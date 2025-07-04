Новосибирск сочетает в себе динамику мегаполиса и сибирский колорит.
Эта экскурсия позволит увидеть самые знаменитые локации города, такие как парк «Городское начало», площадь Ленина и театр оперы и балета. Вы узнаете,
Эта экскурсия позволит увидеть самые знаменитые локации города, такие как парк «Городское начало», площадь Ленина и театр оперы и балета. Вы узнаете,
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобный автомобильный маршрут
- 📸 Возможность сделать фото на память
- 🎭 Знакомство с историей и культурой
- 🏙️ Увидеть ключевые достопримечательности
- 🎁 Подарок на память о поездке
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Новосибирске наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться всеми прелестями города, включая прогулки по центральным улицам. В апреле и октябре также можно посетить экскурсию, но стоит учитывать возможные осадки и прохладную погоду. В зимние месяцы экскурсия тоже доступна, однако стоит подготовиться к низким температурам и снегу.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Парк «Городское начало»
- Площадь Свердлова
- Сквер им. Андрея Крячкова
- Железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный»
- Площадь Ленина
- Театр оперы и балета (НОВАТ)
Описание экскурсии
- Парк «Городское начало» — отправная точка для становления и развития Новосибирска — города-миллионника
- Площадь Свердлова и сквер им. Андрея Крячкова — исторический центр, где вы увидите первое каменное здание и другие достопримечательности
- Центральные улицы и магистрали, которые уютно рассматривать из окна автомобиля в ненастную погоду. Мы выберем самую красивую, самую широкую и самую длинную улицу Новосибирска
- Железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный» — первое градообразующее предприятие. Вы услышите о знаменитых людях, которые сюда приезжали, и о том, что с ними происходило на территории вокзала
- Площадь Ленина и Театр оперы и балета (НОВАТ) — современный центр Новосибирска. Я расскажу о роли театра в истории Новосибирска и других грандиозных объектах столицы Сибири
В каждой из локаций мы выйдем из машины и прогуляемся. При желании вы сделаете фотографии и купите кофе или чай с собой. В конце экскурсии вы получите небольшой подарок на память о Новосибирске.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на Ford Tourneo или Volkswagen Transporter
- Возможно проведение экскурсии для 1–2 человек на Kia K5 или Haval Julion за 12000 ₽
- Экскурсию также можно провести для группы 8–15 человек на Ford Transit или Fiat Ducato за 17500 ₽ и для групп до 30 человек на Higer за 35000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Новосибирске
Провёл экскурсии для 332 туристов
Привет! Меня зовут Егор. С недавнего времени занимаюсь организацией и проведением экскурсий по Новосибирску. Если вы сторонник проводить экскурсии в живом диалоге за умной беседой, да ещё и узнавать приЗадать вопрос
Входит в следующие категории Новосибирска
Похожие экскурсии из Новосибирска
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
4 июл в 19:00
5 июл в 09:00
от 7200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в Новосибирск: по городу - на авто и пешком
Индивидуальная автомобильная экскурсия по Новосибирску с остановками в самых значимых местах. Узнайте историю города и насладитесь его достопримечательностями
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Купеческая Колывань и село чатских татар
Погрузитесь в историю и культуру сибирских татар и купеческого прошлого Колывани. Индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
5 июл в 08:00
9 июл в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.