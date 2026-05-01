Этот маршрут словно создан для того, чтобы наполнить вашу голову новыми знаниями, а тело — чистым воздухом и студеной водой.
Вы переправитесь на пароме, пройдёте по тропам Караканского бора, устроите пикник у Лягушачьего озера и отдохнёте у Мраморного карьера. День пройдёт так, будто вы уехали далеко — хотя на самом деле всё рядом.
Описание экскурсии
7:00–9:00 — выезд из Новосибирска
Дорога с рассказами гида о регионе. По пути — остановки у памятника Ирменскому сражению и в деревне Заволокина.
9:00–10:40 — переправа на пароме
Переезд через Обское водохранилище и вход в Караканский бор.
11:00–13:00 — прогулка по бору
Тропы, «Тёртый камень», каньон и лесной водопад.
13:00–13:30 — пикник у Лягушачьего озера
Обед на природе с горячими блюдами и чаем.
14:00–16:00 — Мраморное озеро
Отдых, фото и купание в бирюзовой воде.
16:30–17:00 — село Чингисы
Осмотр старинного Петропавловского храма.
17:00–20:00 — возвращение
Паром и дорога обратно в Новосибирск с рассказами об истории Новосибирской области и Ордынского района, сражении хана Кучума и природе тех мест, которые проезжаем.
Организационные детали
- Поедем на Mercedes-Benz Sprinter Tourist
- В стоимость входит: обед, переправа на паромах, экскурсия в Караканский бор
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4800 ₽
|Пенсионеры
|4700 ₽
|Школьники
|4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У площади Карла Маркса
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Новосибирске
30 лет в туризме. Проводим увлекательные экскурсии по Новосибирску и области, а также туры по городам России. Мы убеждены, что путешествие — это коллекция смыслов и эмоций. Наша компания организует экскурсии и туры, которые влюбляют в Новосибирск, открывают суровую красоту Сибири и показывают самые интересные уголки нашей страны.
4800 ₽ за человека