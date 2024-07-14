Вас ждёт знакомство с главным вокзалом Новосибирска в нетипичном формате — только вы и аудиогид.
Слушайте голос в наушниках — он станет вашим проводником по зданию и подарит множество интересных историй: от строительства в трёх стилях и нескольких переименований вокзала до перевоза уникальных музейных коллекций и переполоха перед визитом руководителя КНДР.
Слушайте голос в наушниках — он станет вашим проводником по зданию и подарит множество интересных историй: от строительства в трёх стилях и нескольких переименований вокзала до перевоза уникальных музейных коллекций и переполоха перед визитом руководителя КНДР.
Описание аудиогида
В зале «Комфорт» на 1 этаже железнодорожного вокзала вы получите специальное оборудование — плеер и наушники. И отправитесь в путешествие по монументальному зданию, внешне похожему на паровоз. Рассмотрите красоту его интерьеров, побываете в Зимнем саду с тропическим микроклиматом и раскроете тайны, которых со времён постройки у вокзала накопилось немало.
Вы узнаете:
- Сколько раз переименовывался вокзал. Одно время его название писалось как Ново-сибирск.
- Почему в одном здании соединились сразу три архитектурных стиля
- Что искали все сотрудники вокзала для руководителя КНДР накануне его визита
- Как вокзал Новосибирск-Главный встречал уникальные музейные коллекции со всей страны
И многое другое!
Организационные детали
- Это индивидуальная экскурсия без гида с использованием предоставленных плеера и наушников
- На экскурсию можно прийти в любое удобное для вас время
- Остаток суммы нужно оплатить на вокзале: с 08:00 до 17:00 в будние дни в зале «Комфорт» на 1 этаже, в остальное время — в зале «Комфорт» на 2 этаже. Там же вы получите плеер и наушники.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Новосибирске
Провела экскурсии для 163 туристов
Аудиогиды экскурсионного проекта «Вокзалы России» расскажут об истории вокзальных комплексов, познакомят с архитектурными особенностями вокзалов и помогут совершить путешествие во времени. Одно из главных преимуществ формата — возможность самостоятельного прослушивания в любое время суток. Для этого на вокзальном комплексе участнику аудиоэкскурсии предоставляется плеер с наушниками. Рассказ сопровождается навигационными подсказками, которые помогут сориентироваться на территории вокзалов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
14 июл 2024
Сразу уточню мои претензии в первую очередь к организатору.
Я приезжала в Новосибирск ранним утром и забронировала экскурсию на 5 часов, чтобы посетить её до открытия метро.
Первое удивление было, когда я
Я приезжала в Новосибирск ранним утром и забронировала экскурсию на 5 часов, чтобы посетить её до открытия метро.
Первое удивление было, когда я
Екатерина
Ответ организатора:
Наталья, добрый вечер!
Очень сожалеем, что Вы столкнулись с некоторыми трудностями во время экскурсии. Экскурсия проводится круглосуточно, оформляется сотрудником зала «Комфорт»
Очень сожалеем, что Вы столкнулись с некоторыми трудностями во время экскурсии. Экскурсия проводится круглосуточно, оформляется сотрудником зала «Комфорт»
М
Марина
3 июл 2024
Прошла с аудиоэкскурсией по Новосибирскому железнодорожному вокзалу 28.06.2024 рано ктром, сразу по приезду поезда. Аудиогид получила в зале комфорт на 1 этаже. Мне любезно предложили воспользоваться туалетом, если необходимо. Сам
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