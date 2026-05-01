Этот маршрут словно создан для того, чтобы наполнить вашу голову новыми знаниями, а тело — чистым воздухом и студеной водой. Вы переправитесь на пароме, пройдёте по тропам Караканского бора, устроите пикник у Лягушачьего озера и отдохнёте у Мраморного карьера. День пройдёт так, будто вы уехали далеко — хотя на самом деле всё рядом.

Описание экскурсии

7:00–9:00 — выезд из Новосибирска

Дорога с рассказами гида о регионе. По пути — остановки у памятника Ирменскому сражению и в деревне Заволокина.

9:00–10:40 — переправа на пароме

Переезд через Обское водохранилище и вход в Караканский бор.

11:00–13:00 — прогулка по бору

Тропы, «Тёртый камень», каньон и лесной водопад.

13:00–13:30 — пикник у Лягушачьего озера

Обед на природе с горячими блюдами и чаем.

14:00–16:00 — Мраморное озеро

Отдых, фото и купание в бирюзовой воде.

16:30–17:00 — село Чингисы

Осмотр старинного Петропавловского храма.

17:00–20:00 — возвращение

Паром и дорога обратно в Новосибирск с рассказами об истории Новосибирской области и Ордынского района, сражении хана Кучума и природе тех мест, которые проезжаем.

Организационные детали