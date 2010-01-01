Православие на Сибирской земле
Земли близ нынешнего Новосибирска, вообще, стали заселяться лишь с начала XVIII века, а потому у нас нет древних святынь и тысячелетних храмов... Тем не менее, чудеса Веры возможны и в нынешние времена, и рядом со столицей ⭐️ Сибири тоже есть места, куда стремятся православные паломники, места, которые должен посетить верующий человек.
Посёлок Мочище
Так, на Транссибирской магистрали к востоку от Новосибирска расположена небольшая станция Мочище, ровесница областного центра (ей тоже сто двадцать лет). Это малоприметный посёлок, который хранит в своём храме чудотворную икону Божией Матери «Иверская». Именно к ней устремляются тысячи паломников со всей Сибири и даже России, поскольку зафиксированы многочисленные случаи исцеления больных. Сейчас около скромного когда-то храма, переделанного из деревянной избы, несостоявшегося детского сада, выросло целое Архиерейское подворье.
Посёлок Ложок
Второе по известности место паломничества близ Новосибирска – это посёлок Ложок — отдалённая часть промышленного города Искитим, где в сталинские времена был один из самых жутких штрафных лагерей системы ГУЛАГ, в котором среди заключённых были и священнослужители. На месте расстрела некоторых из них вскоре забил родник. Сейчас здесь всё облагорожено: есть купель и колодезь, недавно построена Церковь ⛪ Новомученников и Исповедников Церкви Русской.
Маршрут экскурсии:
- Мы встретимся в центре города, и сначала отправимся на автомобиле 🚘 в пригородный посёлок Мочище. Посетить храм можно в любое время с 8:00 до 18:00, но молебен с Акафистом перед «Иверской» иконой Божией Матери проходит по четвергам в 10:00. По дороге вы услышите рассказ о том, как в Мочище появилась церковь, а также историю 📖 обретения ею чудотворной иконы. После службы в храме (обычно 1-1, 5 часа) мы проследуем на юг от Новосибирска, в посёлок Ложок, где также остановимся на часок-полтора.
- На обратном пути мы заедем с вами в красивую церковь в честь иконы Владимирской Богоматери в городе Искитиме, построенную в традициях Владимиро-Суздальской архитектуры, а также в Кафедральный Преображенский собор в городе Бердске. По вашему желанию мы можем посетить ещё и Никольский храм в Искитиме и бердский Храм Сретения Господня.