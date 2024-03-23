Представьте, как вы идете по живописным улицам Новосибирска, вокруг исторические здания, каждый камень рассказывает свою уникальную историю.
Ваш личный фотограф не только покажет самые фотогеничные места города, но и запечатлеет вас
Ваш личный фотограф не только покажет самые фотогеничные места города, но и запечатлеет вас
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии на память
- 🏛 Увлекательные истории и легенды
- 🌟 Уникальные фотолокации
- 👥 Индивидуальный подход
- 🎨 Возможность выбора стиля фотосессии
- 📅 Быстрая обработка и получение фотографий
Что можно увидеть
- Оперный театр
- Арт-композиция
- Старинный особняк
- Советский авангард
- Самая популярная улица города
- Дом с историей
- Купеческий подарок
- Часовня Николая Чудотворца
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Фотоэкскурсия пройдёт по самым интересным локациям центра, где я расскажу вам легенды, удивительные факты и мифы.
- Оперный театр. Узнаем, зачем нужно почесать носы сибирским медведям и где это можно сделать. Пройдём под сводами впечатляющей колоннады, посмотрим на купол театра с самой фотогеничной точки и попробуем повторить легендарный снимок Beatles на клавишах клумбы.
- Арт-композиция, при помощи которой автор останавливает время и заставляет нас думать о моменте. Поймаем его на камеру в портале времени!
- Старинный особняк в стиле модерн или фото на фоне советского авангарда? Выбор за вами. А пока вы выбираете, я расскажу секреты этих зданий.
- Самая популярная улица города. Вы узнаете всё про книжный бар «Открой рот» и увидите завораживающий полёт 299-ти птиц и одного комара!
- А как же сибирское деревянное зодчество? Не пропустим. Дом с историей и великолепными наличниками в стиле барокко станет отличным фоном для фото. А помните ли вы дисковые телефоны? Если уже подзабыли или совсем ничего о них не знаете, у вас есть шанс увидеть их в форме… скамеек! Также я расскажу о купеческом подарке даме сердца и покажу его. Вы узнаете, где находится театральное кресло Александра Карелина, в чём секрет купола часовни Николая Чудотворца и многое другое.
Организационные детали
- Зимой температура может быть от 0 до −35°, пожалуйста, одевайтесь соответствующе. Можно захватить с собой термос с горячими напитками, возможно сокращение фотопрогулки на 30 минут без изменения стоимости.
- Фотографии (50–80 шт.) я вышлю в тот же день, в цветокоррекции. Обращаю ваше внимание, что эта фотопрогулка — не полноценная фотосессия, а фотоистория с живыми фотографиями без «журнальной обработки».
- Фотографии я размещаю на Яндекс диске, их можно скачать в течение 2 недель, после чего они удалятся без возможности восстановления
- По запросу фотопрогулка может быть проведена для компании более 4 человек, детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра «НОВАТ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 1660 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья! Я работаю в туристической сфере с 1998 года, с 2019 года — в качестве гида по Новосибирску и области, с 2023 года подтвердила свой статус профессиональногоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
23 мар 2024
Спасибо огромное Наталье, все продумано, интересные локации для фотографий и сама экскурсия познавательная. Очень довольны остались, обязательно вернемся еще раз на другие экскурсии😉
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