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удовольствие. Именно таким получилось мое путешествие с Ольгой Ткаченко на Бердские скалы. 4 километра пешком по живописному лесу на свежем воздухе, горячий глинтвейн и восхитительные пейзажи. Затем нас ждал настоящий деревенский обед в избе с дровяной печкой Варёная картошечка с домашней котлеткой и соленьями, травяной чай с калиновым вареньем и блинчиками. Потекли слюнки? До сих пор вспоминаю огурчики и хочется повторить… На обратном пути заехали в Ложок, чтобы искупаться в ледяной купели. Такое чудесное, полное релакса и различных удовольствий получилось путешествие. Прекрасна Земля наша и так приятно прикинуться к ней.