте
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000 за всё до 6 чел.
Нескучная экскурсия по купеческим кварталам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Купеческий Новосибирск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, исследуя купеческие кварталы с профессиональным гидом
Начало: В сквере им. Крячкова
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
5 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    25 мая 2024
    Из Новосибирска - в Томск на 1 день
    Потрясающая экскурсия! Была немного скептически настроена из-за долгой дороги туда и обратно, но все опасения оказались напрасны) Огромное спасибо Галине
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    и Михаилу за проведённый день в Томске! Огромное количество информации - исторические факты, современные реалии. Но всё подаётся максимально понятно и комфортно. Сама дорога комфортная, Галина максимально заботится об этом и прислушивается к гостю. Питание, санитарные остановки, остановки для более живописных кадров, всё будет) Томск очень уютный! Если у вас есть возможность выделить день на его посещение, однозначно рекомендую!

  • В
    Всеволод
    19 мая 2024
    Из Новосибирска - в Томск на 1 день
    Добрый день! Экскурсию из Новосибирска в Томск нам проводили Галина (как организатор) и Михаил (как гид) 01.05.2024. Организация тура безупречна
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    от бронирования и до его окончания, маршрут грамотно спланирован, выделено время на необходимые остановки, обед и всё без какой-то спешки. Отдельно хотели бы отметить высокий профессионализм и эрудицию гида, который на протяжении всего тура (больше 12 часов!) рассказывал и отвечал на вопросы по очень разным темам. И конечно, хотели бы поблагодарить Галину и Михаила, которые сделали поездку очень интересной, познавательной, запоминающейся и комфортной!

  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Из Новосибирска - в Томск на 1 день
    Хочу сказать огромное спасибо Гиду Михаилу! Экскурсия была очень насыщенная и интересная. Много фактов о Новосибирске, Томске, а также о
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    тех местах, что мы проезжали: Мошково, Болоное, Югра, Вороново, Яшкино, Пашково. Много фактов и развеянных мифов. Было очень душевно, интересно и динамично. Также огромное Спасибо водителю Галине. Чувствовали себя в безопасности и маршрут был построен отлично.

  • Л
    Лия
    11 мая 2024
    Тайны Еврейского квартала
    Спасибо большое Игорю за прекрасную экскурсию. Обязательно в следующий раз снова встретимся чтобы пройти по другому маршруту. Прекрасный человек и рассказчик.
  • Р
    Рамиль
    25 сентября 2023
    Нескучная экскурсия по купеческим кварталам
    Первый экскурсионный опыт по Новосибирску (Новониколаевску) не получился «комом». Узнали историю создания, познакомились с историей купеческих домов, еврейского квартала, познакомились
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    с архитектурными объектами в стиле конструктивизма. Взглянули на город через призму не долгой, но насыщенной истории. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Евгению!

  • Л
    Люба
    14 сентября 2023
    Нескучная экскурсия по купеческим кварталам
    Увлекательная двухчасовая прогулка по центру Новосибирска, было интересно. Гид сопровождала рассказ показом фотографий старого города с экрана планшета, это позволило
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    погрузиться на сто лет назад и лучше узнать город. Благодарны гиду Екатерине за вводную часть про освоение Сибири, подробный рассказ о зарождении Новосибирска. За интересные факты и возможность сложить собственное мнение об исторических событиях.

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Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Необычные дома»

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  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 25 500. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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