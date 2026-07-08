Погружение в атмосферу науки, сибирской природы и инженерного искусства
Новосибирский Академгородок — не просто научный центр, а место, где можно узнать много нового и отлично провести время на природе. Он стоит на живописных берегах Обского моря и окружён сосновыми лесами. По пути к Академгородку мы побываем на маяке, ГЭС и смотровой площадке трёхкамерного шлюза. Поговорим о стремительном развитии этих мест и выясним, как они выглядели раньше.
Описание экскурсии
Сперва поедем на маяк. В период судоходства подберёмся к нему вплотную, а в заснеженный период посмотрим с противоположного берега.
Заглянем на смотровую площадку трёхкамерного шлюза — рассмотрим мощные конструкции для перехода судов из верхнего бьефа в нижний и обратно.
Посвятим время ГЭС — увидим открытое распределительное устройство, панно «Покорители Оби» и прекрасную набережную вдоль уютной улочки с малоэтажными домами строителей гидроэлектростанции.
Посетим Академгородок, где ведутся разработки в области физики, биологии, информатики и других наук. Здесь вы увидите уникальные здания, которые гармонично вписываются в окружающий ландшафт.
Поговорим об истории Новосибирска, ГЭС и Академгородка. Посмотрим старые фотографии и отыщем на них 10 отличий от современных строений.
Организационные детали
Едем на комфортабельном минивэне Hyundai Tucson
Дополнительно оплачивается обед в кафе (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле метро «Речной вокзал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 43 туристов
Аттестованный гид-экскурсовод и аттестованный инструктор-проводник водного туризма. Работаю вместе с супругом-водителем: возим всех любознательных в различные красивые места. Предлагаем приключения как по Новосибирской области, так и по Алтаю.
Если у вас есть места, о которых вы мечтаете, то можем проработать персональную поездку. В общем, звоните, на все вопросы ответим, поболтаем, всё обсудим, нужно новое — придумаем!
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