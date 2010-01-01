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Обзорная экскурсия «Юная столица древней Сибири»

4.9
18 отзывов
Андрей П.
Андрей П. – Гид из Новосибирска
Вас ждет экскурсия ⛳ по всей центральной части столицы ⭐️ Сибири.

Гуляя по центру Новосибирска, вы услышите историю 📖 появления современных символов города, узнаете, кто такой Андрей Дмитриевич Крячков и за что его любят местные жители, познакомитесь с творениями сибирских архитекторов-конструктивистов и почувствуете настоящий характер самого холодного края России.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия «Юная столица древней Сибири»
Обзорная экскурсия «Юная столица древней Сибири»

Что вы увидите

  • Железнодорожный мост
  • Собор Александра Невского
  • Городской торговый корпус
  • Вокзал Новосибирск-Главный
  • Часовня Святителя Николая
  • Кварталы купеческого Ново-Николаевска
  • Памятник Владимиру Высоцкому
  • Католический костёл
  • Здания из выгнутого стекла: «Шар», «Кокон» и «Бутон»
  • Нарымский сквер
Обзорная экскурсия ⛳ по Новосибирску №1
Эта экскурсия — авто-прогулка по всей центральной части столицы ⭐️ Сибири. Экскурсия для приезжих, на которой вы увидите все основные достопримечательности 🏛️ Новосибирска.

Мы начнём с пролёта первого железнодорожного моста, благодаря которому появился город 🏙️. Оттуда мы прогуляемся по главной улице Новосибирска, Красному проспекту, и увидим 5 зданий, негласно считающихся архитектурными символами города:

  • собор Александра Невского,
  • городской торговый корпус,
  • вокзал Новосибирск-Главный,
  • часовня Святителя Николая (по легенде, обозначающая центр Российской империи), и, конечно же,
  • Оперный театр.
  • Вы услышите историю 📖 появления этих и других величественных домов, узнаете, кто такой Андрей Дмитриевич Крячков и за что его любят новосибирцы, познакомитесь с творениями сибирских архитекторов-конструктивистов.
  • Мы обязательно зайдём в кварталы купеческого Ново-Николаевска, где вам расскажут о драматичных событиях, происходивших здесь в 1917-1920 годах: восстании Чехословацкого корпуса, установлении власти адмирала Колчака, страшнейшей эпидемии тифа, унёсшей жизни тысяч горожан. Здесь вы узнаете, как город стал местом захоронения двух легендарных фигур Гражданской войны – барона фон Унгерна и партизанского командарма Петра Щетинкина.
  • Мы увидим и современный Новосибирск – с памятником Владимиру Высоцкому, новёхонькими высотками, католическим костёлом и оригинальными зданиями из выгнутого стекла: «Шаром», «Коконом» и «Бутоном». Закончится наша экскурсия в Нарымском сквере, одном из самых приятных зелёных уголков Новосибирска.

Организационные моменты:

  • В выходные возможен автомобильный вариант с 5-6 остановками, в остальные дни — пешеходный вариант экскурсии 🧭. При этом стоимость для автомобильного и пешеходного варианта одинакова.
  • Дети до 7 лет в сопровождении взрослых — бесплатно.
  • На маршруте предусмотрены кофе-паузы и обед в кафе бурятской кухни 🥧 «Барбарис» (всё оплачивается дополнительно).
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (только в выходные дни)
Что не входит
  • Кофе-паузы и обед в кафе
  • Музеи (по желанию)
  • Транспорт (в будние дни)
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Обзорная экскурсия «Юная столица древней Сибири»
Обзорная экскурсия «Юная столица древней Сибири»
Обзорная экскурсия «Юная столица древней Сибири»
Обзорная экскурсия «Юная столица древней Сибири»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей П.
Андрей П.
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18 отзывов оставили туристы

Андрей П. проводит ещё 5 экскурсий

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