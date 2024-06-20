1 чел.
По популярности
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по ключевым местам Новосибирска: от истории до уникальных снимков
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска через объектив камеры: исторические здания, арт-объекты и секретные локации ждут вас
Начало: У театра «НОВАТ»
«Фотоэкскурсия пройдёт по самым интересным локациям центра, где я расскажу вам легенды, удивительные факты и мифы»
17 июля в 11:00
18 июля в 11:00
6 400₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Фотопрогулка
Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску
Начало: Пл. Ленина, Новосибирск
«Все эти задачи будут выполнены во время нашей фото-экскурсии»
Расписание: По договоренности
16 июля в 09:00
18 июля в 09:00
4 500₽ за всё до 30 чел.
3 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пройти по самым ярким местам города, узнать о нём интересные факты и получить снимки на память
Начало: У здания вокзала «Новосибирск-Главный»
14 июля в 10:00
16 июля в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана20 июня 2024Спасибо, Наталье! Фотопрогулка прошла замечательно. Наполнение ее разнообразно, рассказывается доступно и интересно.
- ААлена18 июня 2024Узнали и увидели много интересного. Но заявленная "фото-экскурссия" не соответствует. Мы думали нас будут фотографирывать на профессиональную аппаратуру.
- ЕЕлена5 мая 2024Наш гид - Вадим. Нам понравилась экскурсия. Хорошо прогулялись, много узнали. Вадим тему знает, отвечает на все вопросы. Желаем ему удачи!
- ООльга23 марта 2024Спасибо огромное Наталье, все продумано, интересные локации для фотографий и сама экскурсия познавательная. Очень довольны остались, обязательно вернемся еще раз на другие экскурсии😉
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июле 2024
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