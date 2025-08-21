читать дальше

спутники смогли ознакомиться не только с храма и центральной части города, но и с иными достопримечательностями, которые встречались на по пути пешей прогулки. Не было таких вопросов, которые бы Ольга оставила без ответа. С нами были дети 11 лет. И им экскурсия тоже понравилась, даже учитывая, что они устали за время нашего путешествия под палящим солнцем. Большое спасибо!!!