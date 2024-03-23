Фотопрогулка по центру Новосибирска

Погрузитесь в атмосферу Новосибирска через объектив камеры: исторические здания, арт-объекты и секретные локации ждут вас
Представьте, как вы идете по живописным улицам Новосибирска, вокруг исторические здания, каждый камень рассказывает свою уникальную историю.

Ваш личный фотограф не только покажет самые фотогеничные места города, но и запечатлеет вас
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на фоне этих великолепных видов.

Вам не придется беспокоиться о поиске идеального ракурса или освещения - профессионал возьмет это на себя.

В результате вы получите коллекцию из 50-80 живых фотографий, которые станут яркими воспоминаниями о вашем путешествии по Новосибирску

5
1 отзыв

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 📸 Профессиональные фотографии на память
  2. 🏛 Увлекательные истории и легенды
  3. 🌟 Уникальные фотолокации
  4. 👥 Индивидуальный подход
  5. 🎨 Возможность выбора стиля фотосессии
  6. 📅 Быстрая обработка и получение фотографий

Что можно увидеть

  • Оперный театр
  • Арт-композиция
  • Старинный особняк
  • Советский авангард
  • Самая популярная улица города
  • Дом с историей
  • Купеческий подарок
  • Часовня Николая Чудотворца
Фотопрогулка по центру Новосибирска
Фотопрогулка по центру Новосибирска
Фотопрогулка по центру Новосибирска
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Фотоэкскурсия пройдёт по самым интересным локациям центра, где я расскажу вам легенды, удивительные факты и мифы.

  • Оперный театр. Узнаем, зачем нужно почесать носы сибирским медведям и где это можно сделать. Пройдём под сводами впечатляющей колоннады, посмотрим на купол театра с самой фотогеничной точки и попробуем повторить легендарный снимок Beatles на клавишах клумбы.
  • Арт-композиция, при помощи которой автор останавливает время и заставляет нас думать о моменте. Поймаем его на камеру в портале времени!
  • Старинный особняк в стиле модерн или фото на фоне советского авангарда? Выбор за вами. А пока вы выбираете, я расскажу секреты этих зданий.
  • Самая популярная улица города. Вы узнаете всё про книжный бар «Открой рот» и увидите завораживающий полёт 299-ти птиц и одного комара!
  • А как же сибирское деревянное зодчество? Не пропустим. Дом с историей и великолепными наличниками в стиле барокко станет отличным фоном для фото. А помните ли вы дисковые телефоны? Если уже подзабыли или совсем ничего о них не знаете, у вас есть шанс увидеть их в форме… скамеек! Также я расскажу о купеческом подарке даме сердца и покажу его. Вы узнаете, где находится театральное кресло Александра Карелина, в чём секрет купола часовни Николая Чудотворца и многое другое.

Организационные детали

  • Зимой температура может быть от 0 до −35°, пожалуйста, одевайтесь соответствующе. Можно захватить с собой термос с горячими напитками, возможно сокращение фотопрогулки на 30 минут без изменения стоимости.
  • Фотографии (50–80 шт.) я вышлю в тот же день, в цветокоррекции. Обращаю ваше внимание, что эта фотопрогулка — не полноценная фотосессия, а фотоистория с живыми фотографиями без «журнальной обработки».
  • Фотографии я размещаю на Яндекс диске, их можно скачать в течение 2 недель, после чего они удалятся без возможности восстановления
  • По запросу фотопрогулка может быть проведена для компании более 4 человек, детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У театра «НОВАТ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ольга
23 мар 2024
Спасибо огромное Наталье, все продумано, интересные локации для фотографий и сама экскурсия познавательная. Очень довольны остались, обязательно вернемся еще раз на другие экскурсии😉

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