Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску

Приезжая в любой город впервые, мы пытаемся, во-первых, увидеть его основные достопримечательности (можно сказать - это
Индивидуально
для 30 чел.
Приезжая в любой город впервые, мы пытаемся, во-первых, увидеть его основные достопримечательности (можно сказать — это долг каждого путешественника); во-вторых, почувствовать неповторимый колорит, присущий именно этой местности, увидеть что-то необычное и интересное; и в-третьих, запечатлеть себя, любимого, на фоне местных декораций. Все эти задачи будут выполнены во время нашей фото-экскурсии.
Что вы увидите 🤩
- Оперный театр
- Дом Ленина
- Здание бывшего Торгового корпуса
- Стоквартирный дом
- Собор Александра Невского
- Исторический железнодорожный мост
- Памятник императору Александру III
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Приезжая в любой город впервые, мы пытаемся, во-первых, увидеть его основные достопримечательности (можно сказать - это долг каждого путешественника); во-вторых, почувствовать неповторимый колорит, присущий именно этой местности, увидеть что-то необычное и интересное; и в-третьих, запечатлеть себя, любимого, на фоне местных декораций.
Все эти задачи будут выполнены во время нашей фото-экскурсии.
Мы осмотрим обязательные для посещения туристические места нашего города, в том числе Оперный театр, дом Ленина, здание бывшего Торгового корпуса, Стоквартирный дом, собор Александра Невского, исторический железнодорожный мост, памятник императору Александру III, и при этом заглянем в интересные дворы и познакомимся с произведениями современного стрит-арта.
Все это будет оформлено в виде основательного фотоотчета и еще долго будет напоминать вам о прекрасной поездке в наш замечательный город.
Ответы на вопросы
- Что входит
- услуги гида
- фотоотчет об экскурсии в электронном виде
- Что не входит
- личные расходы
- Место начала и завершения?
- пл. Ленина, Новосибирск
- Когда и сколько длится
- Когда: По договоренностиЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Ирина О.
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