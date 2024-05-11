1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Открывая Новосибирск
Главная площадь, театральный квартал и другие интересные места города на душевной экскурсии
Начало: Отель Domina
Сегодня в 11:00
10 июня в 15:30
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Новосибирск изнутри: живописные улицы и научные секреты
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, посетив его знаковые места: от железнодорожного вокзала до Академгородка
Начало: В районе привокзальной площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
4 часа
Академгородок + ГЭС в мини-группе
Путешествие по Академгородку и Новосибирской ГЭС в мини-группе. Уникальные памятники, панорама Обского моря и красота Сибири ждут вас
Начало: На улице Дмитрия Шамшурина
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана11 мая 2024Добрый день, Экскурсию проводила Маргарита Модина. Очень познавательная и красочная поездка получилась, особенно интересно узнавать разные моменты жизни в городе именно
- ААлена1 мая 2024Все прошло хорошо. Наталья очень приятный человек. Экскурсия была комфортная
- ООльга20 апреля 2024Знакомство с Новосибирском прошло на "Ура!". Гид Наталья первоклассный специалист. Экскурсия интересная и познавательная. Было интересно и мне, и ребенку 10лет. Вовремя прогулки, Наталья фотографировала нас, Спасибо! Очень советую и рекомендую экскурсии Натальи!
- ФФёдор1 апреля 2024Узнали много нового об истории города, увидели несколько фишек, которые сами бы навряд ли нашли. Экскурсия была оптимальной и по времени и по инфо-нагрузке. Однозначно рекомендую 👍👍👍
- РРуслан23 октября 2023экскурсия понравилась. познавательно провели время и пофотографировались. понравилась экскурсия в музей минеральных камней. на обратном пути познакомились с новосибирскими пробками))
- ННаталья14 июля 2023Выбирали экскурсию одного экскурсовода, пришел другой… А предлогают выбирать именно экскурсию с конкретным экскурсоводом. Зачем я тратила время и выбирала?
- ИИрина9 июля 2023Спасибо Ирине за организацию нашего знакомства с Академгородком! Посетили основные значимые места этого города в городе. Очень хорошо продуман маршрут,
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «От ж/д вокзала»
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