Фотосессии в Новосибирске с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Новосибирске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка по центру Новосибирска
Пешая
2 отзыва
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по ключевым местам Новосибирска: от истории до уникальных снимков
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска через объектив камеры: исторические здания, арт-объекты и секретные локации ждут вас
Начало: У театра «НОВАТ»
«Фотоэкскурсия пройдёт по самым интересным локациям центра, где я расскажу вам легенды, удивительные факты и мифы»
17 июля в 11:00
18 июля в 11:00
6 400 за всё до 4 чел.
Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску
Пешая
4 отзыва
2 часа
Фотопрогулка
Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску
Начало: Пл. Ленина, Новосибирск
«Все эти задачи будут выполнены во время нашей фото-экскурсии»
Расписание: По договоренности
16 июля в 09:00
18 июля в 09:00
4 500 за всё до 30 чел.
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пешая
3 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пройти по самым ярким местам города, узнать о нём интересные факты и получить снимки на память
Начало: У здания вокзала «Новосибирск-Главный»
14 июля в 10:00
16 июля в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    20 июня 2024
    Фотопрогулка по центру Новосибирска
    Спасибо, Наталье! Фотопрогулка прошла замечательно. Наполнение ее разнообразно, рассказывается доступно и интересно.
  • А
    Алена
    18 июня 2024
    Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску
    Узнали и увидели много интересного. Но заявленная "фото-экскурссия" не соответствует. Мы думали нас будут фотографирывать на профессиональную аппаратуру.
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску
    Наш гид - Вадим. Нам понравилась экскурсия. Хорошо прогулялись, много узнали. Вадим тему знает, отвечает на все вопросы. Желаем ему удачи!
  • О
    Ольга
    23 марта 2024
    Фотопрогулка по центру Новосибирска
    Спасибо огромное Наталье, все продумано, интересные локации для фотографий и сама экскурсия познавательная. Очень довольны остались, обязательно вернемся еще раз на другие экскурсии😉
    Спасибо огромное Наталье, все продумано, интересные локации для фотографий и сама экскурсия познавательная. Очень довольны остались

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотопрогулка по центру Новосибирска
  2. Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску
  3. Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Театр оперы и балета
  3. Площадь Ленина
  4. Собор Александра Невского
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июле 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 400. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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