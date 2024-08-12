Экскурсия будет интересна как гостям, так и жителям Новосибирска — города, в котором исторические факты гораздо интереснее, чем мифы и художественный вымысел.
Красный проспект, площадь Ленина, улица Каинская — в этой программе я объединила ключевые локации, чтобы вы получили полное представление о возникновении и развитии столицы Сибири.
Красный проспект, площадь Ленина, улица Каинская — в этой программе я объединила ключевые локации, чтобы вы получили полное представление о возникновении и развитии столицы Сибири.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Улица Каинская — одна из первых улиц города со старинными домами.
- Фейковая площадь Свердлова, которой на самом деле нет.
- Собор Александра Невского — первый храм Новосибирска.
- Красный проспект — главная улица города.
- Площадь Ленина, где раньше был огромный базар, а теперь — самый большой театр в России.
Вы узнаете:
- Как появился Ново-Николаевск и почему он стал самым быстрорастущим городом сначала в Российской империи, а затем в Советском Союзе.
- Зачем его переименовали в Новосибирск.
- Как звучали первоначальные названия улиц.
- В каком здании Колчак обещал контрнаступление Сибирской армии и почему оно провалилось.
- Где находится «трон власти» и братское кладбище со «статуей свободы, закопанной в землю».
Организационные детали
- Программа ориентирована на взрослых и детей от 12 лет.
- Все достопримечательности осматриваем снаружи. По желанию группы можем зайти в храм.
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — доплата 700 руб. /чел.
в воскресенье в 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Ленину напротив Оперного театра
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 140 туристов
Историк, профессиональный гид. Специалист по дореволюционной истории Новосибирска, автор научных статей и книги о Ново-Николаевске. Коренная сибирячка, в Новосибирске живу 20 лет.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
12 авг 2024
Благодарим за интересное и комфортное знакомство с городом!
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