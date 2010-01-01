Андрей П. – Гид из Новосибирска

Вас ждет экскурсия ⛳ по всей центральной части столицы ⭐️ Сибири.



Гуляя по центру Новосибирска, вы услышите историю 📖 появления современных символов города, узнаете, кто такой Андрей Дмитриевич Крячков и за что его любят местные жители, познакомитесь с творениями сибирских архитекторов-конструктивистов и почувствуете настоящий характер самого холодного края России.