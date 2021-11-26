Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску

Приезжая в любой город впервые, мы пытаемся, во-первых, увидеть его основные достопримечательности (можно сказать - это долг каждого путешественника); во-вторых, почувствовать неповторимый колорит, присущий именно этой местности, увидеть что-то необычное и интересное; и в-третьих, запечатлеть себя, любимого, на фоне местных декораций.

Все эти задачи будут выполнены во время нашей фото-экскурсии.

Мы осмотрим обязательные для посещения туристические места нашего города, в том числе Оперный театр, дом Ленина, здание бывшего Торгового корпуса, Стоквартирный дом, собор Александра Невского, исторический железнодорожный мост, памятник императору Александру III, и при этом заглянем в интересные дворы и познакомимся с произведениями современного стрит-арта.

Все это будет оформлено в виде основательного фотоотчета и еще долго будет напоминать вам о прекрасной поездке в наш замечательный город.