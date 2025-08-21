Мои заказы

Храмы и соборы Новосибирска с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Новосибирске, цены от 6950 ₽. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
Главные храмы Новосибирска
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Главные храмы Новосибирска
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, посетив его величественные храмы и узнав их тайны и истории
«Католический кафедральный собор Преображения Господня — вы услышите его историю и увидите орган, который по сей день используется во время концертов»
Завтра в 11:30
30 янв в 10:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Уголок Тибета в столице Сибири. Действующий буддийский храм Новосибирска
Пешая
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Уголок Тибета в столице Сибири. Действующий буддийский храм Новосибирска
Начало: Новосибирск, около Вашего отеля
«На этой экскурсии вы познакомитесь с действующим храмом, его устройством и традициями, которые хранят тысячелетнюю преемственность»
Расписание: Ежедневно с 11:30-14:30
Завтра в 12:00
30 янв в 12:00
6950 ₽ за всё до 2 чел.
Зимнее путешествие из Новосибирска на остров Чингис
На машине
12 часов
Водная прогулка
Зимнее путешествие из Новосибирска на остров Чингис
По ледовой переправе - к тишине, соснам и древним храмам
«Умиротворение в деревянном храме на другой стороне водохранилища»
31 янв в 08:00
1 фев в 08:00
23 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    21 августа 2025
    Уголок Тибета в столице Сибири. Действующий буддийский храм Новосибирска
    Хочу поблагодарить гида - Юлию за замечательную экскурсию! День просто пролетел за её увлеченными рассказами о буддизме. Гид не только
    рассказывала, но и сопровождала экскурсию иллюстрациями, примерами. Доступно объясняет, подробно отвечает на все возникающие по ходу вопросы. Поделалась интересной литературой. Экскурсия закончилась вкусным ужином традиционным буузами и чаем. Очень приятным и неожиданным моментом стал подарок от гида - подвеска. Однозначно, рекомендую к посещению!

  • Т
    Татьяна
    2 августа 2025
    Главные храмы Новосибирска
    ☀️ Экскурсию провела экскурсовод Софья) Очень приятная в общении девушка)
    ⛪ Софья учла все наши пожелания, рассказала как про храмы, так
    и про здания/достопримечательности, которые встречались нам на пути)
    ☺️ Экскурсия получилась очень насыщенная, познавательная и увлекательная, время пролетело незаметно)
    🤗 Нашему экскурсоводу Софье выражаем огромную благодарность) Остались довольны)

  • К
    Кристина
    27 апреля 2024
    Главные храмы Новосибирска
    Всё круто. Интересная экскурсия. Экскурсовод всё интересно и понятно расказывает. Маршрут интересный, много необычных и интересных зданий по пути нам встречались. Храмы всё красивые.
    Экскурсоводу Софии, огромное спасибо за такую интересную экскурсию.
  • N
    Natalia
    29 августа 2023
    Главные храмы Новосибирска
    Экскурсия с Ольгой очень понравилась!
    Посмотрели на город с другой стороны. Динамично и увлекательно)
  • С
    Светлана
    28 августа 2023
    Главные храмы Новосибирска
    Замечательный экскурсовод. Отличная познавательная экскурсия.
  • Н
    Наталья
    5 июля 2023
    Главные храмы Новосибирска
    Гид Ольга в лёгкой и доступной форме вела экскурсию. Она отлично знает о чём говорит. Благодаря ей я и мои
    спутники смогли ознакомиться не только с храма и центральной части города, но и с иными достопримечательностями, которые встречались на по пути пешей прогулки. Не было таких вопросов, которые бы Ольга оставила без ответа. С нами были дети 11 лет. И им экскурсия тоже понравилась, даже учитывая, что они устали за время нашего путешествия под палящим солнцем. Большое спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Главные храмы Новосибирска;
  2. Уголок Тибета в столице Сибири. Действующий буддийский храм Новосибирска;
  3. Зимнее путешествие из Новосибирска на остров Чингис.
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Стоквартирный дом;
  2. Собор Александра Невского;
  3. Самое главное;
  4. Академгородок;
  5. Красный Проспект;
  6. Часовня Николая Чудотворца;
  7. Набережная реки Обь;
  8. Вокзал Главный;
  9. Театр оперы и балета;
  10. ОбьГЭС.
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в январе 2026
Сейчас в Новосибирске в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 6950 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Новосибирска. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!