О Ольга Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия читать дальше информацией о городе, провезли и провели по интересным местам! Всем обязательно рекомендуем! Особенно всем, вынужденным ждать свой рейс в аэропорту! И особенно, если не были еще в этом городе, и особенно, если не знаете чем занять время. Более 4-х часов пролетели как один миг! Огромное спасибо за экскурсию! Познакомились с Новосибирском в свободное время в ожидании рейса на самолет! Марина и Галина прекрасно владеют

А Алена Открывая Новосибирск Все прошло хорошо. Наталья очень приятный человек. Экскурсия была комфортная

О Ольга Открывая Новосибирск Знакомство с Новосибирском прошло на "Ура!". Гид Наталья первоклассный специалист. Экскурсия интересная и познавательная. Было интересно и мне, и ребенку 10лет. Вовремя прогулки, Наталья фотографировала нас, Спасибо! Очень советую и рекомендую экскурсии Натальи!

Ф Фёдор Открывая Новосибирск Узнали много нового об истории города, увидели несколько фишек, которые сами бы навряд ли нашли. Экскурсия была оптимальной и по времени и по инфо-нагрузке. Однозначно рекомендую 👍👍👍

И Ирина Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия Отличная экскурсия! Спасибо Галине за организацию, многое увидели за один день) были учтены все моменты, ребята выложились по максимуму) будем рекомендовать знакомым и друзьям!

А Александр Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия читать дальше компании Галины и Михаила, людей искренне увлечённых своим делом, знающих историю и современность Новосибирска, готовых щедро делиться своими знаниями, создавая непринуждённую, дружескую атмосферу. Искренне рекомендую! Лучшего короткого свидания с Новосибирском трудно себе представить! Спасибо! Что хорошо, то хорошо! Даже отлично! У нас было около четырёх часов при пересадке в Новосибирске и мы провели их в

А Антон По вокзалу Новосибирск-Главный с аудиогидом (круглосуточно) Столько раз отправлялся с этого вокзала, но никогда не думал, что у него такая богатая история! Всем советую послушать аудиогид! p.s. Ждем, когда в Новосиб приедет третий руководитель КНДР и тоже вспомнит про легендарный стул:)

Р Руслан Новосибирск изнутри экскурсия понравилась. познавательно провели время и пофотографировались. понравилась экскурсия в музей минеральных камней. на обратном пути познакомились с новосибирскими пробками))

Н Наталья Новосибирск изнутри читать дальше И о замене сообщили за минуту до начала. В целом экскурсия понравилась, особенно музей гиологии. Но в связи с заменой цена у экскурсии тоже должна меняться, уменьшаться. Выбирали экскурсию одного экскурсовода, пришел другой… А предлогают выбирать именно экскурсию с конкретным экскурсоводом. Зачем я тратила время и выбирала?