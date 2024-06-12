Монумент славы – экскурсии в Новосибирске

Найдено 3 экскурсии в категории «Монумент славы» в Новосибирске, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
76 отзывов
Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
Завтра в 19:00
3 июля в 19:00
от 6 400 за всё до 4 чел.
Контрасты Левобережья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Контрасты Левобережья
«Город в городе», или многообразие Ленинского района
Начало: В районе «Сада Кирова»
Завтра в 11:30
3 июля в 08:00
от 4 270 за всё до 10 чел.
Новосибирск в годы Великой Отечественной войны
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Новосибирск в годы Великой Отечественной войны
Узнать о важной роли Новосибирска для событий военного времени и нужд фронта
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    12 июня 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсовод Виктор- профессионал. Очень познавательная интересная экскурсия. Структурировано построен материал с оригинальной подачей. Четко, понятно, хронологически логично построенная история в изложении эрудированного и отлично разбирающегося в материале гида. Рекомендую к посещению с этим гидом - однозначно!
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  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3 часа пролетели как один
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    миг. Спасибо Софье - она очень интересный человек и профессионал своего дела. Благодаря этой экскурсии, Новосибирск стал для нас еще ближе и интереснее. Несмотря на небольшое вмешательство погоды (дождь), это не помешало нам в нашей экскурсии. Хочется отметить водителя автомобиля Юрия: там, где мы не выходили из авто из-за дождя, водитель замедлял движение и останавливался. Большое спасибо за интересную экскурсию.

    Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3
  • П
    Павел
    23 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсия прошла хорошо, забрали и отвезли в указанное место. Машина нормальная. Программа выполнена хорошо. Рассказ интересный. Обработано честно. Есть момент,
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    что мы ожидали немного больше. увидеть красоту ночного города с точки зрения местного жителя. Ночные фонтаны, подсветку и так далее. У нас был опыт индивидуальной экскурсии в Сочи. Таксист-экскурсовод провез нас по интересным местам, ориентируясь на на наши пожелания. Мы совершили три поездки там по 5-6 часов каждая. Это запомнилось больше.

  • К
    Ксения
    21 мая 2024
    Контрасты Левобережья
    Наталья прекрасный экскурсовод. Все что было заявлено было выполнено
  • Д
    Дмитрий
    15 июля 2023
    Контрасты Левобережья
    Огромная благодарность и низкий поклон Наталье за восхитительную экскурсию, наполненную интереснейшими фактами о городе и показом уникальных архитектурных шедевров эпохи
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    конструктивизма. Особая благодарность за возможность посетить и увидеть уникальную водопроводную башню, превращённую в музей с верхней части которой открывается удивительный вид на Новосибирск.

    Огромная благодарность и низкий поклон Наталье за восхитительную экскурсию, наполненную интереснейшими фактами о городе и показомОгромная благодарность и низкий поклон Наталье за восхитительную экскурсию, наполненную интереснейшими фактами о городе и показом
  • А
    Антон
    28 сентября 2022
    Контрасты Левобережья
    Во время короткого посещения Новосибирск­а, решил посмотреть какой-либо район вместе с гидом. Выбрал «Контрасты Левобер­ежья» и не прогадал. Скажу сразу,
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    прогул­ка с гидом Натальей по не самому парадно­му району города пре­взошла мои ожидания! Было интересно узнат­ь, что замыслили арх­итекторы почти сто лет назад, как это во­плотилось и как выгл­ядит сейчас. Любопыт­но узнать о районе, который должен был стать образцом планир­овки и организации жизни человека будуще­го, стать местом притяжения индустриал­ьной части Левобереж­ья. На достаточно ко­мпактной площади мож­но увидеть множест­во уникальных зданий. Так же было интере­сно посетить монумен­тальный Сквер Славы и сильно контрастиру­ющие улочки неподалё­ку от него. Наталья построила ло­гичный маршрут, инте­ресно рассказала как об истории строител­ьства, так и последу­ющей жизни района в разные времена, вклю­чая сегодняшний день. Несколько часов пр­олетели незаметно. Без этой экскурсии я вряд ли бы узнал об этом, несомненно, интересном месте. Я был очень рад узнать город с такой нет­ривиальной стороны.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Монумент славы»

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Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июле 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Монумент славы" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 6 400. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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