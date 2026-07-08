Новосибирский Академгородок — не просто научный центр, а место, где можно узнать много нового и отлично провести время на природе. Он стоит на живописных берегах Обского моря и окружён сосновыми лесами. По пути к Академгородку мы побываем на маяке, ГЭС и смотровой площадке трёхкамерного шлюза. Поговорим о стремительном развитии этих мест и выясним, как они выглядели раньше.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 14 700 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Новосибирске

Описание экскурсии

Сперва поедем на маяк. В период судоходства подберёмся к нему вплотную, а в заснеженный период посмотрим с противоположного берега.

Заглянем на смотровую площадку трёхкамерного шлюза — рассмотрим мощные конструкции для перехода судов из верхнего бьефа в нижний и обратно.

Посвятим время ГЭС — увидим открытое распределительное устройство, панно «Покорители Оби» и прекрасную набережную вдоль уютной улочки с малоэтажными домами строителей гидроэлектростанции.

Посетим Академгородок, где ведутся разработки в области физики, биологии, информатики и других наук. Здесь вы увидите уникальные здания, которые гармонично вписываются в окружающий ландшафт.

Поговорим об истории Новосибирска, ГЭС и Академгородка. Посмотрим старые фотографии и отыщем на них 10 отличий от современных строений.

Организационные детали