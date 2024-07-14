По вокзалу Новосибирск-Главный с аудиогидом (круглосуточно)

Прогулка в наушниках по одному из ключевых символов города
Вас ждёт знакомство с главным вокзалом Новосибирска в нетипичном формате — только вы и аудиогид.

Слушайте голос в наушниках — он станет вашим проводником по зданию и подарит множество интересных историй: от строительства в трёх стилях и нескольких переименований вокзала до перевоза уникальных музейных коллекций и переполоха перед визитом руководителя КНДР.
3
2 отзыва
По вокзалу Новосибирск-Главный с аудиогидом (круглосуточно)
По вокзалу Новосибирск-Главный с аудиогидом (круглосуточно)
По вокзалу Новосибирск-Главный с аудиогидом (круглосуточно)
Ближайшие даты:
25
фев26
фев27
фев28
фев1
мар4
мар5
мар
Время начала: 00:00

Описание аудиогида

В зале «Комфорт» на 1 этаже железнодорожного вокзала вы получите специальное оборудование — плеер и наушники. И отправитесь в путешествие по монументальному зданию, внешне похожему на паровоз. Рассмотрите красоту его интерьеров, побываете в Зимнем саду с тропическим микроклиматом и раскроете тайны, которых со времён постройки у вокзала накопилось немало.

Вы узнаете:

  • Сколько раз переименовывался вокзал. Одно время его название писалось как Ново-сибирск.
  • Почему в одном здании соединились сразу три архитектурных стиля
  • Что искали все сотрудники вокзала для руководителя КНДР накануне его визита
  • Как вокзал Новосибирск-Главный встречал уникальные музейные коллекции со всей страны

И многое другое!

Организационные детали

  • Это индивидуальная экскурсия без гида с использованием предоставленных плеера и наушников
  • На экскурсию можно прийти в любое удобное для вас время
  • Остаток суммы нужно оплатить на вокзале: с 08:00 до 17:00 в будние дни в зале «Комфорт» на 1 этаже, в остальное время — в зале «Комфорт» на 2 этаже. Там же вы получите плеер и наушники.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
14 июл 2024
Сразу уточню мои претензии в первую очередь к организатору.
Я приезжала в Новосибирск ранним утром и забронировала экскурсию на 5 часов, чтобы посетить её до открытия метро.
Первое удивление было, когда я
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увидела рекламный баннер: Экскурсия длится не заявленные на сайте полчаса, а всего 15 минут.
В зале "Комфорт" где следовало получить аудиогид ничего о заказе экскурсии не знали, сотрудник, который отвечает за аудиогиды, начинал рабочий день с 8 часов, т. е. с круглосуточной возможностью посетить экскурсию тоже дезинформировали.
Впрочем., во второй половине дня, уже перед отъездом из Новосибирска, на экскурсию я всё же попала. Хотя сотрудники совершенно были не в курсе о бронировании на сайте. Готовы были выяснить ситуацию с администрацией, но мне было проще заплатить полную стоимость, чтобы всё успеть прослушать экскурсию.
Судя по всему после создания текста экскурсии на вокзале произошла незначительная перепланировка и пришлось самой догадываться, куда же следует идти.

Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Наталья, добрый вечер!

Очень сожалеем, что Вы столкнулись с некоторыми трудностями во время экскурсии. Экскурсия проводится круглосуточно, оформляется сотрудником зала «Комфорт»
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на 1 этаже, а в его отсутствие сотрудником зала со 2 этажа. Продолжительность экскурсии с учётом аудиозаписи, паузы при необходимости, а также принимая во внимание то, что маршрутом предусмотрен выход из здания вокзала и возвращение, как раз составляет до 30 минут, как указано на сайте. Мы уточним более подробно у сотрудников вокзала описанные Вами сложности и предоставим дополнительную информацию. Приносим свои извинения.

М
3 июл 2024
Прошла с аудиоэкскурсией по Новосибирскому железнодорожному вокзалу 28.06.2024 рано ктром, сразу по приезду поезда. Аудиогид получила в зале комфорт на 1 этаже. Мне любезно предложили воспользоваться туалетом, если необходимо. Сам
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текст экскурсии интересный, рассматривает залы вокзала с разных сторон, выходя за пределы здания. Я была с тяжелым чемоданом. Очень советую сдать багаж перед экскурсией в камеру хранения!!!! Так как аудиогид говорит подеяться на 2 этаж и спуститься по лестнице. А также при входе в здания вокзала, а это за аремя экскурсии нужно сделать дважды, нужно пройти досмотр. Что очень неудобно при тяжелом грузе. В здании вокзала есть лифты, причем с 1 на 2 и с 1 на -1 они разные! Прошу для удобства гостей сделать какие-то примечания в описании экскурсии. Экскурсию советую. Здание интересное с архитектурной и исторической точек зрения. И просто красивое, ухоженное и чистое. Давно считается одним из символов Новосибирска.

Прошла с аудиоэкскурсией по Новосибирскому железнодорожному вокзалу 28.06.2024 рано ктром, сразу по приезду поезда. Аудиогид получилаПрошла с аудиоэкскурсией по Новосибирскому железнодорожному вокзалу 28.06.2024 рано ктром, сразу по приезду поезда. Аудиогид получилаПрошла с аудиоэкскурсией по Новосибирскому железнодорожному вокзалу 28.06.2024 рано ктром, сразу по приезду поезда. Аудиогид получилаПрошла с аудиоэкскурсией по Новосибирскому железнодорожному вокзалу 28.06.2024 рано ктром, сразу по приезду поезда. Аудиогид получилаПрошла с аудиоэкскурсией по Новосибирскому железнодорожному вокзалу 28.06.2024 рано ктром, сразу по приезду поезда. Аудиогид получила

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