С Светлана Фотопрогулка по центру Новосибирска Спасибо, Наталье! Фотопрогулка прошла замечательно. Наполнение ее разнообразно, рассказывается доступно и интересно.

А Алена Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску Узнали и увидели много интересного. Но заявленная "фото-экскурссия" не соответствует. Мы думали нас будут фотографирывать на профессиональную аппаратуру.

Е Елена Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску Наш гид - Вадим. Нам понравилась экскурсия. Хорошо прогулялись, много узнали. Вадим тему знает, отвечает на все вопросы. Желаем ему удачи!