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Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску

5
3 отзыва
Ирина О.
Ирина О. – Гид из Новосибирска
Если вы приехали в Новосибирск впервые, то в обязательную программу входит прогулка 👣 по главным достопримечательностям города.

Некоторые их них видны сразу же, некоторые спрятаны от посторонних глаз.

Со мной вы увидите Новосибирск и прочувствуйте его атмосферу.

Не забудьте взять с собой камеру — красивые 🤩 фотографии 📸 входят в нашу программу.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-30 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску
Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску

Что вы увидите

  • Оперный театр
  • Дом Ленина
  • Здание бывшего Торгового корпуса
  • Стоквартирный дом
  • Собор Александра Невского
  • Исторический железнодорожный мост
  • Памятник императору Александру III
Долг туриста
Приезжая в любой город 🏙️ впервые, мы пытаемся, во-первых, увидеть его основные достопримечательности 🏛️ (можно сказать — это долг каждого путешественника); во-вторых, почувствовать неповторимый колорит, присущий именно этой местности, увидеть что-то необычное и интересное; и в-третьих, запечатлеть себя, любимого, на фоне местных декораций. Все эти задачи будут выполнены во время нашей фото-экскурсии.
Главные достопримечательности
Мы осмотрим обязательные для посещения туристические места нашего города, в том числе Оперный театр, дом Ленина, здание бывшего Торгового корпуса, Стоквартирный дом, собор Александра Невского, исторический железнодорожный мост, памятник императору Александру III, и при этом заглянем в интересные дворы и познакомимся с произведениями современного стрит-арта.
Фотоотчет
Все это будет оформлено в виде основательного фотоотчета и еще долго будет напоминать вам о прекрасной поездке в наш замечательный город.
Что входит
  • Услуги гида
  • Фотоотчет об экскурсии в электронном виде
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Площадь Ленина
Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску
Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску
Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску
Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина О.
Ирина О.
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3 отзыва оставили туристы

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