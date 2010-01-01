Православие на Сибирской земле

Земли близ нынешнего Новосибирска, вообще, стали заселяться лишь с начала XVIII века, а потому у нас нет древних святынь и тысячелетних храмов... Тем не менее, чудеса Веры возможны и в нынешние времена, и рядом со столицей ⭐️ Сибири тоже есть места, куда стремятся православные паломники, места, которые должен посетить верующий человек.

Посёлок Мочище

Так, на Транссибирской магистрали к востоку от Новосибирска расположена небольшая станция Мочище, ровесница областного центра (ей тоже сто двадцать лет). Это малоприметный посёлок, который хранит в своём храме чудотворную икону Божией Матери «Иверская». Именно к ней устремляются тысячи паломников со всей Сибири и даже России, поскольку зафиксированы многочисленные случаи исцеления больных. Сейчас около скромного когда-то храма, переделанного из деревянной избы, несостоявшегося детского сада, выросло целое Архиерейское подворье.

Посёлок Ложок

Второе по известности место паломничества близ Новосибирска – это посёлок Ложок — отдалённая часть промышленного города Искитим, где в сталинские времена был один из самых жутких штрафных лагерей системы ГУЛАГ, в котором среди заключённых были и священнослужители. На месте расстрела некоторых из них вскоре забил родник. Сейчас здесь всё облагорожено: есть купель и колодезь, недавно построена Церковь ⛪ Новомученников и Исповедников Церкви Русской.

Маршрут экскурсии: