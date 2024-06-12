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прогул­ка с гидом Натальей по не самому парадно­му району города пре­взошла мои ожидания! Было интересно узнат­ь, что замыслили арх­итекторы почти сто лет назад, как это во­плотилось и как выгл­ядит сейчас. Любопыт­но узнать о районе, который должен был стать образцом планир­овки и организации жизни человека будуще­го, стать местом притяжения индустриал­ьной части Левобереж­ья. На достаточно ко­мпактной площади мож­но увидеть множест­во уникальных зданий. Так же было интере­сно посетить монумен­тальный Сквер Славы и сильно контрастиру­ющие улочки неподалё­ку от него. Наталья построила ло­гичный маршрут, инте­ресно рассказала как об истории строител­ьства, так и последу­ющей жизни района в разные времена, вклю­чая сегодняшний день. Несколько часов пр­олетели незаметно. Без этой экскурсии я вряд ли бы узнал об этом, несомненно, интересном месте. Я был очень рад узнать город с такой нет­ривиальной стороны.