Здания из выгнутого стекла: «Шар», «Кокон» и «Бутон»
Нарымский сквер
Обзорная экскурсия ⛳ по Новосибирску №1
Эта экскурсия — авто-прогулка по всей центральной части столицы ⭐️ Сибири. Экскурсия для приезжих, на которой вы увидите все основные достопримечательности 🏛️ Новосибирска.
Мы начнём с пролёта первого железнодорожного моста, благодаря которому появился город 🏙️. Оттуда мы прогуляемся по главной улице Новосибирска, Красному проспекту, и увидим 5 зданий, негласно считающихся архитектурными символами города:
собор Александра Невского,
городской торговый корпус,
вокзал Новосибирск-Главный,
часовня Святителя Николая (по легенде, обозначающая центр Российской империи), и, конечно же,
Оперный театр.
Вы услышите историю 📖 появления этих и других величественных домов, узнаете, кто такой Андрей Дмитриевич Крячков и за что его любят новосибирцы, познакомитесь с творениями сибирских архитекторов-конструктивистов.
Мы обязательно зайдём в кварталы купеческого Ново-Николаевска, где вам расскажут о драматичных событиях, происходивших здесь в 1917-1920 годах: восстании Чехословацкого корпуса, установлении власти адмирала Колчака, страшнейшей эпидемии тифа, унёсшей жизни тысяч горожан. Здесь вы узнаете, как город стал местом захоронения двух легендарных фигур Гражданской войны – барона фон Унгерна и партизанского командарма Петра Щетинкина.
Мы увидим и современный Новосибирск – с памятником Владимиру Высоцкому, новёхонькими высотками, католическим костёлом и оригинальными зданиями из выгнутого стекла: «Шаром», «Коконом» и «Бутоном». Закончится наша экскурсия в Нарымском сквере, одном из самых приятных зелёных уголков Новосибирска.
Организационные моменты:
В выходные возможен автомобильный вариант с 5-6 остановками, в остальные дни — пешеходный вариант экскурсии 🧭. При этом стоимость для автомобильного и пешеходного варианта одинакова.
Дети до 7 лет в сопровождении взрослых — бесплатно.
На маршруте предусмотрены кофе-паузы и обед в кафе бурятской кухни 🥧 «Барбарис» (всё оплачивается дополнительно).
Что входит
Услуги гида
Транспорт (только в выходные дни)
Что не входит
Кофе-паузы и обед в кафе
Музеи (по желанию)
Транспорт (в будние дни)
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.