1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
«Обратный путь через лес приведет вас к селу Легостаево, возле которого располагается один из редких водопадов для нашего региона, не замерзающих даже зимой»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
16 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Водопады и скалы Новосибирской области: индивидуальная экскурсия
Насыщенное однодневное путешествие по живописным уголкам Новосибирской области. Водопады, скалы и свежий воздух ждут вас
«Вы увидите два водопада: Бучило и водопад на реке Талица в посёлке Никоново»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Водопады и скалы Новосибирской области
Начало: Речной вокзал
«Посетим небольшой водопад Бучило»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра14 мая 2024Поездка оставила незабываемые впечатления! В рамках тура мы посетили самые живописные места региона, куда самостоятельно добраться было бы непросто. Любовь
- ИИгорь6 марта 2024Нет сомнений в том, что маршрут интересен во всех отношениях в любое время года - летом не дано увидеть водопады,
- ННадежда14 ноября 2023Большое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобный маршрут и ненавязчиво подана информация с жизненным опытом! Нужно приехать летом)
- ННадежда25 октября 2023Экскурсия интересна своей необычностью-те места, куда нас привезли Любовь и Евгений, поражают простором, воздухом, тишиной, тайной и красотой. Совсем не
- ГГалина6 сентября 2023Очень милая экскурсия с красивейшими природными видами. Татьяна очаровательный экскурсовод. Было ощущение, что приехали в гости к друзьям.))))). Машина удобная.
- ЕЕкатерина7 июля 2023Красивые места, где нет людей
- ТТатьяна21 июня 2023Поездка была очень познавательной и подарила много новых впечатлений! Надышались свежим воздухом, насмотрелись красот Новосибирской области. Маршрут очень интересный, экскурсовод замечательный, машина зверь! Спасибо большое!
- ААнна19 мая 2023Бердские скалы + Водопады + Святой КлючБольшое спасибо за экскурсию Ольге Ткаченко! Несмотря на не очень хорошую погоду (мокрый снежок в конце апреля), нам очень понравилось!
- ЕЕлена31 января 2023Бердские скалы + Водопады + Святой КлючВсе знают о пользе выхода из зоны комфорта. Если выходя из одной зоны комфорта зайти в другую, можно получить двойное
- ООльга29 января 2023Бердские скалы + Водопады + Святой КлючСегодня 29 января я была на экскурсии Бедские скалы, Новососедово, Ложок. Проводила Ольга Ткаченко. Очень понравилось, Оля владеет своим искусством
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Водопады»
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