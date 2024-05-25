1 чел.
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Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия в Томск из Новосибирска на один день
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, насладитесь его архитектурой и историческими рассказами
10 июня в 08:00
8 июля в 08:00
25 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны Еврейского квартала: индивидуальная экскурсия по Новосибирску
Прогуляйтесь по историческим улицам Новосибирска и узнайте о жизни еврейских купцов и предпринимателей. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: на Красном проспекте
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Купеческий Новосибирск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, исследуя купеческие кварталы с профессиональным гидом
Начало: В сквере им. Крячкова
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна25 мая 2024Потрясающая экскурсия! Была немного скептически настроена из-за долгой дороги туда и обратно, но все опасения оказались напрасны) Огромное спасибо Галине
- ВВсеволод19 мая 2024Добрый день! Экскурсию из Новосибирска в Томск нам проводили Галина (как организатор) и Михаил (как гид) 01.05.2024. Организация тура безупречна
- ААнастасия16 мая 2024Хочу сказать огромное спасибо Гиду Михаилу! Экскурсия была очень насыщенная и интересная. Много фактов о Новосибирске, Томске, а также о
- ЛЛия11 мая 2024Спасибо большое Игорю за прекрасную экскурсию. Обязательно в следующий раз снова встретимся чтобы пройти по другому маршруту. Прекрасный человек и рассказчик.
- РРамиль25 сентября 2023Первый экскурсионный опыт по Новосибирску (Новониколаевску) не получился «комом». Узнали историю создания, познакомились с историей купеческих домов, еврейского квартала, познакомились
- ЛЛюба14 сентября 2023Увлекательная двухчасовая прогулка по центру Новосибирска, было интересно. Гид сопровождала рассказ показом фотографий старого города с экрана планшета, это позволило
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Необычные дома»
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