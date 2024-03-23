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гида обязательной аттестацией гидов. Мне очень приятно, что путешественники, выбирая мои экскурсии, открывают для себя город многогранным, интересным и красивым и оставляют о нем такие прекрасные отзывы! Я постоянно совершенствую свои профессиональные навыки, так в 2022 году получила дополнительное профессиональное образование гида в ТГУ. По второй своей профессии я фотограф, мои путешественники всегда пользуются моими подсказками для самых интересных снимков городских достопримечательности и селфи на их фоне. Среди моих экскурсантов семьи, индивидуальные туристы, директора заводов и студенты.