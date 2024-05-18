Вокзал Главный – экскурсии в Новосибирске

Найдено 5 экскурсий в категории «Вокзал Главный» в Новосибирске, цены от 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Открывая Новосибирск
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
45 отзывов
Открывая Новосибирск
Главная площадь, театральный квартал и другие интересные места города на душевной экскурсии
Начало: Отель Domina
Сегодня в 11:00
10 июня в 15:30
3 340 за всё до 5 чел.
Новосибирск изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Новосибирск изнутри: живописные улицы и научные секреты
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, посетив его знаковые места: от железнодорожного вокзала до Академгородка
Начало: В районе привокзальной площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000 за всё до 10 чел.
Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Главное о Новосибирске: трансфер и обзорная экскурсия из аэропорта
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
Завтра в 10:00
10 июня в 00:30
9 900 за всё до 5 чел.
Новосибирск времён СССР: по следам Красной империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Новосибирск времён СССР: по следам Красной империи
Вспомнить историю сибирской столицы и поговорить о её великих днях
Начало: В Первомайском сквере
15 июня в 10:30
16 июня в 10:30
4 000 за всё до 6 чел.
По вокзалу Новосибирск-Главный с аудиогидом (круглосуточно)
Аудиогид
30 минут
Аудиоэкскурсия по вокзалу Новосибирск-Главный: погружение в историю
Познакомьтесь с историей вокзала Новосибирск-Главный, слушая увлекательные рассказы через наушники. Уникальный формат знакомства с культурным наследием
Начало: На ж/д вокзале
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Огромное спасибо за экскурсию! Познакомились с Новосибирском в свободное время в ожидании рейса на самолет! Марина и Галина прекрасно владеют
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    информацией о городе, провезли и провели по интересным местам! Всем обязательно рекомендуем! Особенно всем, вынужденным ждать свой рейс в аэропорту! И особенно, если не были еще в этом городе, и особенно, если не знаете чем занять время. Более 4-х часов пролетели как один миг!

  • А
    Алена
    1 мая 2024
    Открывая Новосибирск
    Все прошло хорошо. Наталья очень приятный человек. Экскурсия была комфортная
  • О
    Ольга
    20 апреля 2024
    Открывая Новосибирск
    Знакомство с Новосибирском прошло на "Ура!". Гид Наталья первоклассный специалист. Экскурсия интересная и познавательная. Было интересно и мне, и ребенку 10лет. Вовремя прогулки, Наталья фотографировала нас, Спасибо! Очень советую и рекомендую экскурсии Натальи!
    Знакомство с Новосибирском прошло на "Ура!". Гид Наталья первоклассный специалист. Экскурсия интересная и познавательная. Было интересноЗнакомство с Новосибирском прошло на "Ура!". Гид Наталья первоклассный специалист. Экскурсия интересная и познавательная. Было интересноЗнакомство с Новосибирском прошло на "Ура!". Гид Наталья первоклассный специалист. Экскурсия интересная и познавательная. Было интересноЗнакомство с Новосибирском прошло на "Ура!". Гид Наталья первоклассный специалист. Экскурсия интересная и познавательная. Было интересно
  • Ф
    Фёдор
    1 апреля 2024
    Открывая Новосибирск
    Узнали много нового об истории города, увидели несколько фишек, которые сами бы навряд ли нашли. Экскурсия была оптимальной и по времени и по инфо-нагрузке. Однозначно рекомендую 👍👍👍
  • И
    Ирина
    28 марта 2024
    Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Отличная экскурсия! Спасибо Галине за организацию, многое увидели за один день) были учтены все моменты, ребята выложились по максимуму) будем рекомендовать знакомым и друзьям!
  • А
    Александр
    26 февраля 2024
    Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Что хорошо, то хорошо! Даже отлично! У нас было около четырёх часов при пересадке в Новосибирске и мы провели их в
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    компании Галины и Михаила, людей искренне увлечённых своим делом, знающих историю и современность Новосибирска, готовых щедро делиться своими знаниями, создавая непринуждённую, дружескую атмосферу. Искренне рекомендую! Лучшего короткого свидания с Новосибирском трудно себе представить! Спасибо!

  • А
    Антон
    15 февраля 2024
    По вокзалу Новосибирск-Главный с аудиогидом (круглосуточно)
    Столько раз отправлялся с этого вокзала, но никогда не думал, что у него такая богатая история! Всем советую послушать аудиогид! p.s. Ждем, когда в Новосиб приедет третий руководитель КНДР и тоже вспомнит про легендарный стул:)
  • Р
    Руслан
    23 октября 2023
    Новосибирск изнутри
    экскурсия понравилась. познавательно провели время и пофотографировались. понравилась экскурсия в музей минеральных камней. на обратном пути познакомились с новосибирскими пробками))
  • Н
    Наталья
    14 июля 2023
    Новосибирск изнутри
    Выбирали экскурсию одного экскурсовода, пришел другой… А предлогают выбирать именно экскурсию с конкретным экскурсоводом. Зачем я тратила время и выбирала?
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    И о замене сообщили за минуту до начала. В целом экскурсия понравилась, особенно музей гиологии. Но в связи с заменой цена у экскурсии тоже должна меняться, уменьшаться.

  • И
    Ирина
    9 июля 2023
    Новосибирск изнутри
    Спасибо Ирине за организацию нашего знакомства с Академгородком! Посетили основные значимые места этого города в городе. Очень хорошо продуман маршрут,
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    гид отвечает на вопросы. Не хватило более глубокой информации о научной жизни городка, чувство гордости за Сибирскую науку охватывало, но вот побольше бы, это же целых 35 научных институтов!!! Тем не менее, мы отлично погуляли, все увидели, что хотели. Отдельное спасибо Ирине за кулинарное открытие - буузы! Приятно, что гид заботится о своих экскурсантах: и тенек в жаркую погоду найдет и про еду не забудет, так как экскурсия длинная, а голодное брюхо к учению глухо:)

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Вокзал Главный»

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  8. Набережная
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Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Вокзал Главный" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 300 до 9 900. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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