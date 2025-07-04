Новосибирск сочетает в себе динамику мегаполиса и сибирский колорит.Эта экскурсия позволит увидеть самые знаменитые локации города, такие как парк «Городское начало», площадь Ленина и театр оперы и балета. Вы узнаете,

как поселение строителей моста через Обь превратилось в столицу Сибири. Насладитесь видами и атмосферой города из окна автомобиля, узнавая о его настоящем и прошлом. В каждой из локаций можно выйти из машины, прогуляться и сделать фотографии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Новосибирске наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться всеми прелестями города, включая прогулки по центральным улицам. В апреле и октябре также можно посетить экскурсию, но стоит учитывать возможные осадки и прохладную погоду. В зимние месяцы экскурсия тоже доступна, однако стоит подготовиться к низким температурам и снегу.

Сейчас июль — это идеальное время.