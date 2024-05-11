От ж/д вокзала – экскурсии в Новосибирске

Найдено 3 экскурсии в категории «От ж/д вокзала» в Новосибирске, цены от 3 340 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Открывая Новосибирск
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
45 отзывов
Открывая Новосибирск
Главная площадь, театральный квартал и другие интересные места города на душевной экскурсии
Начало: Отель Domina
Сегодня в 11:00
10 июня в 15:30
3 340 за всё до 5 чел.
Новосибирск изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Новосибирск изнутри: живописные улицы и научные секреты
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, посетив его знаковые места: от железнодорожного вокзала до Академгородка
Начало: В районе привокзальной площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000 за всё до 10 чел.
Академгородок + ГЭС в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Академгородок + ГЭС в мини-группе
Путешествие по Академгородку и Новосибирской ГЭС в мини-группе. Уникальные памятники, панорама Обского моря и красота Сибири ждут вас
Начало: На улице Дмитрия Шамшурина
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    11 мая 2024
    Академгородок + ГЭС в мини-группе
    Добрый день, Экскурсию проводила Маргарита Модина. Очень познавательная и красочная поездка получилась, особенно интересно узнавать разные моменты жизни в городе именно
    читать дальше

    от коренного жителя. Маргарита очень много рассказывала не только об исторических фактах, но и разбавляла своё повествование жизненными историями, что лично мне очень нравится. Большое спасибо за то, что сделали Новосибирск немного ближе и роднее:)

  • А
    Алена
    1 мая 2024
    Открывая Новосибирск
    Все прошло хорошо. Наталья очень приятный человек. Экскурсия была комфортная
  • О
    Ольга
    20 апреля 2024
    Открывая Новосибирск
    Знакомство с Новосибирском прошло на "Ура!". Гид Наталья первоклассный специалист. Экскурсия интересная и познавательная. Было интересно и мне, и ребенку 10лет. Вовремя прогулки, Наталья фотографировала нас, Спасибо! Очень советую и рекомендую экскурсии Натальи!
    Знакомство с Новосибирском прошло на "Ура!". Гид Наталья первоклассный специалист. Экскурсия интересная и познавательная. Было интересноЗнакомство с Новосибирском прошло на "Ура!". Гид Наталья первоклассный специалист. Экскурсия интересная и познавательная. Было интересноЗнакомство с Новосибирском прошло на "Ура!". Гид Наталья первоклассный специалист. Экскурсия интересная и познавательная. Было интересноЗнакомство с Новосибирском прошло на "Ура!". Гид Наталья первоклассный специалист. Экскурсия интересная и познавательная. Было интересно
  • Ф
    Фёдор
    1 апреля 2024
    Открывая Новосибирск
    Узнали много нового об истории города, увидели несколько фишек, которые сами бы навряд ли нашли. Экскурсия была оптимальной и по времени и по инфо-нагрузке. Однозначно рекомендую 👍👍👍
  • Р
    Руслан
    23 октября 2023
    Новосибирск изнутри
    экскурсия понравилась. познавательно провели время и пофотографировались. понравилась экскурсия в музей минеральных камней. на обратном пути познакомились с новосибирскими пробками))
  • Н
    Наталья
    14 июля 2023
    Новосибирск изнутри
    Выбирали экскурсию одного экскурсовода, пришел другой… А предлогают выбирать именно экскурсию с конкретным экскурсоводом. Зачем я тратила время и выбирала?
    читать дальше

    И о замене сообщили за минуту до начала. В целом экскурсия понравилась, особенно музей гиологии. Но в связи с заменой цена у экскурсии тоже должна меняться, уменьшаться.

  • И
    Ирина
    9 июля 2023
    Новосибирск изнутри
    Спасибо Ирине за организацию нашего знакомства с Академгородком! Посетили основные значимые места этого города в городе. Очень хорошо продуман маршрут,
    читать дальше

    гид отвечает на вопросы. Не хватило более глубокой информации о научной жизни городка, чувство гордости за Сибирскую науку охватывало, но вот побольше бы, это же целых 35 научных институтов!!! Тем не менее, мы отлично погуляли, все увидели, что хотели. Отдельное спасибо Ирине за кулинарное открытие - буузы! Приятно, что гид заботится о своих экскурсантах: и тенек в жаркую погоду найдет и про еду не забудет, так как экскурсия длинная, а голодное брюхо к учению глухо:)

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «От ж/д вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Открывая Новосибирск
  2. Новосибирск изнутри
  3. Академгородок + ГЭС в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Театр оперы и балета
  3. Собор Александра Невского
  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 3 340 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Новосибирске на 2024 год по теме «От ж/д вокзала», 55 ⭐ отзывов, цены от 3340₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам