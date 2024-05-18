1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Открывая Новосибирск
Главная площадь, театральный квартал и другие интересные места города на душевной экскурсии
Начало: Отель Domina
Сегодня в 11:00
10 июня в 15:30
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Новосибирск изнутри: живописные улицы и научные секреты
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, посетив его знаковые места: от железнодорожного вокзала до Академгородка
Начало: В районе привокзальной площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Главное о Новосибирске: трансфер и обзорная экскурсия из аэропорта
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
Завтра в 10:00
10 июня в 00:30
9 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Новосибирск времён СССР: по следам Красной империи
Вспомнить историю сибирской столицы и поговорить о её великих днях
Начало: В Первомайском сквере
15 июня в 10:30
16 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
30 минут
Аудиоэкскурсия по вокзалу Новосибирск-Главный: погружение в историю
Познакомьтесь с историей вокзала Новосибирск-Главный, слушая увлекательные рассказы через наушники. Уникальный формат знакомства с культурным наследием
Начало: На ж/д вокзале
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга18 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию! Познакомились с Новосибирском в свободное время в ожидании рейса на самолет! Марина и Галина прекрасно владеют
- ААлена1 мая 2024Все прошло хорошо. Наталья очень приятный человек. Экскурсия была комфортная
- ООльга20 апреля 2024Знакомство с Новосибирском прошло на "Ура!". Гид Наталья первоклассный специалист. Экскурсия интересная и познавательная. Было интересно и мне, и ребенку 10лет. Вовремя прогулки, Наталья фотографировала нас, Спасибо! Очень советую и рекомендую экскурсии Натальи!
- ФФёдор1 апреля 2024Узнали много нового об истории города, увидели несколько фишек, которые сами бы навряд ли нашли. Экскурсия была оптимальной и по времени и по инфо-нагрузке. Однозначно рекомендую 👍👍👍
- ИИрина28 марта 2024Отличная экскурсия! Спасибо Галине за организацию, многое увидели за один день) были учтены все моменты, ребята выложились по максимуму) будем рекомендовать знакомым и друзьям!
- ААлександр26 февраля 2024Что хорошо, то хорошо! Даже отлично! У нас было около четырёх часов при пересадке в Новосибирске и мы провели их в
- ААнтон15 февраля 2024Столько раз отправлялся с этого вокзала, но никогда не думал, что у него такая богатая история! Всем советую послушать аудиогид! p.s. Ждем, когда в Новосиб приедет третий руководитель КНДР и тоже вспомнит про легендарный стул:)
- РРуслан23 октября 2023экскурсия понравилась. познавательно провели время и пофотографировались. понравилась экскурсия в музей минеральных камней. на обратном пути познакомились с новосибирскими пробками))
- ННаталья14 июля 2023Выбирали экскурсию одного экскурсовода, пришел другой… А предлогают выбирать именно экскурсию с конкретным экскурсоводом. Зачем я тратила время и выбирала?
- ИИрина9 июля 2023Спасибо Ирине за организацию нашего знакомства с Академгородком! Посетили основные значимые места этого города в городе. Очень хорошо продуман маршрут,
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Вокзал Главный»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Вокзал Главный" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 300 до 9 900. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Новосибирске на 2024 год по теме «Вокзал Главный», 57 ⭐ отзывов, цены от 300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август