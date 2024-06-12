1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
Завтра в 19:00
3 июля в 19:00
от 6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Контрасты Левобережья
«Город в городе», или многообразие Ленинского района
Начало: В районе «Сада Кирова»
Завтра в 11:30
3 июля в 08:00
от 4 270₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Новосибирск в годы Великой Отечественной войны
Узнать о важной роли Новосибирска для событий военного времени и нужд фронта
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис12 июня 2024Экскурсовод Виктор- профессионал. Очень познавательная интересная экскурсия. Структурировано построен материал с оригинальной подачей. Четко, понятно, хронологически логично построенная история в изложении эрудированного и отлично разбирающегося в материале гида. Рекомендую к посещению с этим гидом - однозначно!
- ТТатьяна4 июня 2024Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3 часа пролетели как один
- ППавел23 мая 2024Экскурсия прошла хорошо, забрали и отвезли в указанное место. Машина нормальная. Программа выполнена хорошо. Рассказ интересный. Обработано честно. Есть момент,
- ККсения21 мая 2024Наталья прекрасный экскурсовод. Все что было заявлено было выполнено
- ДДмитрий15 июля 2023Огромная благодарность и низкий поклон Наталье за восхитительную экскурсию, наполненную интереснейшими фактами о городе и показом уникальных архитектурных шедевров эпохи
- ААнтон28 сентября 2022Во время короткого посещения Новосибирска, решил посмотреть какой-либо район вместе с гидом. Выбрал «Контрасты Левобережья» и не прогадал. Скажу сразу,
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Монумент славы»
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