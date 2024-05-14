Экскурсии на водопады из Новосибирска

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады» в Новосибирске, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
«Обратный путь через лес приведет вас к селу Легостаево, возле которого располагается один из редких водопадов для нашего региона, не замерзающих даже зимой»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
16 500 за всё до 3 чел.
Водопады и скалы Новосибирской области
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Водопады и скалы Новосибирской области: индивидуальная экскурсия
Насыщенное однодневное путешествие по живописным уголкам Новосибирской области. Водопады, скалы и свежий воздух ждут вас
«Вы увидите два водопада: Бучило и водопад на реке Талица в посёлке Никоново»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
16 000 за всё до 2 чел.
Водопады и скалы Новосибирской области
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Водопады и скалы Новосибирской области
Начало: Речной вокзал
«Посетим небольшой водопад Бучило»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
16 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    14 мая 2024
    Водопады и скалы Новосибирской области
    Поездка оставила незабываемые впечатления! В рамках тура мы посетили самые живописные места региона, куда самостоятельно добраться было бы непросто. Любовь
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    и Евгений рассказали много интересного о местных достопримечательностях. Живописные водопады, скалы, поляны подснежников… К водопадам подходили достаточно близко, чтобы почувствовать прохладу от брызг воды. На скале Альпинист я увидела огромное количество подснежников самых разных цветов. Это было великолепно! Аромат стоял просто потрясающий. С вершины Березовских скал открывался захватывающий вид на окрестности. Я смог сделать несколько панорамных снимков. Хочу выразить благодарность Любови и Евгению. Всё прошло замечательно, и я обязательно порекомендую этот тур своим друзьям и знакомым.

  • И
    Игорь
    6 марта 2024
    Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
    Нет сомнений в том, что маршрут интересен во всех отношениях в любое время года - летом не дано увидеть водопады,
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    скованные льдом, равно как и Бердь со скал, покрытую снегом. Легостаевский заказник с его экотропой дает редкую возможность городскому жителю, вырвавшемуся из мегаполиса, погрузиться не только в снег, но и в сакральную жизнь и тишину зимней природы. А эрудиция, талант рассказчика и обаяние Марии, вашего гида и сотоварища по путешествию, дает возможность почувствовать всё это сполна. Спасибо!

  • Н
    Надежда
    14 ноября 2023
    Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
    Большое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобный маршрут и ненавязчиво подана информация с жизненным опытом! Нужно приехать летом)
    Большое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобныйБольшое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобныйБольшое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобныйБольшое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобный
  • Н
    Надежда
    25 октября 2023
    Водопады и скалы Новосибирской области
    Экскурсия интересна своей необычностью-те места, куда нас привезли Любовь и Евгений, поражают простором, воздухом, тишиной, тайной и красотой. Совсем не
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    ожидаешь увидеть такие горы в Новосибирской области. Евгений отличный водитель и фотограф, а Любовь интересный рассказчик. Оба увлечены своим делом и стараются открыть и показать гостям региона новые неожиданные локации. Спасибо им огромное и за ароматный чай с травами, собранными их руками, и за посиделки у костра, и за встречу с лешим и водяным. Рекомендуем!

    Экскурсия интересна своей необычностью-те места, куда нас привезли Любовь и Евгений, поражают простором, воздухом, тишиной, тайнойЭкскурсия интересна своей необычностью-те места, куда нас привезли Любовь и Евгений, поражают простором, воздухом, тишиной, тайной
  • Г
    Галина
    6 сентября 2023
    Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
    Очень милая экскурсия с красивейшими природными видами. Татьяна очаровательный экскурсовод. Было ощущение, что приехали в гости к друзьям.))))). Машина удобная.
  • Е
    Екатерина
    7 июля 2023
    Водопады и скалы Новосибирской области
    Красивые места, где нет людей
    Красивые места, где нет людейКрасивые места, где нет людейКрасивые места, где нет людейКрасивые места, где нет людейКрасивые места, где нет людейКрасивые места, где нет людейКрасивые места, где нет людейКрасивые места, где нет людейКрасивые места, где нет людейКрасивые места, где нет людей
  • Т
    Татьяна
    21 июня 2023
    Водопады и скалы Новосибирской области
    Поездка была очень познавательной и подарила много новых впечатлений! Надышались свежим воздухом, насмотрелись красот Новосибирской области. Маршрут очень интересный, экскурсовод замечательный, машина зверь! Спасибо большое!
  • А
    Анна
    19 мая 2023
    Бердские скалы + Водопады + Святой Ключ
    Большое спасибо за экскурсию Ольге Ткаченко! Несмотря на не очень хорошую погоду (мокрый снежок в конце апреля), нам очень понравилось!
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    Природа пробуждается от зимнего сна, зацветает кандык, птицы запели! Чудо, как хорошо! Ну и, конечно же, сами скалы! Такая мощь, настоящая сибирская! Большой плюс - мало народу, мы были почти одни. В дополнение - водопады - по весне полноводные. Прекрасный обед у хозяйки прямо в деревенском доме.

  • Е
    Елена
    31 января 2023
    Бердские скалы + Водопады + Святой Ключ
    Все знают о пользе выхода из зоны комфорта. Если выходя из одной зоны комфорта зайти в другую, можно получить двойное
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    удовольствие. Именно таким получилось мое путешествие с Ольгой Ткаченко на Бердские скалы. 4 километра пешком по живописному лесу на свежем воздухе, горячий глинтвейн и восхитительные пейзажи. Затем нас ждал настоящий деревенский обед в избе с дровяной печкой Варёная картошечка с домашней котлеткой и соленьями, травяной чай с калиновым вареньем и блинчиками. Потекли слюнки? До сих пор вспоминаю огурчики и хочется повторить… На обратном пути заехали в Ложок, чтобы искупаться в ледяной купели. Такое чудесное, полное релакса и различных удовольствий получилось путешествие. Прекрасна Земля наша и так приятно прикинуться к ней.

  • О
    Ольга
    29 января 2023
    Бердские скалы + Водопады + Святой Ключ
    Сегодня 29 января я была на экскурсии Бедские скалы, Новососедово, Ложок. Проводила Ольга Ткаченко. Очень понравилось, Оля владеет своим искусством
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    великолепно, чистый богатый русский язык, глубокие знания истории, человек добрейшей души и чистоты. Благодарю Вас Оля за прекрасный день, удачи Вам и хороших попутчиков🧚‍♂

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Водопады»

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Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 16 000 до 16 500. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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