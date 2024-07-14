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увидела рекламный баннер: Экскурсия длится не заявленные на сайте полчаса, а всего 15 минут.

В зале "Комфорт" где следовало получить аудиогид ничего о заказе экскурсии не знали, сотрудник, который отвечает за аудиогиды, начинал рабочий день с 8 часов, т. е. с круглосуточной возможностью посетить экскурсию тоже дезинформировали.

Впрочем., во второй половине дня, уже перед отъездом из Новосибирска, на экскурсию я всё же попала. Хотя сотрудники совершенно были не в курсе о бронировании на сайте. Готовы были выяснить ситуацию с администрацией, но мне было проще заплатить полную стоимость, чтобы всё успеть прослушать экскурсию.

Судя по всему после создания текста экскурсии на вокзале произошла незначительная перепланировка и пришлось самой догадываться, куда же следует идти.