Индивидуальная
до 3 чел.
Главные храмы Новосибирска
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, посетив его величественные храмы и узнав их тайны и истории
«Католический кафедральный собор Преображения Господня — вы услышите его историю и увидите орган, который по сей день используется во время концертов»
Завтра в 11:30
30 янв в 10:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Уголок Тибета в столице Сибири. Действующий буддийский храм Новосибирска
Начало: Новосибирск, около Вашего отеля
«На этой экскурсии вы познакомитесь с действующим храмом, его устройством и традициями, которые хранят тысячелетнюю преемственность»
Расписание: Ежедневно с 11:30-14:30
Завтра в 12:00
30 янв в 12:00
6950 ₽ за всё до 2 чел.
Водная прогулка
Зимнее путешествие из Новосибирска на остров Чингис
По ледовой переправе - к тишине, соснам и древним храмам
«Умиротворение в деревянном храме на другой стороне водохранилища»
31 янв в 08:00
1 фев в 08:00
23 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия21 августа 2025Хочу поблагодарить гида - Юлию за замечательную экскурсию! День просто пролетел за её увлеченными рассказами о буддизме. Гид не только
- ТТатьяна2 августа 2025☀️ Экскурсию провела экскурсовод Софья) Очень приятная в общении девушка)
⛪ Софья учла все наши пожелания, рассказала как про храмы, так
- ККристина27 апреля 2024Всё круто. Интересная экскурсия. Экскурсовод всё интересно и понятно расказывает. Маршрут интересный, много необычных и интересных зданий по пути нам встречались. Храмы всё красивые.
Экскурсоводу Софии, огромное спасибо за такую интересную экскурсию.
- NNatalia29 августа 2023Экскурсия с Ольгой очень понравилась!
Посмотрели на город с другой стороны. Динамично и увлекательно)
- ССветлана28 августа 2023Замечательный экскурсовод. Отличная познавательная экскурсия.
- ННаталья5 июля 2023Гид Ольга в лёгкой и доступной форме вела экскурсию. Она отлично знает о чём говорит. Благодаря ей я и мои
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Соборы и храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в январе 2026
Сейчас в Новосибирске в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 6950 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Новосибирска. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!