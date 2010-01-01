  1. Россия
  2. Экскурсии

Православные места близ Новосибирска

Андрей П.
Андрей П. – Гид из Новосибирска
Новосибирск не может похвастаться древними храмами и мозаиками.

Но здесь есть несколько мест, куда приезжают люди со всей России.

Давайте вместе узнаем, что притягивает людей к этим святыням.
Задать вопрос
Православные места близ Новосибирска
Православные места близ Новосибирска

Что вы увидите

  • Станция Мочище
  • Посёлок Ложок
  • Кафедральный собор в Бердске
  • Церковь в Искитима
  • Никольский храм
  • Храм Сретения Господня
Православие на Сибирской земле
Земли близ нынешнего Новосибирска, вообще, стали заселяться лишь с начала XVIII века, а потому у нас нет древних святынь и тысячелетних храмов... Тем не менее, чудеса Веры возможны и в нынешние времена, и рядом со столицей ⭐️ Сибири тоже есть места, куда стремятся православные паломники, места, которые должен посетить верующий человек.
Посёлок Мочище
Так, на Транссибирской магистрали к востоку от Новосибирска расположена небольшая станция Мочище, ровесница областного центра (ей тоже сто двадцать лет). Это малоприметный посёлок, который хранит в своём храме чудотворную икону Божией Матери «Иверская». Именно к ней устремляются тысячи паломников со всей Сибири и даже России, поскольку зафиксированы многочисленные случаи исцеления больных. Сейчас около скромного когда-то храма, переделанного из деревянной избы, несостоявшегося детского сада, выросло целое Архиерейское подворье.
Посёлок Ложок
Второе по известности место паломничества близ Новосибирска – это посёлок Ложок — отдалённая часть промышленного города Искитим, где в сталинские времена был один из самых жутких штрафных лагерей системы ГУЛАГ, в котором среди заключённых были и священнослужители. На месте расстрела некоторых из них вскоре забил родник. Сейчас здесь всё облагорожено: есть купель и колодезь, недавно построена Церковь ⛪ Новомученников и Исповедников Церкви Русской.

Маршрут экскурсии:

  • Мы встретимся в центре города, и сначала отправимся на автомобиле 🚘 в пригородный посёлок Мочище. Посетить храм можно в любое время с 8:00 до 18:00, но молебен с Акафистом перед «Иверской» иконой Божией Матери проходит по четвергам в 10:00. По дороге вы услышите рассказ о том, как в Мочище появилась церковь, а также историю 📖 обретения ею чудотворной иконы. После службы в храме (обычно 1-1, 5 часа) мы проследуем на юг от Новосибирска, в посёлок Ложок, где также остановимся на часок-полтора.
  • На обратном пути мы заедем с вами в красивую церковь в честь иконы Владимирской Богоматери в городе Искитиме, построенную в традициях Владимиро-Суздальской архитектуры, а также в Кафедральный Преображенский собор в городе Бердске. По вашему желанию мы можем посетить ещё и Никольский храм в Искитиме и бердский Храм Сретения Господня.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Православные места близ Новосибирска
Православные места близ Новосибирска
Православные места близ Новосибирска
Православные места близ Новосибирска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей П.
Андрей П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Андрей П. проводит ещё 6 экскурсий

Большая прогулка по Академгородку
4 500
6 часов
Большая прогулка по Академгородку
20 отзывов
Обзорная экскурсия «Юная столица древней Сибири»
3 500
3.5 часа
Обзорная экскурсия «Юная столица древней Сибири»
18 отзывов
Вечерний Новосибирск на автомобиле
3 500
3 часа
Вечерний Новосибирск на автомобиле
11 отзывов
Чудеса «Богдашки» — достопримечательности Калининского района
1 300
2.5 часа
Чудеса «Богдашки» — достопримечательности Калининского района
8 отзывов
Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского
1 300
2 часа
Контрасты Левобережья: от сада Кирова до площади Станиславского
4 отзыва
Ново-Николаевск — город на Транссибе
3 500
4 часа
Ново-Николаевск — город на Транссибе
2 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Новосибирске

Новосибирск в трёх измерениях
От 6 500
7 часов
Новосибирск в трёх измерениях
46 отзывов
Транссиб, Академгородок и рок-обитель — о важных ипостасях сибирской столицы на обзорной прогулке
Добро пожаловать в Новосибирск!
2 600
2.5 часа
Добро пожаловать в Новосибирск!
35 отзывов
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Большая прогулка по Академгородку
От 4 500
5 часов
Большая прогулка по Академгородку
24 отзыва
Дух вольнодумства и демократизма в одном из важнейших научных центров страны — обзорная прогулка
Обзорная экскурсия по историческому центру Новосибирска
4 000
4 часа
Обзорная экскурсия по историческому центру Новосибирска
10 отзывов
«Алиса», «Поэт», «Эдемский сад» и прочие чудеса Богдашки
От 1 300
2.5 часа
«Алиса», «Поэт», «Эдемский сад» и прочие чудеса Богдашки
9 отзывов
Красоты и байки знаменитого новосибирского района
Архитектурные эпохи Новосибирска
4 000
4 часа
Архитектурные эпохи Новосибирска
9 отзывов
Прогулка по центральному району города